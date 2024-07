Scuola Musica Fiesole è una fondazione che ha lo scopo di valorizzare la musica come parte integrante della cultura e diffondere la passione per la musica come pratica attiva. Questo istituto fa riferimento al sistema di Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM), parte del comparto universitario italiano che fa capo al Ministero dell’Università Della Ricerca (MUR). È dunque consigliabile, o meno, intraprendere un percorso formativo in questo ateneo? Leggiamo le recensioni di studenti ed ex studenti, per consentirti di farti un’idea sulla Scuola Musica Fiesole.

In questa guida:

Scuola Musica Fiesole: le opinioni degli studenti

Le recensioni su Scuola Musica Fiesole solo in gran parte positive, infatti sono tanti gli ex studenti ed attuali che apprezzano questa realtà: “Una scuola meravigliosa da tutti i punti di vista“, “Una magnifica realtà toscana a servizio di talenti che arrivano da tutto il mondo! Poche altre realtà musicali in Europa reggono il confronto con la Scuola di Musica di Fiesole. Ne siamo orgogliosi. Bravi tutti”, “Come studente di questa scuola non posso dire altro che è magnifica, i docenti sono molto qualificati e gentili”.

Le opinioni migliori su Scuola Musica Fiesole arrivano in merito al luogo in cui si trova il complesso, in Via delle Fontanelle 24 a Fiesole (Firenze): “La villa, esternamente è molto bella, nonostante diversi rimaneggiamenti architettonici”, “Io la conosco bene perché vado ancora a camminare nei boschi intorno alla scuola. Ho studiato lì anni fa ed è molto bello. Ha anche un giardino all’italiana. Si sente la musica passando dalla strada“.

Recensioni di Scuola Musica Fiesole: le domande più comuni

Tra le domande più gettonate di chi vuole iscriversi alla Scuola Musica Fiesole è “Quanto costa studiare alla Scuola Musica Fiesole?”: la retta annuale varia a seconda della fascia ISEE di appartenenza di ogni singolo iscritto. I costi dei corsi di laurea triennale variano da un minimo di circa 1600 euro ad un massimo di circa 2300 euro per anno accademico. Il prezzo della Scuola Musica Fiesole per i corsi magistrali varia invece da un minimo di circa 3.500 euro ad un massimo di quasi 4.000 euro all’anno.

Tra le altre domande troviamo anche “Come entrare alla Scuola Musica Fiesole?“: per iscriversi ai corsi gli studenti devono essere in possesso del diploma di scuola superiore. Sono ammessi anche studenti iscritti almeno alla quarta superiore con evidenti qualità artistiche. Per entrare però bisogna sostenere un esame di esecuzione musicale, atto a verificare anche le competenze teoriche e la cultura musicale. Trovi tutte le risposte complete nella nostra guida generale su Scuola Musica Fiesole.

Scuola Musica Fiesole: le opinioni negative

Non mancano però alcune opinioni negative sulla Scuola Musica Fiesole, infatti alcuni utenti si lamentano della disorganizzazione dello staff, in quanto ci sarebbe assenza di comunicazione tra i docenti in merito agli orari, mentre alcuni si lamentano della poca chiarezza di alcuni bandi di ammissione. Altri ancora si lamentano del posto – che come abbiamo visto prima ha molte recensioni positive – in quanto andrebbe curato di più e meriterebbe maggiori attenzioni.

In realtà è normale che visto l’alto numero di studenti presenti in questa realtà, ci sia qualcuno che ha delle critiche da fare. Tra l’altro possono anche fare bene alla stessa scuola: non a caso in altre università abbiamo potuto notare che le recensioni negative hanno portato lo staff a migliorare quelle lacune che c’erano in precedenza.

Scuola Musica Fiesole: la nostra valutazione complessiva

Nel complesso la nostra valutazione in merito alla Scuola Musica Fiesole è positiva in quanto questo istituto organizza a livello europeo studi, incontri con personalità della cultura e dell’arte, conferenze, manifestazioni pubbliche ed ogni altro progetto utile per diffondere la cultura musicale e promuovere i rapporti tra la musica e le altre discipline della cultura.

I musicisti che hanno frequentato questi corsi e preso parte all’Orchestra Giovanile Italiana sono diventati, nella quasi totalità, professionisti attivi nelle orchestre sinfoniche e liriche italiane e internazionali, in formazioni cameristiche, oppure come solisti. Per questo motivo chi vuole avere certezze sugli sbocchi professionali di questa scuola non ha dubbi a riguardo. Non a caso molti ex studenti continuano a frequentare la Scuola come docenti, sia dei corsi di base, sia di quelli di perfezionamento.

Da sempre all’avanguardia nelle metodologie didattiche per l’infanzia, l’istituto oggi mette a disposizione un percorso completo di apprendimento, essendo dal 2013 accreditata – come già vi abbiamo detto in precedenza – al rilascio del Diploma AFAM di I livello e dal 2019 al percorso di Biennio. Infine questa realtà ha attivato esperienze didattiche di apprendimento collettivo gratuito nei quartieri periferici della città di Firenze ed eroga un Master post lauream dedicato agli operatori di orchestre infantili.

La nostra guida sulle opinioni su Scuola Musica Fiesole finisce qui: per ulteriori dettagli puoi compilare il form in fondo alla guida e verrai contattato in breve tempo dai nostri esperti, per una consulenza personalizzata, gratuita e senza alcun impegno.