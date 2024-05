La LUISS è una università privata di Roma, nata nel 1974 grazie a Umberto Agnelli. Questo ateneo – sullo stile della Bocconi di Milano – è orientato all’insegnamento delle Scienze sociali e nel dettaglio Economia, Giurisprudenza, Management, Finanza e Scienze politiche. In questo nostro approfondimento vedremo nello specifico quali sono i costi dei corsi di laurea, dei master e dei corsi singoli della LUISS.

Non mancherà un approfondimento sui pagamenti veri e propri della retta, inoltre sulle convenzioni, agevolazioni e borse di studio a favore degli iscritti. Cominciamo, pronti ad immergervi nella lettura?

In questa guida:

Università LUISS: costi, prezzi e tasse

L’università LUISS ha un costo variabile: chi intende studiare in questo ateneo può spendere tra gli 11mila e i 12mila euro circa all’anno (esclusa tassa regionale) a seconda del corso scelto (laurea triennale, magistrale o a ciclo unico). Si tratta di un contributo unico in quanto non prevede l’articolazione in diverse fasce di reddito, ma può essere diviso in tre rate. Più avanti nella lettura vi spiegheremo come fare per rateizzare, nel frattempo vediamo nel dettaglio i costi dei corsi di laurea!

Costi dei Corsi di laurea LUISS

In merito ai costi dei corsi di laurea LUISS per l’anno accademico in corso il contributo unico previsto per l’iscrizione al primo anno dei corsi di Laurea Triennale e Magistrale a Ciclo Unico in Giurisprudenza è pari a 12.300 euro suddiviso in tre rate (scadenze della seconda e della terza rata rispettivamente novembre e febbraio).

Invece il contributo unico previsto per l’iscrizione al primo anno dei Corsi di Laurea magistrale è pari a 13.300 euro, ad eccezione del corso di Laurea in Management per cui il contributo previsto è di 15.000 euro, suddiviso in tre rate (prima rata scadenza prevista nel relativo round di iscrizione alla frequenza, scadenze della seconda e della terza rata rispettivamente a novembre e a febbraio). Si ricorda che in nessun caso è previsto il rimborso della quota versata per l’iscrizione alla frequenza.

L’iscrizione all’anno accademico, sia triennale, sia magistrale, sia a ciclo unico è subordinata al versamento della quota annuale del contributo unico insieme alla tassa regionale per il diritto allo studio universitario che ha un costo di 140 euro. Il sistema di contribuzione dell’università è definito “unico” in quanto non prevede la suddivisione in fasce di reddito, perciò non tiene conto dell’ISEE oppure di altri fattori come spesso accade in altre strutture.

Costi dei Master LUISS

La LUISS mette a disposizione Master di Primo e di Secondo Livello ed anche in questo caso il costo è variabile in base al corso scelto: si va da un minimo di 10mila ad un massimo di 20mila euro.

Tra i tanti citiamo la Luiss School of Governement che eroga corsi in materia di processi politici e decision-making sia nel settore privato, sia nel settore pubblico. Inoltre c’è la Luiss School of Law, come si intuisce dal nome, mette a disposizione materie in tema giuridico, mentre la Scuola superiore Massimo Baldini offre un master in Giornalismo. E ancora la Luiss Business School in tema Management, infine la Luiss School of European Political Economy, centro di ricerca e specializzazione dedicato ai temi politici ed economici a livello europeo.

Costi dei Corsi Singoli LUISS

Per l’iscrizione ad uno o più corsi singoli LUISS gli studenti devono versare un importo di 1.600 euro per ciascun insegnamento attivato. Iscrivendosi ad uno o a più corsi singoli gli allievi possono ottenere un certificato degli esami sostenuti. I corsi singoli non possono, invece, essere valutati ai fini di un eventuale riconoscimento in seguito all’iscrizione ad un corso di laurea (che sia triennale oppure magistrale).

Ricordiamo che possono seguire i corsi singoli, in base al numero programmato per ogni anno accademico, anche i titolari di laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico che abbiano bisogno di frequentare i corsi e superare gli esami di discipline non inserite nei piani di studio seguiti per il conseguimento del rispettivo titolo, ma che, in base alle disposizioni in vigore, siano richiesti per l’ammissione a concorsi pubblici o per l’accesso a scuole di specializzazione.

Retta LUISS: pagamenti e rate

In merito alla retta LUISS l’iscrizione è subordinata al versamento della quota annuale del contributo unico insieme alla tassa regionale per il diritto allo studio universitario. Gli studenti possono effettuare i pagamenti nella pagina personale del Web Self Service attraverso la piattaforma PagoPA. Il pagamento delle rate deve avvenire rispettando le date di scadenza pubblicate ed è comunque permesso per ogni rata un margine di tolleranza di sette giorni successivi alla scadenza (includendo il sabato e festivi). In merito a PagoPa, basta cliccare sul relativo “codice di pagamento” e selezionare successivamente “Paga con PagoPA” per essere reindirizzati sulla piattaforma dedicata per finire la transazione con carta di credito, conto corrente oppure altri metodi di pagamento (come per esempio Paypal).

Il pagamento in ritardo anche oltre i sette giorni di tolleranza comporta una indennità di mora pari a 50 euro per ogni mese o sua frazione. Passato il primo mese, la decorrenza per il calcolo dell’indennità di mora viene considerata a partire dalla data di scadenza della rata. Per gli allievi iscritti in corso (anni successivi al primo) che non rispettino la scadenza per il versamento della prima rata è prevista – oltre all’indennità di mora – una sanzione di 300 euro a decorrere dall’ottavo giorno successivo alla scadenza.

Convenzioni LUISS

L’università LUISS mette a disposizione ogni anno molteplici borse di studio ed esoneri parziali o totali dal pagamento del Contributo Unico, anche grazie all’aiuto finanziario di partner pubblici e privati.

Per i futuri studenti la LUISS mette a disposizione una borsa di studio quinquennale in memoria di Cesare Romiti, uno dei manager più importanti della storia italiana del Novecento che consiste nell’assegnazione di un esonero totale dal pagamento del contributo unico annuale. L’ateneo ha a disposizione anche un concorso per l’assegnazione di ventiquattro borse di studio per esoneri parziali dal pagamento del contributo unico annuale, del valore di 6.150 euro, da applicare sulla seconda e terza rata.

C’è poi DiscoLazio, ossia il concorso per l’assegnazione di borse di studio, posti alloggio, servizio mensa, contributi per la mobilità internazionale e premi di laurea. L’università riconosce l’esonero totale dal pagamento del Contributo Unico agli studenti idonei.

In merito agli studenti già iscritti la LUISS assegna contributi monetari, per un importo totale di 40.000 euro destinati alla copertura parziale dei costi sostenuti per il viaggio e il soggiorno da studenti che hanno bisogno di effettuare ricerche presso istituzioni pubbliche o private con sede estera. Inoltre ci sono a disposizione degli studenti cinquanta borse di merito per studenti che si distinguono per l’impegno e il successo nel proprio percorso di studi.

Ma le agevolazioni non sono finite qui: ci sono dei premi di laurea come il Premio di Laurea “EY Foundation Ente Filantropico del Terzo Settore” in memoria di Fabrizio Pascale, il Premio di Laurea Allianz Trade in memoria di Roberta Buzzi, il Premio di Laurea “Carlo Federico Benedizione”, il Premio di Laurea “David Sassoli”, il Premio di Laurea “Francesco Mansutti”, il Premio di Laurea Mario Arcelli.

Infine la LUISS ha stipulato alcune convenzioni con istituti bancari italiani come Intesa San Paolo e Unicredit con lo scopo di dare ai propri iscritti la possibilità di accedere ad un finanziamento flessibile e conveniente, concesso agli interessati sull’onore (ossia senza il bisogno di alcun tipo di garanzia accessoria), per sostenere le proprie spese di formazione. La concessione del finanziamento è soggetta a valutazione dei requisiti di merito richiesti ed all’approvazione da parte dell’istituto erogante. Intesa San Paolo ha a disposizione anche Per Merito, ovvero un prestito pensato per dare modo agli allievi di finanziare le spese legate agli studi universitari e post-universitari, e prevede l’attivazione di una apertura di credito

Per ottenere il finanziamento gli allievi devono aprire il conto corrente “per Merito” su cui viene concessa l’apertura di credito. Per Merito permette di far fronte alle rette dell’ateneo, all’acquisto del materiale didattico, alle spese per l’alloggio e tutto quello di cui ogni iscritto necessita per affrontare con serenità il proprio percorso di studi. Possono usufruire del prestito gli studenti iscritti ai Corsi di Laurea, ai Dottorati di ricerca, ai Master, alle Scuole di Specializzazione ed altri percorsi formativi stabiliti dalla struttura.

In conclusione, per conoscere tutte le agevolazioni, convenzioni e borse di studio a disposizione (che sono in continuo aggiornamento), vi consigliamo di compilare il form qui sotto: gli esperti di AteneiOnline vi risponderanno il prima possibile per darvi una consulenza gratuita e per rispondere a tutte le vostre domande.