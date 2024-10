Master LUISS: guida completa 2024

Università LUISS: tutti i master di primo e secondo livello

L’università LUISS è tra i migliori atenei al mondo nei principali ranking: questa realtà promuove un modello educativo innovativo e basato sulla ricerca, con oltre il 50 per cento dei corsi erogati in lingua inglese. Impegnata nella sostenibilità e nell’inclusione, la LUISS è fortemente connessa al mondo lavorativo. Nella vasta offerta formativa ai classici corsi di laurea triennale e magistrale, ci sono a disposizione anche numerosi master LUISS per la formazione post lauream. Ma cosa sappiamo di questi corsi?

In questo nostro approfondimento vediamo insieme qual è l’offerta completa dei master suddivisi per aree di studi, quali sono i corsi principali che si possono seguire in questa università privata con eventuali sbocchi professionali. Inoltre faremo una panoramica sul costo Master LUISS, le modalità di pagamento e le possibili rateizzazioni, se dovessero essere a disposizione degli iscritti. Infine vi parleremo delle opinioni e recensioni di studenti ed ex studenti. Siete pronti alla lettura?

In questa guida:

Master di primo livello LUISS

I Master LUISS di primo livello sono davvero tanti e suddivisi in aree tematiche. La Luiss School of Governement eroga corsi in materia di processi politici e decision-making sia nel settore privato, sia nel settore pubblico, mentre la Scuola superiore Massimo Baldini offre un master in Giornalismo, solo per citarne alcuni.

L’ammissione richiede il possesso di una laurea di primo livello, con requisiti aggiuntivi specifici. I corsi hanno la durata classica di 1 anno accademico (pari a 60 CFU). Fa eccezione il Master di Primo Livello in Giornalismo e Comunicazione multimediale che dura 24 mesi, quindi due anni, per un totale di 120 Crediti Formativi Universitari. Le lezioni si devono svolgere in presenza e fa eccezione il Master di Primo Livello Turismo e Territorio: economia, marketing, ecosostenibilità che si può seguire online. I corsi fanno parte delle seguenti aree di studi: DAMS, Economia, Marketing, Project Management, Scienze della Comunicazione, Risorse umane e Digital Transformation.

Tra i corsi principali impossibile non citare Business Transformation – Major of the Master in Management and Technology, Corporate Event: Management, PR and Communication – Major del Master in Marketing Management e Fashion & Luxury Business – Major of the Master in Fashion, Luxury and Tourism. Vediamo insieme tutti i corsi a disposizione:

Master di secondo livello LUISS

I Master LUISS di secondo livello sono sempre tanti e suddivisi per aree tematiche. Impossibile non citare la Luiss School of Law, come fa intendere il nome, offre insegnamenti in tema giuridico.

L’ammissione richiede il possesso di una laurea di secondo livello, con requisiti aggiuntivi specifici. I corsi hanno la durata classica di 1 anno accademico (pari a 60 CFU). In alcuni casi possono essere erogati moduli distribuiti in meno tempo perciò in 7 oppure 9 mesi, con un carico di lavoro sempre pari a 60 Crediti Formativi Universitari. Le lezioni si devono svolgere in presenza, ma fa eccezione il Master di Secondo Livello in Open Innovation & Intellectual Property che si può seguire in modalità blended (ossia un misto tra lezioni in aula fisica e in aula virtuale) e fanno parte delle seguenti aree di studi: Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economia, Scienze della Comunicazione, Informatica, Professioni Sanitarie e Pubblica Amministrazione. Vediamo insieme tutti i corsi a disposizione:

Costo dei Master LUISS

Ma quanto costa un master LUISS? Il prezzo dei Master LUISS varia da un minimo di 7500 euro (come per il Master in Economia e Politiche dello Sviluppo) ad un massimo di 35mila euro (come per MBA – Master in Business Administration).

Per iscriversi ai Master LUISS è necessario superare un test d’ingresso in quanto è una università a numero programmato: questo vuol dire che per ogni corso c’è un numero di posti a disposizione che varia a seconda delle facoltà e della tipologia di Master. Generalmente questi esami consistono in:

Test di inglese (i candidati con punteggi TOEFL/IELTS validi sono esonerati dal test di inglese con un punteggio minimo di IELTS 7.0 e TOEFL 100)

Test di logica: induttivo, numerico, deduttivo (i candidati con punteggi GMAT/GRE validi possono essere esentati dal test di logica, ma con un punteggio GMAT totale non inferiore a 515 e un punteggio GRE totale non inferiore a 145).

Interviste personali

Per terminare l’iscrizione al test ammissione LUISS bisogna effettuare il versamento della quota di partecipazione di 120 euro che non potrà essere rimborsata, nemmeno in caso di esito negativo oppure in caso di rinuncia da parte del candidato. Ora vediamo insieme proprio come funzionano i pagamenti di questa università.

Retta master LUISS: pagamenti, rate, borse di studio

La retta master LUISS varia principalmente dal corso scelto, come abbiamo visto in precedenza. Ricordiamo però che la prima somma di denaro da versare, come vi abbiamo già detto in precedenza, è quella per la tassa di ammissione pari a 120 euro detraibile dalla prima rata della tassa d’iscrizione, in caso di conferma dell’immatricolazione.

Gli allievi possono effettuare i pagamenti nella pagina personale del Web Self Service grazie alla piattaforma PagoPA. Il pagamento delle rate deve avvenire rispettando le date di scadenza che si trovano sul bando di iscrizione ed è comunque permesso per ogni rata un margine di tolleranza di sette giorni successivi alla scadenza (includendo il sabato e festivi). In merito a PagoPa, è necessario cliccare sul relativo “codice di pagamento” e selezionare successivamente “Paga con PagoPA” per essere reindirizzati sulla piattaforma dedicata per terminare la transazione con carta di credito, conto corrente oppure altri metodi di pagamento (come per esempio Paypal). Il pagamento risulta immediato.

Il saldo in ritardo anche oltre i sette giorni di tolleranza comporta una indennità di mora pari a 50 euro per ogni mese o sua frazione. Passato il primo mese, la decorrenza per il calcolo dell’indennità di mora viene considerata a partire dalla data di scadenza della rata.

L’università LUISS mette a disposizione ogni anno molte borse di studio ed esoneri parziali o totali dal pagamento del Contributo Unico, anche grazie all’aiuto finanziario di partner pubblici e privati. L’ateneo ha siglato alcune convenzioni con istituti bancari italiani come Intesa San Paolo e Unicredit con l’obiettivo di dare ai propri studenti l’opportunità di accedere ad un finanziamento flessibile e conveniente, concesso agli interessati sull’onore (ovvero senza la necessità di alcun tipo di garanzia accessoria), per sostenere le proprie spese di formazione. La concessione del finanziamento è soggetta a valutazione dei requisiti di merito richiesti ed all’approvazione da parte dell’istituto erogante.

Intesa San Paolo mette a disposizione anche Per Merito, ossia un prestito ideato per dare modo agli iscritti di finanziare le spese legate agli studi post-universitari, e prevede l’attivazione di una apertura di credito. Per ottenere il finanziamento gli studenti devono aprire il conto corrente “per Merito” su cui viene concessa l’apertura di credito. Per Merito dà modo di far fronte alle rette dell’università, all’acquisto del materiale didattico, alle spese per l’alloggio e tutto quello di cui ogni iscritto necessita per affrontare con serenità il proprio percorso di studi.

Opinioni Master LUISS

I master LUISS hanno recensioni che sono molto positive che confermano la sua fama di eccellenza nel panorama dell’istruzione superiore, il suo rigore accademico e l’attenzione dedicata alla formazione completa dei suoi iscritti.

Conclusione

I Master LUISS sono quindi consigliati, non a caso è nella Top 20 nel mondo e prima in Italia per gli studi politici e Internazionali, inoltre al 25esimo posto nel mondo nel ranking Financial Times Master in Management 2024.

La nostra guida termina qui, ma se avete necessità di altre informazioni sui Master LUISS oppure avete qualche domanda in merito a qualcosa di quello di cui vi abbiamo parlato, non esitate a compilare il form qui di seguito e gli esperti vi daranno tutte le indicazioni!