Quanto costa studiare alla Lumsa? Un quesito che sicuramente si pongono tutti gli studenti che cercano di orientarsi tra le varie università e quindi opportunità a disposizione. Per questo motivo nella nostra guida vi parleremo dei costi dell’università Lumsa, sia per quanto riguarda i corsi di laurea triennale, sia quella magistrale ed anche per i master.

Ricordiamo che la Lumsa è presente in tre città: a Roma con due sedi, a Taranto e a Palermo (anche in questo caso con due succursali) e in ogni luogo ci sono diversi corsi a cui è possibile iscriversi, e spese differenti da affrontare per vivere da fuori sede. Quindi la Lumsa ha costi variabili in base a diversi fattori, anche se la retta è la medesima a Roma, Taranto e Palermo e cambia in base al valore ISEE (Indicatore della Situazione Economia Equivalente), quindi alla fascia di reddito di appartenenza:

1° fascia (ISEE fino a 8.000 euro): 2.500 euro;

2° fascia (ISEE fino a 13.000 euro): 3.000 euro;

3° fascia (ISEE fino a 17.000 euro): 3.500 euro;

4° fascia (ISEE fino a 21.000 euro): 4.250 euro;

5° fascia (ISEE fino a 25.000 euro): 5.000 euro;

6° fascia (ISEE fino a 30.000 euro): 5.750 euro;

7° fascia (ISEE fino a 50.000 euro): 6.500 euro;

8° fascia (ISEE oltre i 50.000 euro): 7.250 euro.

Indice

Quanto costa studiare in Lumsa: tasse e costi a Roma

L’università Lumsa ha costi variabili che vanno dai 2.500 e ai 7.250 euro all’anno. Oltre alle tasse Lumsa classiche che si possono suddividere in quattro rate, ci sono anche numerose spese per vivere in una grande città come Roma. Si stima che in media per vitto e alloggio, materiale scolastico, computer, trasporti e vita sociale nella Città Eterna si spende tra i 600 e i 900 euro al mese. Fortunatamente l’università mette a disposizione numerosi servizi e possibilità come biblioteche specializzate, bar e mense, centri di ricerca, iniziative sportive e culturali.

Due le succursali nella Capitale con tanto di campus pronto ad ospitare i fuori sede a prezzi ridotti, previo colloquio: la residenza di Piazza Adriana (quella principale) comprende 17 stanze doppie e 6 singole per 40 posti letto; quella di Piazza delle Vaschette invece è composta da 11 stanze con 25 posti letto.

L’ateneo ha anche siglato una convenzione con la Fondazione Camplus, senza dimenticare la piattaforma Sturent e HousingAnywhere che l’università mette a disposizione dei fuorisede per la ricerca di alloggi temporanei. Ricordiamo che a Roma sono disponibili i seguenti corsi:

Lauree Triennali : Economia e gestione aziendale, Mediazione linguistica e culturale, Scienze del servizio sociale e del non profit, Scienze politiche e internazionali, Scienze della comunicazione, marketing e digital media, Scienze dell’educazione, Scienze e tecniche psicologiche;

: Economia e gestione aziendale, Mediazione linguistica e culturale, Scienze del servizio sociale e del non profit, Scienze politiche e internazionali, Scienze della comunicazione, marketing e digital media, Scienze dell’educazione, Scienze e tecniche psicologiche; Triennali Professionalizzanti: Tecniche informatiche per la gestione dei dati;

Tecniche informatiche per la gestione dei dati; Lauree Magistrali : Management and Finance, Relazioni internazionali, Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali, Politiche, amministrazioni e innovazioni, Comunicazione, Innovazione ed experience design Marketing & digital communication, Progettazione e gestione dei servizi socio-educativi, formativi e per la media education, Psicologia (ad esaurimento), Psicologia clinica Psicologia del lavoro e del benessere organizzativo (ad esaurimento), Psicologia sociale, forense e delle organizzazioni;

: Management and Finance, Relazioni internazionali, Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali, Politiche, amministrazioni e innovazioni, Comunicazione, Innovazione ed experience design Marketing & digital communication, Progettazione e gestione dei servizi socio-educativi, formativi e per la media education, Psicologia (ad esaurimento), Psicologia clinica Psicologia del lavoro e del benessere organizzativo (ad esaurimento), Psicologia sociale, forense e delle organizzazioni; Magistrale a Ciclo Unico: Giurisprudenza, Scienze della formazione primaria.

Quanto costa studiare in Lumsa: tasse e costi a Palermo

Stesso discorso vale per i costi Lumsa a Palermo che ha sede nella Scuola di Servizio Sociale Santa Silvia. Dal 1999 l’università è operativa anche nella sede distaccata di Palermo di via Filippo Parlatore. Nonostante i costi siano minori rispetto a quelli di Roma per essere un fuori sede, oltre ai costi della tasse annuali LUMSA, bisogna tenere conto di tutto il denaro per vitto, alloggio e spese per vivere. Senza dimenticare anche i soldi da mettere da parte per i trasporti, sia che siano privato come automobili o motorini, oppure pubblici come autobus, tram e treni. Ricordiamo che a Palermo sono disponibili i seguenti corsi:

Lauree Triennali : Comunicazione digitale e marketing, Economia e commercio, Scienze del servizio sociale e del non profit, Scienze dell’educazione;

: Comunicazione digitale e marketing, Economia e commercio, Scienze del servizio sociale e del non profit, Scienze dell’educazione; Magistrali a Ciclo Unico : Giurisprudenza, Scienze della formazione primaria;

: Giurisprudenza, Scienze della formazione primaria; Magistrali:Economia e Management,Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali.

Quanto costa studiare in Lumsa: tasse e costi a Taranto

Infine, c’è il campus LUMSA Taranto attivo dal 1997 che ospita i corsi di laurea dedicati al non profit e ai servizi sociali con sede a piazza Santa Rita, in collaborazione con l’Edas (Ente diocesano di apostolato sociale). Anche in questo caso oltre alle spese annuali per la semplice retta, bisogna aggiungere la somma dei costi per vivere in città. Ricordiamo che a Taranto sono disponibili i seguenti corsi:

Lauree Triennali : Scienze del servizio sociale e del non profit;

: Scienze del servizio sociale e del non profit; Lauree Magistrali: Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali.

Quanto costa studiare alla LUMSA: considerazioni conclusive

Studiare alla LUMSA è vantaggioso perché oltre alle borse di studio regionali, ci sono diverse agevolazioni messe a disposizione dalla stessa università:

Rimborso di 300 euro per gli studenti iscritti ai corsi di laurea di primo livello che si laureano entro la sessione estiva del terzo anno in corso con il massimo dei voti (110 e lode); per gli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrali che si laureano entro la sessione estiva del secondo anno in corso con il massimo dei voti (110 e lode); per gli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrali a ciclo unico che si laureano entro la sessione estiva del quinto anno in corso con il massimo dei voti (110 e lode);

Eventuali sussidi straordinari deliberati dal CdA della LUMSA

Riduzione del 30 per cento sul contributo speciale agli studenti che fanno parte di un nucleo familiare con un proprio componente già iscritto alla LUMSA

Riduzione del 50 per cento sul contributo speciale agli studenti che si iscrivono al primo anno fuori corso per sostenere il solo esame di laurea

Agevolazioni per gli studenti che fanno parte di comunità religiose e sacerdoti

Agevolazioni per il recupero degli anni passati dopo due anni di interruzione della carriera universitaria

L’Università LUMSA, quindi, dà modo a tutti i suoi iscritti di sostenere le spese degli studi universitari grazie a diverse opportunità di aiuti economici. L’Ufficio per il Diritto allo studio è a disposizione per qualsiasi tipo di informazione sulle possibilità di accesso ai benefici a disposizione che possono cambiare anche di anno in anno.