Tutti i Master LUMSA: guida completa 2024

Università LUMSA: tutti i master di primo e secondo livello

L’università LUMSA – Libera Università Maria Santissima Assunta – è un ateneo non statale d’ispirazione cattolica. È la seconda università più antica di Roma dopo La Sapienza: la sua storia è cominciata con Luigia Tincani nel 1939. La LUMSA rientra nel sistema universitario nazionale e rilascia titoli di studio che hanno valore legale. Nella vasta offerta formativa ai classici corsi di laurea triennale e magistrale, ci sono a disposizione anche numerosi master LUMSA per la formazione post lauream. Ma cosa sappiamo di questi corsi?

In questa nostra guida vediamo insieme qual è l’offerta al completo dei master suddivisi per aree di studi, quali sono i corsi principali che si possono seguire in questo ateneo privato con eventuali sbocchi lavorativi. Inoltre faremo una panoramica sul costo Master LUMSA, le modalità di pagamento e le possibili rateizzazioni, se dovessero essere a disposizione degli iscritti. Infine vi parleremo delle opinioni e recensioni di studenti ed ex studenti. Siete pronti alla lettura?

In questa guida:

Master di primo livello LUMSA

I Master LUMSA di primo livello sono percorsi successivi al conseguimento della Laurea Triennale o di quella Magistrale (o Specialistica), riconosciuti anche in materia di concorsi pubblici, equivalenti al Livello 7 del Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF). Si tratta di corsi promossi dalla LUMSA Master School, un centro formativo all’avanguardia che intende mettere a disposizione percorsi avanzati di alto livello, capaci non solo di contribuire allo sviluppo personale e lavorativo, ma anche di incentivare processi di innovazione attraverso una offerta didattica tra le più ampie ed eterogenee nel panorama nazionale.

L’ammissione richiede il possesso di una laurea di primo livello oppure di secondo livello, con requisiti aggiuntivi specifici. I corsi hanno la durata classica di 1 anno accademico (pari a 60 CFU), anche se in alcuni casi hanno una durata minore come di 11 mesi oppure maggiore come di 14 oppure 16 mesi ed in tutti questi casi sempre per 60 Crediti Formativi Universitari. Le lezioni si possono svolgere online, in presenza oppure in gran parte in modalità blended. I corsi fanno parte delle seguenti aree di studi: Psicologia, Informatica, Economia, Professioni Sanitarie, Giurisprudenza, Scienze Politiche, DAMS e Giornalismo.

Tra i corsi principali impossibile non citare Psicologia investigativa, scienze comportamentali ed analisi delle vulnerabilità, Infermieristica di Famiglia e Comunità: Gestione ed Organizzazione dei Servizi, Cybersecurity – Leadership, Management, Innovation. Vediamo insieme tutti i corsi a disposizione:

Master di secondo livello LUMSA

I Master LUM di secondo livello sono sempre tanti e suddivisi per aree tematiche: sono percorsi successivi al conseguimento della Laurea Magistrale (o Specialistica o di Vecchio Ordinamento), riconosciuti anche in materia di concorsi pubblici, equivalente al Livello 8 del Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF). La LUMSA è un punto di riferimento per chi intende ampliare le proprie conoscenze in uno specifico ambito di interesse e incrementare le proprie competenze pratiche con percorsi formativi che rispondono alle necessità del mercato professionale italiano e internazionale in continua evoluzione.

L’ammissione richiede il possesso di una laurea di secondo livello, con requisiti aggiuntivi specifici. I corsi hanno la durata classica di 1 anno accademico (pari a 60 CFU), anche se in alcuni casi hanno una durata minore come di 10 mesi oppure maggiore come di 13 mesi ed in tutti questi casi sempre per 60 Crediti Formativi Universitari. Le lezioni si possono volgere in modalità blended, quindi un misto tra online e in presenza ed i corsi fanno parte delle seguenti aree di studi: Economia, Psicologia, Architettura, Scienze della Comunicazione, Professioni Sanitarie, Giurisprudenza, Risorse umane e Pubblica Amministrazione.

Tra i corsi principali impossibile non citare Innovazione e Sviluppo Competenze Digitali Pubblica Amministrazione, Governance Strategica delle Istituzioni Scolastiche e Comunicazione Digitale, Intelligenza artificiale ed Innovazione per il Marketing. Vediamo insieme tutti i corsi a disposizione:

Costo dei Master LUMSA

Ma quanto costa un master LUMSA? Il prezzo dei Master LUMSA varia da un minimo di 1516 euro (come per il Master in Infermieristica di Famiglia e Comunità: Gestione ed Organizzazione dei Servizi) ad un massimo di 20mila euro (come per il Master in Giornalismo che però ha la durata di due anni).

Gli studenti in possesso di un titolo di studio ottenuto all’estero possono inviare la domanda di iscrizione solo dopo aver compilato un form sul sito LUMSA e aver ricevuto conferma dell’idoneità del titolo da parte del Welcome Office. Per accedere invece ai servizi che l’ateneo mette a disposizione dei suoi iscritti è obbligatoria la registrazione dei propri dati anagrafici e alla fine della procedura vengono rilasciate login e password per accedere al profilo personale. Senza questa registrazione non è possibile formalizzare la domanda di iscrizione che, per l’appunto, bisogna presentare online, allegando i seguenti documenti:.

Domanda di iscrizione

Copia di un documento valido di riconoscimento e del codice fiscale.

Per cittadini di paesi dell’Unione Europea: copia Carta identità europea e/o del passaporto.

Per cittadini extraeuropei copia del permesso di soggiorno oppure copia dell’appuntamento alla Questura per richiedere il permesso di soggiorno; copia del passaporto e del visto.

Autocertificazione del titolo universitario conseguito

Copia della ricevuta del pagamento della quota da versare all’atto dell’iscrizione (rimborsabile esclusivamente in caso di mancata attivazione/non ammissione al Master) da versare attraverso bonifico bancario

La propria foto in formato JPEG, recente, con una larghezza di 35-40 mm, con un inquadramento in primo piano di viso e spalle, a fuoco e nitida; di alta qualità, su sfondo chiaro e a tinta unita, max 5 MB.

Retta master LUMSA: pagamenti, rate, borse di studio

La retta master LUMSA cambia principalmente in base al corso scelto, come abbiamo visto in precedenza. Ricordiamo però che la prima cifra da versare, come vi abbiamo già detto in precedenza, è quella per la tassa di ammissione detraibile dalla prima rata della tassa d’iscrizione, in caso di conferma dell’immatricolazione.

La rateizzazione della quota di iscrizione è solo una agevolazione concessa allo studente: per questo motivo l’eventuale rinuncia non esonera dal pagamento dell’intero ammontare della quota. La prima rata deve essere pagata obbligatoriamente attraverso bonifico bancario, mentre le rate successive possono essere pagate con PagoPA accedendo all’area personale dello studente, tramite il portale Mi@Lumsa. Si può stampare un avviso di pagamento oppure effettuare il pagamento direttamente on line in maniera tale che la transazione sia immediata. Le copie delle ricevute dei pagamenti effettuati devono essere inviate a: [email protected].

Non tutti i Master hanno borse di studio a disposizione degli studenti. Alcune riguardano la riduzione del 30 per cento sul contributo speciale agli studenti che fanno parte di un nucleo familiare con un proprio componente già iscritto alla LUMSA. L’Ufficio per il Diritto allo studio è a disposizione per qualsiasi tipo di informazione sulle opportunità di accesso ai benefici a disposizione che possono mutare anche di anno in anno

Opinioni Master LUMSA

I master LUMSA hanno recensioni che sono molto positive: sono consigliati visto che quasi tutti gli ex studenti sceglierebbero nuovamente questa università e il corso di studi intrapreso. I docenti vengono giudicati molto competenti sia nell’insegnamento sia nella cura e nella dedizione verso gli allievi.

Conclusione

I Master LUMSA sono quindi consigliati, soprattutto grazie alla possibilità di seguire le lezioni anche online, in maniera tale da agevolare anche gli studenti lavoratori.

La nostra guida giunge al termine, ma se avete necessità di altre informazioni sui Master LUMSA oppure avete qualche domanda in merito a qualcosa di quello di cui vi abbiamo parlato, non esitate a compilare il form qui di seguito e gli esperti vi daranno tutte le indicazioni!