Istituto Secoli: Costi e Convenzioni

L’Istituto Secoli è una scuola di moda accreditata dal Ministero tra le Istituzioni AFAM Riconosciute e autorizzata quindi a conferire, il Diploma Accademico di I livello equipollente ad un Diploma di Laurea Triennale. In questo nostro approfondimento vi daremo una panoramica sui costi dei costi dei corsi di laurea Istituto Secoli, dei master e dei corsi singoli. Non mancherà un focus sui pagamenti veri e propri della retta, inoltre sulle agevolazioni, convenzioni e borse di studio a disposizione. Cominciamo, pronti alla lettura?

In questa guida:

Istituto Secoli: costi, prezzi e tasse

In merito ai costi dell’Istituto Secoli la retta varia in base all’ISEE: l’Indicatore di Situazione Economica Equivalente è quello usato in Italia per misurare le condizioni economico-patrimoniali personali di uno studente e della sua famiglia di appartenenza/provenienza, obbligatorio nel caso in cui si voglia beneficiare di determinate agevolazioni economiche, riduzioni, sconti che in caso contrario non sarebbero accessibili.

Più avanti vi parleremo delle diverse fasce in cui è possibile rientrate, intanto vi ricordiamo che per conoscere il valore ISEE ogni allievo deve rivolgersi all’INPS o ai CAF abilitati, i quali, in base ad una serie di documenti producono la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica), certificazione che attesta la fascia di reddito di appartenenza del richiedente e che si può scaricare comodamente dal sito dell’INPS.

Ricordiamo che nella retta Istituto Secoli non sono comprese le spese per l’acquisto del materiale didattico, ovvero libri e dispense per ogni singola materia oggetto di studio. Inoltre chi non vive a Milano oppure a Novara deve mantenersi da fuori sede oppure in alternativa da pendolare, quindi ci sono da sommare le spese per vitto, alloggio ed eventuali spostamenti.

Costi dei Corsi di laurea Istituto Secoli

Quanto costano i corsi dell’Istituto Secoli? I prezzi dei corsi di laurea variano in base al percorso di studi scelto. Il costo del corso di laurea triennale, per esempio, va da un minimo di 7.500 euro a un massimo di 13.800 euro all’anno, in base alla fascia ISEE, tra retta di iscrizione e retta di frequenza. La retta di iscrizione è di 2mila euro, indipendentemente dalla fascia ISEE a cui si appartiene, mentre cambia la retta di frequenza:

1 fascia fino a 15mila euro: retta di frequenza 5.500 euro

2 fascia da 15.0001 euro a 30mila euro: retta di frequenza 6.600 euro

3 fascia da 30.001 euro a 45mila euro: retta di frequenza di 7.700 euro

4 fascia da 45.001 euro a 70mila euro: retta di frequenza di 8.900 euro

5 fascia da 79.001 euro a 100mila euro: retta di frequenza di 10.300 euro

6 fascia oltre 100mila euro: retta di frequenza di 11.800 euro

Costi dei Master Istituto Secoli

Per i master Istituto Secoli si prevede un investimento economico di 20.700 euro totali tra retta di iscrizione e retta di frequenza, tuttavia anche in questo caso il costo può diminuire grazie all’ISEE:

1 fascia fino a 15mila euro: totale di 11.250 euro

2 fascia da 15.0001 euro a 30mila euro: totale di 12.900 euro

3 fascia da 30.001 euro a 45mila euro: totale di 14.550 euro

4 fascia da 45.001 euro a 70mila euro: totale di 16.350 euro

5 fascia da 79.001 euro a 100mila euro: totale di 18.450 euro

6 fascia oltre 100mila euro: totale di 20.700 euro

Costo dei Corsi Singoli Istituto Secoli

Istituto Secoli mette a disposizione anche dei corsi singoli che hanno durata variabile (da alcuni giorni fino a un massimo di due anni), rivolti a principianti, persone interessate alle tematiche della moda. Ci sono corsi professionali, serali o del fine settimana che sono perfetti per i professionisti del settore moda, interessati ad aggiornare e/o aumentare le proprie abilità ed il proprio curriculum. Le alternative sono davvero tante con specializzazioni in fashion modellistica (uomo, donna, bambino, intimo), design, sartoria (uomo, donna), prototipia (uomo, donna, intimo), correzione dei difetti, CAD, grafica.

In questo caso i costi dei corsi singoli Istituto Secoli sono diversi, ma ovviamente vale la stessa regola dei corsi di laurea triennale, annuale e dei master, perciò la retta di frequenza cambia in base all’ISEE.

Retta Istituto Secoli: pagamenti e rate

In merito ai pagamenti è possibile chiedere di saldare la retta di frequenza a rate, dividendola in un massimo di tre rate mensili, senza interessi e con saldo totale entro il terzo mese di lezione. La richiesta può essere effettuata per tutti quei corsi che hanno una durata superiore ai sei mesi e basta compilare il modulo “MOD7508 – Richiesta di Pagamento Rateale” che si può trovare sul sito ufficiale della scuola per poi inviarlo all’ufficio immatricolazioni ([email protected]) entro 30 giorni prima dell’inizio delle lezioni.

Convenzioni Istituto Secoli

Come già detto prima la retta di frequenza dell’Istituto Secoli cambia in base all’ISEE, perciò chi rientra nella fascia più bassa ha diritto a pagare meno di chi si trova nella fascia più alta. Nonostante ciò, bisogna stare attenti in quanto le domande ricevute oltre i termini stabiliti saranno prese in considerazione con l’applicazione di una maggiorazione sulla retta pari ad 200 euro.

Sono presenti altre riduzioni del 10 per cento sulla retta di frequenza del corso (per un valore massimo di 1.000 euro) per ex allievi, figli di ex allievi o parenti fino al secondo grado, membri della stessa famiglia (parenti fino al terzo grado) che si iscrivono nello stesso anno accademico a uno dei corsi, aziende che iscrivono contemporaneamente più di un dipendente allo stesso corso.

Inoltre ci sono riduzioni del 25 per cento sulla retta di frequenza del corso per familiari di dipendenti dell’Istituto, fino al secondo grado di parentela e sconti del 50 per cento per studenti che, entro 3 (tre) anni dal termine delle lezioni chiedono di ripetere un corso oppure una annualità.

L’ateneo, in collaborazione con Deutsche Bank, mette a disposizione degli iscritti con residenza in Italia una vantaggiosa formula di credito al consumo, che permette di dilazionare l’importo della retta di frequenza annuale da un minimo di 6 ad un massimo di 10 rate mensili costanti, con tasso di interesse agevolato (TAN e TAEG variabile).

Volete conoscere tutte le convenzioni a disposizione presso l’Istituto Secoli? Non esitate a compilare il form in fondo alla pagina per avere maggiori informazioni a riguardo. Sarete ricontattati in breve tempo dai nostri esperti, che vi daranno un orientamento personalizzato ed in forma completamente gratuita.