Istituto Secoli: Corsi, Costi, Opinioni e Recensioni

L’Istituto Secoli è una scuola di moda con sede a Milano e Novara. Si tratta della prima scuola di moda in Italia, nata nel 1934. Prima di spiegarvi la storia di questa realtà però, vi diamo una panoramica su tutto ciò di cui andremo a parlare in questa nostra guida.

Come già detto, prima di tutto vi illustreremo quali sono le caratteristiche principali e la storia della scuola, senza dimenticare un approfondimento sull’offerta formativa con le relative informazioni sulle due sedi.

Nella seconda ed ultima parte vedremo insieme come funziona il test di ammissione per accedere alla scuola, quali sono i costi dei corsi dell’Istituto Secoli ed i relativi sconti con agevolazioni, convenzioni e borse di studio. Infine vedremo insieme le recensioni degli studenti oppure degli ex studenti che hanno affrontato un corso di studi.

Istituto Secoli: caratteristiche principali e storia

L’Istituto Secoli è stato fondato nel 1934 a Treviso da Carlo Secoli con lo scopo di diffondere la cultura e la tradizione sartoriale trasmettendo un metodo lavorativo per ideare e dare vita ad abiti. Nel 1945 Secoli trasferisce la scuola di moda a Milano, aiutando in questo modo a formare le grandi correnti culturali e sociali che portano il capoluogo lombardo a diventare capitale mondiale del fashion system.

I primi corsi a nascere sono stati quelli di Modellistica, poi sono arrivati i corsi di Analisi Tempi Metodi e Organizzazione Aziendale in partnership con gli uffici ricerca delle più importanti aziende produttrici di macchinari per la confezione e con le scuole di formazione americane. Dal 1975 i corsi erogati sono riconosciuti da Regione Lombardia.

Nel giugno del 1984 è andata in scena la prima sfilata organizzata dall’Istituto, ossia il Secoli Fashion Show che anche oggi è un appuntamento centrale all’interno del calendario della scuola. Non a caso dal 2018 ai talenti emergenti della scuola – Deisgner to watch – è dedicata l’apertura del Secoli Fashion Show.

Nel 2010 sono iniziati i primi “Master di Modellistica”, pensati per dare ai laureati in Fashion Design una formazione di eccellenza. Dopo Stefano Secoli (alla guida dal 1992), nel 2019 Matteo Secoli è diventato Presidente, confermando la mission di questa realtà, ossia promuovere il talento e il progresso del settore.

Il 25 Settembre 2023 l’Istituto Secoli è stato accreditato dal Ministero tra le Istituzioni AFAM Riconosciutee autorizzato quindi a conferire, al termine del corso triennale in “Fashion Design e Tecnologie del Prodotto Moda”, il Diploma Accademico di I livello equipollente ad un Diploma di Laurea Triennale.

Corsi Istituto Secoli: l’offerta formativa

L’Istituto Secoli ha una offerta formativa che permette di apprendere tutte le fasi dei processi di creazione di una collezione di abbigliamento, dal fashion design alla gestione della produzione. Ci sono a disposizione corsi di moda di livello undergraduate, graduate ed executive tenuti da professori qualificati che danno modo di imparare il “saper fare moda” italiano. Possiamo trovare quindi:

Corsi di moda post diploma

Corsi di moda post laurea

Corsi di moda professionali

Corsi di moda brevi

Corsi di moda executive

Corsi moda online e blended

Tra i corsi di moda post diploma, spicca ovviamente il corso triennale in “Fashion Design e Tecnologie del Prodotto Moda”, accreditato dal MIUR, che permette di conseguire un Diploma Accademico di I livello equipollente ad un Diploma di Laurea Triennale.

Oltre a questo, l’offerta formativa post diploma prevede anche corsi annuali e corsi preparatori. Si tratta di corsi di moda di livello undergraduate, perfetti per chi ha voglia di capire, imparare ed approfondire i processi e le tecniche di creazione di una collezione di abbigliamento, dalla A alla Z. Sono percorsi nati per giovani studenti neodiplomati o giovani professionisti.

Tra i corsi di moda post laurea ci sono master e corsi intensivi ideati per completare la preparazione dei laureati in Fashion Design e di chi, dopo una esperienza lavorativa nel settore moda, vuole apprendere nuovi strumenti, nuove metodologie di lavoro e nuovi linguaggi.

I corsi di moda professionali sono a disposizione in orari non lavorativi, nel week end o serali e possono avere durata settimanale, mensile, annuale o biennale. I corsi di moda brevi sono settimanali o mensili, mentre i corsi di moda executive sono di livello avanzato per persone con conoscenze di gestione dei processi che desiderano specializzarsi nella gestione dei processi di progettazione e produzione moda. Infine i corsi di moda online e blended, come suggerisce il nome, sono corsi erogati sulle piattaforme di e-learning o con metodologia didattica mista che prevede sia incontri frontali tradizionali in aula, sia attività di formazione on-demand e in streaming da remoto.

Sedi Istituto Secoli: dove si trova l’accademia

Le sedi dell’Istituto Secoli sono due: una a Milano e l’altra a Novara. Questa scuola nasce nella città meneghina e attualmente si trova a Viale Vittorio Veneto 18/A (la sede è stata inaugurata nel 2007) in centro, nel quartiere di Porta Venezia, a pochi passi dal famoso quadrilatero della moda, cuore pulsante della Fashion Week milanese e centro nevralgico del lusso.

In questa sede gli studenti possono trovare aule e laboratori ampi, luminosi e con tutti i macchinari e software di cui c’è bisogno per insegnare il “saper fare moda“. La scelta dei professori avviene tra i migliori professionisti del sistema moda italiano, i maestri artigiani, gli esperti di settore e i diplomati Secoli di maggior talento e con le migliori carriere lavorative.

L’Istituto Secoli a Novara si trova invece in Corso della Vittoria, 91: più di 450 mq dedicati allo studio e alla pratica della prototipia. Aule/laboratorio che riproducono in termini di tecnologia e di modello organizzativo una prototipia reale, con un layout moderno e accattivante. Gli iscritti possono trovare strumenti e tecnologie di ultima generazione per aiutare l’apprendimento. Tra le figure lavorative più ricercate dalle aziende di moda presenti in Italia e in particolar modo proprio nel novarese è molto ricercata la figura del prototipista e perciò questa sede è nata proprio come scuola di eccellenza dedicata alla formazione di prototipisti.

Test ammissione Istituto Secoli: come funziona?

Il test d’ingresso dell’Istituto Secoli non sembra previsto per i vari corsi a disposizione di cui vi abbiamo parlato in precedenza. Ogni tipologia di corso richiede competenze e conoscenze in ingresso di diverso tipo, comprovate dal livello di istruzione e/o dalle esperienze professionali che ogni candidato possiede.

Ogni futura matricolata deve sottoporre la propria candidatura, preparando i documenti di identificazione personale (carta di identità/passaporto e codice fiscale o equivalente per gli studenti stranieri), i documenti che riguardano il titolo di studio (per i candidati che arrivano dall’estero il Certificato di Valore rilasciato dalle autorità consolari italiane del paese di residenza), e, per gli studenti stranieri, il certificato di conoscenza della lingua italiana o inglese. Dopodiché è necessario fissare un incontro con il servizio orientamento agli studi, preparare il Curriculum Vitae e/o Curriculum Studiorum insieme alla lettera di motivazione, infine per i corsi Master si richiede anche il Portfolio lavori.

Costi Istituto Secoli: tasse e borse di studio

Quanto costano i corsi dell’Istituto Secoli? I prezzi dei corsi dell’Istituto Secoli variano in base al percorso di studi scelto. Il costo del corso di laurea triennale, ad esempio, va da un minimo di 7.500 € a un massimo di 13.800 € l’anno, in base alla fascia ISEE.

L’istituto però mette a disposizione degli iscritti strumenti capaci di valorizzare ed incentivare lo studio, quindi agevolazioni sulle rette, borse di studio sul merito e agevolazioni finanziarie sui pagamenti.

Le borse di studio dell’Istituto Secoli possono essere usate a copertura parziale della retta annuale di uno dei corsi accademici nel limite massimo di 2000 euro per ogni studente. Possono richiederle tutti quelli che frequentano un corso accademico e tutti quelli che hanno conseguito un diploma di scuola superiore, una laurea o altro titolo di studio rilasciato in altri paesi nei 18 mesi precedenti l’inizio del percorso formativo.

Per abbattere ulteriormente i costi dell’Istituto Secoli in fase di iscrizione i ragazzi possono presentare la richiesta di agevolazione contributiva insieme alla dichiarazione ISEE rilasciata dall’INPS. Le future matricole che autodichiarano l’appartenenza all’ultima fascia contributiva sono esentati dalla presentazione della documentazione richiesta per la contribuzione. Ricordiamo che le fasce agevolate sono suddivise in base al reddito e al patrimonio del nucleo familiare dello studente.

I costi dei corsi dell’Istituto Secoli si possono abbattere anche grazie da un sostegno economico studiato da Intesa Sanpaolo per aiutare gli studenti. “Per Merito” è un “prestito sulla parola” che ogni futuro iscritto residente in Italia può ottenere alla sola condizione di essere in regola con il percorso di studi, non richiede alcuna garanzia e permette di far fronte alle spese per le tasse, all’acquisto del materiale didattico, al denaro da spendere per l’alloggio e tutto ciò di cui c’è bisogno per affrontare con serenità il proprio percorso didattico. Alla fine del primo anno di apertura del credito si può attivare un “periodo ponte” di 24 mesi: in questi tre anni non è previsto album rimborso del denaro usato. Il successivo rimborso si può fare in una unica soluzione o con prestito personale di durata massima pari a 30 anni.

Ma non è finita qui perché sconti sui costi annuali dell’Istituto Secoli si possono avere per i nuovi iscritti che sono ex allievi, dipendenti, studenti iscritti dall’azienda. Inoltre sono previsti pagamenti agevolati in tre rate e finanziamenti che permettono di dilazionare la retta di frequenza annuale da un minimo di 6 ad un massimo di 10 rate mensili di importo costante, con tasso di interesse agevolato (TAEN e TAEG variabile).

Istituto Secoli: opinioni e recensioni degli studenti

Le opinioni sull’Istituto Secoli sono molto positive, non a caso ha ottenuto quasi il massimo dei voti sia su Google, sia su Facebook. Anche le recensioni sull’Istituto Secoli sono buone con elogi particolari sul metodo di insegnamento e sui docenti: “Sono diplomata in fashion design all’Istituto Secoli, ho frequentato il corso triennale donna, è una scuola che ti prepara al lavoro, perfetta anche per chi vuole specializzarsi. L’ insegnamento è completo e molto preciso. Gli insegnanti sono preparati e disponibili e gli studenti sono molto seguiti”, “Istituto validissimo, ho frequentato il corso modellistica per donna e sviluppo taglie negli anni 90 nella filiale di Padova, laddove arrivavano insegnanti o da Milano o da Bologna. Molto semplice e immediato il metodo di lavoro. Ho trovato subito lavoro! La consiglio”, “Ottima scuola di moda. Docenti professionalmente preparata. Consigliata”.

Come spesso accade tra i commenti negativi c’è chi si lamenta dei prezzi dell’Istituto Secoli un po’ troppo elevati, tuttavia bisogna ricordare che le agevolazioni, convenzioni e borse di studio per gli iscritti sono davvero numerose.