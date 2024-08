Tutti i corsi di Laurea Istituto Secoli

Istituto Secoli è la prima scuola di moda in Italia, fondata nel 1934, per formare fashion maker, veri protagonisti all’interno di aziende italiane e internazionali, in grado di dare vita a vestiti studiati e ridefiniti in ogni loro più piccolo dettaglio. Ma quali sono i corsi a disposizione? L’Istituto Secoli ha nella sua offerta formativa corsi di laurea triennali, annuali, master, corsi di moda professionali, corsi di moda brevi, corsi di moda executive poi online e blended.

In questa nostra guida vedremo nello specifico quali sono le facoltà, le tipologie ed i costi di questo istituto, quindi l’insieme dell’offerta formativa con tutti i corsi Istituto Secoli. Siete pronti alla lettura?

In questa guida:

Tutti i Diplomi Accademici Istituto Secoli: Facoltà, Tipologie e Costi

Istituto Secoli ha corsi che sono così articolati in questo modo, come già specificato in precedenza: corsi di laurea triennali, annuali, master, corsi di moda professionali, corsi di moda executive poi online e blended. Inoltre Istituto Secoli ha anche corsi brevi. Le aree didattiche, ossia le Facoltà Istituto Secoli permettono agli iscritti di inserirsi all’interno delle fasi di progettazione di una collezione, sia come professionisti freelance, che in aziende industriali, di servizio o artigianali in tutte le professioni legate all’ufficio stile (fashion designer, figurinista, illustratore), le professioni legate all’ufficio prodotto (product manager), le professioni legate all’ufficio modelli (modellista, modellista CAD), le professioni legate alla prototipia (prototipista) e alla sartoria (sarto), le professioni legate alle funzioni costing, controllo qualità interno ed esterno, industrializzazione, produzione, programmazione e organizzazione (analista tempi e metodi e di organizzazione).

L’Istituto Secoli è riconosciuto dal Ministero dell’Università e della Ricerca come Istituzione AFAM – Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, autorizzata, secondo il Decreto Ministeriale n. 1262 del 25 settembre 2023, a conferire il Diploma Accademico di I livello, equipollente a un Diploma di Laurea di Primo livello, per il corso triennale in Fashion Design e Tecnologie del Prodotto Moda. Il corso autorizzato dal Decreto Ministeriale ha lo stesso piano degli studi degli Istituti Superiori per l’Industria Artistica (ISIA) e sono strutturati in un programma triennale per il conseguimento di 180 CFA (Crediti Formativi Accademici), che hanno lo stesso valore dello standard europeo ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System).

Per ottenere una laurea Istituto Secoli, i futuri iscritti devono sapere che i costi variano in base al percorso di studi scelto. Il prezzo del corso di laurea triennale, ad esempio, va da un minimo di 7.500 euro a un massimo di 13.800 euro l’anno, in base alla fascia ISEE. La scuola però mette a disposizione degli allievi strumenti in grado di valorizzare ed incentivare lo studio, perciò sconti sulle rette, borse di studio sul merito e agevolazioni finanziarie sui pagamenti.

Diplomi Accademici di primo livello Istituto Secoli

Quali sono i corsi per la laurea triennale Istituto Secoli? Innanzitutto ricordiamo che Istituto Secoli Novara potrebbe avere corsi che Istituto Secoli Milano non ha e viceversa. In generale i corsi Istituto Secoli post diploma sono perfetti per chi ha intenzione di imparare e conoscere a fondo i processi e le tecniche di creazione di una collezione di abbigliamento, progettati per giovani ragazzi neodiplomati o giovani professionisti in cerca di un corso specializzante sul mondo moda, di una formazione teorico-pratica completa e di una consolidata metodologia di insegnamento.

Non è previsto alcun test di ingresso: ogni tipologia di corso richiede competenze e conoscenze di vario tipo, comprovate dal livello di istruzione e/o dalle esperienze lavorative che ogni candidato ha. Vediamo l’elenco completo dei corsi:

Diplomi Accademici di secondo livello Istituto Secoli

Quali sono i corsi per la laurea magistrale Istituto Secoli? Al momento non ci sono a disposizione corsi di questo tipo, tuttavia non è escluso che in futuro possano essere aggiunti all’offerta formativa. Chi ha una laurea di tipo triennale però può provare ad iscriversi ad un Master di moda professionalizzante, progettato per terminare la preparazione dei laureati in Fashion Design e di chi, dopo una esperienza lavorativa nel settore moda, ha voglia di colmare gap tecnici, acquisire nuovi strumenti, nuove metodologie di lavoro e nuovi linguaggi. Durante i corsi gli iscritti imparano ad affrontare con competenza tecnica e creatività le sfide del fashion. Maggiori dettagli nel prossimo paragafo!

Altri corsi dell’Istituto Secoli

Oltre al classico diploma Istituto Secoli, è possibile seguire anche dei corsi Istituto Secoli che hanno durata varabile (da alcuni giorni fino a un massimo di due anni), rivolti a principianti, persone interessate alle fondamenta tecniche del fare moda e a professionisti del settore, alla ricerca di una full immersion su tematiche specifiche che li aiuti a sviluppare, in poco tempo, competenze pratiche e creative capaci di porre le basi per nuove possibilità di lavoro oppure di formazione.

Ci sono corsi professionali, serali o del fine settimana che sono rivolti ai professionisti del settore moda, interessati ad aggiornare e/o aumentare le proprie competenze. Le proposte sono molte con specializzazioni in fashion design, modellistica (uomo, donna, bambino, intimo), sartoria (uomo, donna), prototipia (uomo, donna, intimo), correzione dei difetti, CAD, grafica.

