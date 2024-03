Leggere le opinioni online sull’IULM espresse da studenti ed ex studenti può essere molto utile per una scelta consapevole di iscrizione a un corso di laurea. Questo Ateneo promuove attivamente sia la ricerca teorica sia quella empirica sul campo. L’obiettivo strategico dell’università è quello di ridurre il divario tra conoscenze teoriche, pratiche empiriche ed esigenze del mercato del lavoro.

Vediamo quindi se è consigliabile, o meno, dalle opinioni degli studenti ed ex studenti iscriversi a questa università.

In questa guida:

IULM: opinioni e recensioni

Lo IULM ha opinioni molto buone sul piano didattico, ritenuto all’avanguardia e orientato al contesto internazionale. Questo modello formativo mira a preparare i professionisti del futuro ad affrontare un mondo in costante mutamento. La didattica, per questi motivi, è di alto livello con professori seri e preparati. Ci sono, inoltre, una vasta gamma di servizi a disposizione per facilitare l’integrazione dei nuovi studenti.

L’ateneo assicura ai suoi studenti un bagaglio culturale completo e una formazione solida, che integra teoria ed esperienze pratiche. Questo approccio integrato si è dimostrato estremamente vantaggioso per un’efficace inserimento nel mondo professionale e per il pieno sviluppo personale.

Ecco una opinione tipica che abbiamo raccolto:

IULM è un’università estremamente accogliente ed orientata al futuro. Sono felice dell’impostazione mentale che mi ha saputo dare, dello stupendo campus che mi ha accolto e di un’atmosfera che mi ha fatto sentire sempre il benvenuto (una sensazione davvero da non sottovalutare). Gli sbocchi lavorativi ci sono, proprio grazie all’attenzione che viene data alle nuove competenze che il mondo del lavoro richiede, ma se si ambisce a ruoli di un certo livello è necessario metterci molto impegno ed iniziativa propria. Nel complesso sono molto soddisfatto dell’esperienza che ho fatto e delle persone che ho incontrato, pur avendo sentito l’esigenza, alla fine del mio percorso triennale, di approfondire alcune conoscenze più pratiche/quantitative di cui sentivo ancora la mancanza. Nulla che un buon master non possa risolvere!

Strategic communication IULM: opinioni degli studenti

Il dipartimento di Strategic communication dello IULM riceve prevalentemente opinioni positive sui corsi, considerati interessanti in particolare grazie alla divisione in due parti: una teoria e una pratica. I professori sono molto disponibili e forniscono consigli preziosi per affrontare al meglio sia il percorso di studio sia quello di stage.

Ci sono tante recensioni come questa: Professori competenti, ambiente interessante e stimolante. Nel corso che seguo c’è spesso una parte pratica con dei progetti che aiutano a mettere in atto tutte le cose imparate a livello teorico.

Interpretariato IULM: opinioni degli studenti

Il ramo relativo all’Interpretariato dello IULM ha opinioni decisamente buone. Quello che viene di più apprezzato da studenti ed ex studenti di questa università è l’approccio pratico, in quanto non ci sono solo lezioni teoriche da frequentare, ma esiste anche una aspetto pratico che permette agli studenti di comprendere subito se hanno assorbito quanto ascoltato in aula, mettendolo in pratica con lezioni in cui possono sperimentare la teoria appresa.

Consiglio vivamente questa università. Sto terminando la triennale di interpretariato e comunicazione. Mi sono iscritta a questa facoltà nonostante il lavoro full time. Devo dire che è stata dura, ma non impossibile. Mi sono trovata sempre molto bene. Ho trovato dei professori fantastici, davvero molto preparati, mi hanno trasmesso tanto e il loro modo di insegnare mi ha dato la carica per continuare. Alcune lezioni le porterò sempre nel cuore perché mi hanno cambiata umanamente e mi hanno permesso di aprire la mente. L’università è bella, ma anche ben organizzata. Durante la pandemia tutto è stato organizzato in breve tempo e in modo molto efficiente. Alle famiglie che hanno subito la perdita di lavoro ecc.. hanno eliminato l’ultima rata dando ugualmente la possibilità di andare avanti a tutti. Grazie.

Master IULM: opinioni degli studenti

Commenti positivi anche per quanto riguarda i master. Chi ha deciso di frequentare il master in giornalismo dello IULM ha espresso opinioni positive in merito. Grazie a questo percorso è riuscito a entrare a far parte delle realtà delle redazioni giornalistiche.

Una rapida ricerca online mette in evidenza come i master proposti dalla IULM siano efficaci: Master e Corsi di Specializzazione validi e a prezzi accettabili.

Anche sui master made in Italy dello IULM le opinioni sono ottime. Una università ricca di competenze e professionalità: un corpo docente di alto livello per una formazione a tutto campo: numerosissimi sono i convegni organizzati per trasferire agli studenti quella conoscenza frutto di esperienza imprenditoriale in modo di integrare in modo equilibrato la teoria con la realtà operativa. Complimenti al Preside ed ai docenti per il grado di interesse a sviluppare programmi completi di teoria-pratica non propri ad altre realtà universitarie magari più datate.

IULM Milano: lamentele e opinioni negative

Per quanto riguarda le lamentele e le opinioni negative su questo ateneo, online si trova questa testimonianza: Stage ridicoli…pensa un po’ che delle aziende presenti sulla brochure (tantissime e tutte prestigiose) neanche un terzo erano disponibili per accogliere stagisti (e guarda caso proprio le migliori). No assistenza postmaster: INESISTENTE !!!!!!!!!!. Alcuni colleghi hanno addirittura iniziato lo stage in ritardo perché non riuscivano a trovare strutture disposte a prendere stagisti. Possibilità di scelta veramente bassa. A fine master ci hanno detto che i nostri curricula sono stati spediti a 500 aziende partner….ma è possibile che almeno una di queste 500 aziende non è interessata ad almeno uno dei candidati????

Il Master, inoltre, predicava meritocrazia e agevolazioni per i migliori studenti…..tutte storie !!!! I più bravi si ritrovano senza lavoro e i pochi che lo hanno è perché se lo son trovati con le loro forze!!!!!!!

Viene, inoltre, fatto rilevare che nonostante sia un Ottimo posto, mancano servizi sia igienici e servizi di ristorazione per il personale esterno!

IULM: la nostra valutazione

Le opinioni sulla Libera università di lingue e comunicazione IULM di Milano sono mediamente molto buone o ottime, in particolare sulla gestione della vita universitaria: l’intera struttura funziona in modo tale che anche chi lavora può avere tempo per studiare e viceversa. I Dipartimenti sono le principali strutture dedicate alla ricerca.

L’Università, in questo contesto, sostiene progetti volti alla realizzazione di film o prodotti audiovisivi sperimentali e innovativi. In questa ottica si sviluppano anche progetti di ricerca all’interno dei Dipartimenti stessi. Ogni anno, viene data particolare importanza allo sviluppo di progetti speciali di Ateneo e al potenziamento dei Centri di Ricerca.

Lo IULM ha recensioni molto positive sia inerente alla professionalità dei docenti sia sull’organizzazione di corsi, convegni e programmi di qualità. In alcuni casi sono state segnalate difficoltà nell’assistenza post studi e post master. Tuttavia, nel complesso viene considerata una delle migliori università in Italia, che offre un ambiente all’avanguardia e con servizi a disposizione degli studenti considerati di alta qualità.