Università IULM: tutti i master di primo e secondo livello

L’università IULM è nata nel 1968 dalla Fondazione Scuola Superiore per Interpreti e Traduttori, per il volere del Senatore Carlo Bo e del Professor Silvio Baridon, come Istituto Universitario di Lingue Moderne (I.U.L.M.). Fin dagli albori l’idea ispiratrice era quella di soddisfare le necessità del mercato del lavoro basandosi sull’analisi delle tendenze in atto. Nella vasta offerta formativa ai classici corsi di laurea triennale e magistrale, ci sono a disposizione anche numerosi master IULM per la formazione dopo la laurea. Ma cosa sappiamo di questi corsi?

In questo nostro approfondimento vediamo insieme qual è l’offerta completa dei master suddivise aree di studi, quali sono i principali master che si possono trovare in questa università privata con eventuali sbocchi professionali. Inoltre faremo una panoramica sul costo Master IULM, le modalità di pagamento e le possibili rateizzazioni, se dovessero essere a disposizione degli iscritti. Infine vi parleremo delle opinioni e recensioni di studenti ed ex studenti. Siete pronti alla lettura?

In questa guida:

Master di primo livello IULM

I Master IULM di primo livello fanno parte delle tre facoltà pensate per preparare i laureati al mondo del lavoro: Facoltà di comunicazione, Facoltà di interpretariato e traduzione e Facoltà di arti e turismo. La Facoltà di comunicazione mette a disposizione corsi il cui focus è la comunicazione come forma-chiave delle relazioni umane nelle difficoltà del mondo contemporaneo globalizzato. La Facoltà di arti e turismo vuole formare i laureati nell’ambito della comunicazione, della valorizzazione e della gestione del patrimonio storico-artistico, del settore turistico-culturale e delle industrie creative. Infine la Facoltà di interpretariato e traduzione è adatta a tutti quegli studenti che hanno una grande passione per lo studio delle lingue straniere e intendono costruire la propria carriera in questa area disciplinare.

I corsi hanno la durata classica di 1 anno accademico (pari a 60 CFU). In alcuni casi possono essere erogati moduli distribuiti in meno tempo quindi 6 o 7 mesi oppure in più tempo perciò in 12 (come nel cast del Master in Giornalismo IULM), con un carico di lavoro sempre pari a 60 Crediti Formativi Universitari. Tutte le lezioni si devono svolgere obbligatoriamente in presenza e fanno parte delle seguenti aree di studi: DAMS, Scienze Politiche, Nutrizione, Scienze della Comunicazione, Economia, Lingue e Marketing.

Tra i corsi principali impossibile non citare Management del Made in Italy. Consumi e comunicazione della moda, del design e del lusso, Management e Comunicazione del Beauty e del Wellness e Food and Wine Communication (in collaborazione con Gambero Rosso). Vediamo insieme tutti i corsi a disposizione:

Master di secondo livello IULM

I Master IULM di secondo livello non ci sono nell’offerta formativa, tuttavia IULM mette a disposizione degli studenti dei Master specialistici che all’interno di uno specifico settore o area, danno agli iscritti l’opportunità di approfondire le proprie conoscenze lavorative e acquisire strumenti di gestione specializzata per lo sviluppo della propria carriera. Inoltre anche dei Master executive per professionisti con esperienza che hanno intenzione di aggiornare le loro competenze in base alle necessità del mercato e ai cambiamenti in atto nel mondo della comunicazione. Questi corsi, generalmente, hanno una frequenza part time che può essere erogata in modalità blended (quindi sia online, sia in presenza). Ma vediamo insieme tutti i master a disposizione:

Architettura dell’Informazione e User Experience Design

Behavioral Economics e Nudging. Scienze Comportamentali, architettura delle scelte e change management

Influencer Media Marketing

Neuromarketing, Consumer Neuroscience e Market Research

Relazioni Pubbliche d’Impresa (MARPI)

Social Media Marketing & Digital Communication

Costo dei Master IULM

Ma quanto costa un master IULM? Il prezzo dei Master IULM varia da un minimo di 5mila euro (come per Lingue e Culture Orientali) ad un massimo di 19mila euro (come per il Master in Giornalismo).

La domanda di ammissione per i Master IULM si può fare solo sul sito dei servizi online messi a disposizione dall’ateneo. Per chi ha già frequentato un corso di laurea triennale oppure magistrale deve solo inserire il nome utente e password per accedere alla pagina personale: a quel punto basta entrare nella sezione segreteria e selezionare Test di ammissione. Per chi arriva da un’altra università, prima deve registrarsi al portale e poi procedere con la selezione del test di ingresso. Ecco i documenti da inserire:

il nome del Master prescelto

eventuali certificazioni linguistiche

effettuare il versamento online tramite PagoPA o stampare l’avviso di pagamento della tassa di ammissione al test

Gli studenti che arrivano da un altro ateneo devono inserire in formato PDF anche il documento d’identità (carta d’identità, passaporto, patente), il codice fiscale, il certificato di laurea/iscrizione con esami sostenuti (completo di settori scientifico-disciplinari) o in alternativa dichiarazione sostitutiva, infine il curriculum Vitae.

La domanda di ammissione è confermata solo dopo il versamento della tassa di ammissione (di cui vi parleremo nel dettaglio nel prossimo paragrafo) e a quel punto la segreteria contatta i candidati per fissare un colloquio di selezione con il coordinamento del Master per accertare la motivazione e le attitudini personali dei futuri iscritti al Master.

Retta master IULM: pagamenti, rate, borse di studio

La retta master IULM cambia principalmente dal corso scelto, come abbiamo visto in precedenza. Ricordiamo però che la prima somma di denaro da versare è quella per la tassa di ammissione pari a 100 euro detraibile dalla prima rata della tassa d’iscrizione, in caso di conferma dell’immatricolazione.

La prima rata deve essere corrisposta nel momento dell’immatricolazione, le successive verranno corrisposte secondo i termini e le scadenze indicate sulla pagina web di ogni singolo Master. Ogni rata deve essere pagata attraverso l’avviso PagoPA che si può scaricare direttamente dalla pagina personale dei servizi di segreteria on line con all’interno le informazioni necessarie al pagamento presso banche o enti abilitati o procedere direttamente al pagamento online.

Per aiutare gli studenti, l’università promuove una serie di agevolazioni per il diritto allo studio e per la copertura dei costi IULM. Ecco gli incentivi a disposizione:

Borse di studio regionali per iscritti in possesso dei requisiti di regolarità scolastica, di reddito e di merito

Borse di studio dell’università (incentivazione alla qualità dello studio, della ricerca tesi all’estero, dei progetti speciali di mobilità) per studenti che hanno requisiti di merito

Borse di studio per studenti internazionali che mettono a disposizione posti letto presso le residenze universitarie IULM, a condizioni agevolate oppure a tariffa piena

Servizio di ristorazione presso la mensa universitari a condizioni agevolate per chi ha i requisiti di reddito e di merito

Opinioni Master IULM

I master IULM hanno recensioni che sono molto positive: “In generale sono molto soddisfatto dell’esperienza che ho fatto e delle persone che ho incontrato, pur avendo sentito la necessità, alla fine del mio percorso triennale, di approfondire alcune conoscenze più pratiche/quantitative di cui sentivo ancora la mancanza. Nulla che un buon master IULM non possa risolvere!”.

Gli studenti ed ex studenti considerano i Master IULM efficaci e in particolar modo quello in Giornalismo, infatti grazie a questo percorso molti sono riusciti ad entrare a far parte delle realtà delle redazioni giornalistiche.

Conclusione

I Master IULM sono quindi consigliati, sia per quanto riguarda la vasta offerta formativa, sia per i costi contenuti e le modalità di erogazione che non sono solamente in presenza, per dare modo a tutti gli studenti di seguire anche comodamente da casa.

