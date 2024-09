Master Hunimed: guida completa 2024

Università Hunimed: tutti i master di primo e secondo livello

L’università Hunimed è l’ateneo che prepara gli studenti alla carriera nella clinica e nella ricerca, in Italia e all’estero. Internazionalità, interattività, innovazione, integrazione con l’ospedale e la ricerca: questi sono gli elementi distintivi della formazione universitaria di Humanitas University. Nella vasta offerta formativa ai classici corsi di laurea triennale e magistrale, ci sono a disposizione anche numerosi master Hunimed per la formazione post lauream. Ma cosa sappiamo di questi corsi?

In questo nostro approfondimento vediamo insieme qual è l’offerta completa dei master suddivise aree di studi, quali sono i principali master che si possono trovare in questo ateneo privato con eventuali sbocchi professionali. Inoltre faremo una panoramica sul costo Master Hunimed, le modalità di pagamento e le possibili rateizzazioni, se dovessero essere a disposizione degli iscritti. Infine vi parleremo delle opinioni e recensioni di studenti ed ex studenti. Siete pronti alla lettura?

In questa guida:

Master di primo livello Hunimed

I Master Hunimed di primo livello fanno parte delle aree di studio di Medicina e Chirurgia, MEDTEC School, Infermieristica, Fisioterapia e Scienze Infermieristiche e Ostetriche. I corsi hanno la durata classica di 1 anno accademico (pari a 60 CFU). In alcuni casi possono essere erogati moduli distribuiti in 18 mesi, con un carico di lavoro sempre pari a 60 CFU. Tutte le lezioni si devono svolgere obbligatoriamente in presenza.

Tra i corsi principali impossibile non citare Ortopedia e Traumatologia dello Sport e Tecniche Avanzate di Radioterapia Oncologica. Vediamo insieme tutti i corsi a disposizione:

Cerca e Confronta i Master Online Master: Tipologia: Tutte CFU: Tutti Costo: Tutti Area Di Studio: Tutte Ortopedia e Traumatologia dello Sport 1° Livello 60 €4.000 Professioni Sanitarie richiedi info Scarica Brochure

Tecniche Avanzate di Radioterapia Oncologica 1° Livello 60 2.000€ Professioni Sanitarie richiedi info Scarica Brochure Nessun Master trovato

× {master.title} - {university.name} Ricevi gratuitamente informazioni sul Master dai nostri esperti Fascia oraria in cui essere ricontattato 8:00 - 10:00 10:00 - 12:00 12:00 - 14:00 14:00 - 16:00 16:00 - 18:00 18:00 - 20:00 Seleziona la provincia di residenza Agrigento Alessandria Ancona Arezzo Ascoli Piceno Asti Avellino Bari Barletta-Andria-Trani Belluno Benevento Bergamo Biella Bologna Bolzano Brescia Brindisi Cagliari Caltanissetta Campobasso Caserta Catania Catanzaro Chieti Como Cosenza Cremona Crotone Cuneo Enna Fermo Ferrara Firenze Foggia Forlì-Cesena Frosinone Genova Gorizia Grosseto Imperia Isernia L'Aquila La Spezia Latina Lecce Lecco Livorno Lodi Lucca Macerata Mantova Massa-Carrara Matera Messina Milano Modena Monza e della Brianza Napoli Novara Nuoro Oristano Padova Palermo Parma Pavia Perugia Pesaro e Urbino Pescara Piacenza Pisa Pistoia Pordenone Potenza Prato Ragusa Ravenna Reggio Calabria Reggio Emilia Rieti Rimini Roma Rovigo Salerno Sassari Savona Siena Siracusa Sondrio Sud Sardegna Taranto Teramo Terni Torino Trapani Trento Treviso Trieste Udine Valle d'Aosta Varese Venezia Verbano-Cusio-Ossola Vercelli Verona Vibo Valentia Vicenza Viterbo Ho letto e accetto Termini e Condizioni Generali del Servizio Ho letto l' Informativa Privacy e acconsento al trattamento dei miei dati personali per ricevere materiale informativo relativo ad agevolazioni, percorsi di studio e servizi inerenti

× {master.title} - {university.name} Inserisci i tuoi dati e ricevi immediatamente il piano di studi Ho letto e accetto Termini e Condizioni Generali del Servizio Ho letto l' Informativa Privacy e acconsento al trattamento dei miei dati personali per ricevere materiale informativo relativo ad agevolazioni, percorsi di studio e servizi inerenti

Master di secondo livello Hunimed

I Master Hunimed di secondo livello fanno parte delle aree di studio di Medicina e Chirurgia, MEDTEC School, Infermieristica, Fisioterapia e Scienze Infermieristiche e Ostetriche. Anche in questo caso i corsi hanno la durata classica di 1 anno accademico (pari a 60 CFU). In alcuni casi possono essere erogati moduli distribuiti in 24 mesi, con un carico di lavoro pari a 60 CFU. Tutte le lezioni si devono svolgere obbligatoriamente in presenza.

Tra i corsi principali impossibile non citare Cardiologia Interventistica, Chirurgia Ginecologia Oncologica, Chirurgia Vertebrale Spinale, Gestione del Paziente con Osteoporosi e Malattie Osteo-Metaboliche e Malattie Allergiche Respiratorie. Ma vediamo insieme tutti i master a disposizione:

× {master.title} - {university.name} Ricevi gratuitamente informazioni sul Master dai nostri esperti Fascia oraria in cui essere ricontattato 8:00 - 10:00 10:00 - 12:00 12:00 - 14:00 14:00 - 16:00 16:00 - 18:00 18:00 - 20:00 Seleziona la provincia di residenza Agrigento Alessandria Ancona Arezzo Ascoli Piceno Asti Avellino Bari Barletta-Andria-Trani Belluno Benevento Bergamo Biella Bologna Bolzano Brescia Brindisi Cagliari Caltanissetta Campobasso Caserta Catania Catanzaro Chieti Como Cosenza Cremona Crotone Cuneo Enna Fermo Ferrara Firenze Foggia Forlì-Cesena Frosinone Genova Gorizia Grosseto Imperia Isernia L'Aquila La Spezia Latina Lecce Lecco Livorno Lodi Lucca Macerata Mantova Massa-Carrara Matera Messina Milano Modena Monza e della Brianza Napoli Novara Nuoro Oristano Padova Palermo Parma Pavia Perugia Pesaro e Urbino Pescara Piacenza Pisa Pistoia Pordenone Potenza Prato Ragusa Ravenna Reggio Calabria Reggio Emilia Rieti Rimini Roma Rovigo Salerno Sassari Savona Siena Siracusa Sondrio Sud Sardegna Taranto Teramo Terni Torino Trapani Trento Treviso Trieste Udine Valle d'Aosta Varese Venezia Verbano-Cusio-Ossola Vercelli Verona Vibo Valentia Vicenza Viterbo Ho letto e accetto Termini e Condizioni Generali del Servizio Ho letto l' Informativa Privacy e acconsento al trattamento dei miei dati personali per ricevere materiale informativo relativo ad agevolazioni, percorsi di studio e servizi inerenti

× {master.title} - {university.name} Inserisci i tuoi dati e ricevi immediatamente il piano di studi Ho letto e accetto Termini e Condizioni Generali del Servizio Ho letto l' Informativa Privacy e acconsento al trattamento dei miei dati personali per ricevere materiale informativo relativo ad agevolazioni, percorsi di studio e servizi inerenti

Costo dei Master Hunimed

Ma quanto costa un master Hunimed? Il prezzo dei Master Hunimed varia da un minimo di 500 euro (come per Cardiologia Interventistica) ad un massimo di 5mila euro (come per il corso di Chirurgia Vertebrale Spinale).

Per essere ammessi ai master di Primo Livello gli studenti devono avere un titolo di studio di laurea triennale, mentre per i master di Secondo Livello è necessario un titolo di studio di laurea magistrale. Per l’immatricolazione gli studenti devono iscriversi al portale dedicato in cui inserire i dati anagrafici, inoltre username e password per accedere al sistema e procedere alla fase successiva, ossia quella in cui inserire:

Domanda di ammissione compilata, datata e firmata

Curriculum vitae e studiorum

Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità

Per alcuni Master però questi documenti non bastano e sono richiesti anche:

Abilitazione all’esercizio della professione in Italia

Iscrizione all’Albo dei Medici

Assicurazione Professionale valida in Italia

Retta master Hunimed: pagamenti, rate, borse di studio

La retta master Hunimed cambia principalmente dal corso scelto, come abbiamo visto in precedenza, ma anche a seconda del reddito familiare di ogni singolo iscritto. Bisogna così tenere conto dell’ISEP, un indicatore reddituale e patrimoniale calcolato sul proprio nucleo familiare convenzionale. Sono previste quattro fasce di contribuzione in funzione della situazione economica e patrimoniale della famiglia della persona che intende immatricolarsi. Agli studenti che sono cittadini non comunitari non equiparati, viene assegnata la quarta ed ultima fascia, indipendentemente dal valore dell’Indicatore della Situazione Economica e Patrimoniale.

La cifra dovuta deve essere pagata obbligatoriamente entro le scadenze indicate sul bando di ammissione. Ogni ritardato pagamento porterà al singolo iscritto il blocco di tutte le attività didattiche e amministrative, inoltre avrà l’addebito di una penale pari a 20 euro (per importi dovuti inferiori a 1.000 euro), a 40 euro (per importi dovuti tra 1.000 e 3.000 euro) e a 80 euro per importi superiori a 3.000 euro. La momentanea sospensione finirà con la regolarizzazione della posizione contributiva. La retta deve essere versata attraverso bollettino MAV, carta di credito o bonifico bancario. Ricordiamo che i tempi tecnici per la registrazione automatica del pagamento MAV, vanno di norma da 3 a 5 giorni lavorativi.

Non solo il pagamento della classica retta, ma per i Master, dopo l’invio della candidatura, gli allievi ricevono automaticamente una email di conferma che chiede il versamento attraverso carta di credito del contributo alle spese di selezione, pari a 50 euro (comprensivo di bollo). La candidatura si considera perfezionata solo dopo il pagamento del contributo alle spese di selezione.

Hunimed mette a disposizione dei propri iscritti agevolazioni e convenzioni per avere degli abbassamenti di prezzo sulla retta da versare oppure su altri servizi, in maniera tale da diminuire le spese totali. Ogni sconto riguarda un esonero dal pagamento dei contributi universitari totale o parziale, a seconda della situazione presentata e dei bisogni familiari. Le agevolazioni sono diverse in base al master scelto. Senza dimenticare che Hunimed ha siglato un accordo con Intesa Sanpaolo, con l’obiettivo di far conoscere a tutti gli allievi la soluzione di credito studiata dalla banca che dà modo di ampliare le proprie competenze e, allo stesso tempo, consente di affrontare con serenità il percorso di studi.

Opinioni Master Hunimed

I master della Hunimed hanno recensioni che sono molto positive. La maggior parte delle opinioni di chi studia o ha frequentato in precedenza uno dei Master sottolinea la presenza di un corpo docente altamente qualificato e di una grande professionalità. Ottimi commenti anche riguardo all’ambiente internazionale e alle opportunità di studiare con mezzi tecnologici all’avanguardia.

Non a caso la collaborazione tra ospedale, laboratori di ricerca e accademia mette le basi per la crescita di figure lavorative destinate a ricoprire sempre maggiore importanza: il medico, infermiere, fisioterapista, ricercatore, professionista che lavora a stretto contatto con i pazienti ma che al tempo stesso ha acquisito sul campo la metodologia e il rigore che la ricerca impone. In grado di assicurare sinergia tra clinica e laboratorio all’interno di un contesto formativo.

Humanitas è stato il primo policlinico italiano, e uno dei pochi in Europa, ad essere certificato per la qualità da Joint Commission International Citato da Harvard University come uno degli ospedali più innovativi al mondo, L’ospedale è addirittura un caso di management della Harvard Business School per il suo modello organizzativo che unisce sostenibilità economica, sviluppo e responsabilità sociale.

Conclusione

I Master Hunimed non sono tanti, tuttavia si rivolgono ad una serie di studenti che vogliono diventare i migliori talenti, dando valore all’internazionalità, all’innovazione nei metodi di insegnamento, alla costante evoluzione dei percorsi di apprendimento e all’accoglienza. Non a caso questa università privata attrae giovani dall’Italia e da tutto il mondo dando loro una possibilità di formazione distintiva. È un punto di riferimento internazionale per la formazione di medici, infermieri, fisioterapisti e ricercatori in grado di rapportarsi con le future evoluzioni scientifiche, tecnologiche e sociali.

La nostra guida termina qui, ma se avete bisogno di altre informazioni sui Master Hunimed oppure avete qualche domanda in merito a qualcosa di quello di cui vi abbiamo parlato, non esitate a compilare il form qui di seguito e gli esperti vi daranno tutte le indicazioni!