Studiare in Hunimed significa avere a disposizione internazionalità, innovazione, interattività, integrazione con l’ospedale e la ricerca. I corsi sono ispirati al concetto dell’apprendimento attivo con una coesione tra teoria e pratica che dà modo agli iscritti di sviluppare abilità nel ragionamento autonomo e critico, oltre che specifiche capacità di tipo lavorativo. In questa maniera, l’università vuole preparare i propri allievi ad affrontare ogni percorso di crescita, nella clinica come nella ricerca, in Italia o all’estero. L’università Hunimed ha a disposizione corsi di laurea triennale, a ciclo unico, corsi di laurea magistrale e corsi singoli. In questa nostra guida sui corsi Hunimed vediamo insieme tutte le opzioni a disposizione. Siete pronti alla lettura?

In questa guida:

Tutti i Corsi di Laurea Hunimed: Facoltà, Tipologie e Costi

La Hunimed, una delle università private riconosciute dal MIUR, ha corsi di laurea che si suddividono nelle facoltà di Medicina e Chirurgia, MEDTEC School, Infermieristica, Fisioterapia e Scienze Infermieristiche e Ostetriche. Attualmente l’offerta formativa di Humanitas University include due corsi di laurea triennale, due corsi di laurea magistrale a ciclo unico e un corso di laurea magistrale. Le rette dei corsi cambiano a seconda del reddito familiare dello studente e sono diverse per ogni singolo corso: è necessario tenere conto dell’ISEP, un indicatore reddituale e patrimoniale calcolato sul proprio nucleo familiare convenzionale per cui sono previste quattro fasce di contribuzione in funzione della situazione economica e patrimoniale della famiglia dello studente.

Ecco l’elenco completo con tutti i corsi di laurea Hunimed:

Corsi di Laurea Triennale Hunimed

I corsi di laurea triennale Hunimed sono Infermieristica e Fisioterapia. Il primo è disponibile in tre sedi: a Pieve Emanuele (100 posti), Bergamo (50 posti) e Castellanza (35 posti), mentre il secondo – con 50 posti disponibili – ha lo scopo di formare una nuova generazione di fisioterapisti dotati di grandi competenze lavorative. Ecco l’elenco completo con i corsi di laurea triennale:

Corsi di Laurea Magistrale Hunimed

I corsi di laurea magistrale Hunimed sono sono Medicina e Chirurgia, MEDTEC School e Scienze Infermieristiche e Ostetriche. I primi due sono in inglese e a ciclo unico, della durata di ben sei anni. Il terzo invece è il classico corso di tipo specialistico della durata di due anni in cui si può approfondire il tema in area Chirurgica o nell’area delle Cure Primarie e Sanità Pubblica. Ecco l’elenco completo con i corsi di laurea magistrale:

Corsi singoli Hunimed

Alla Hunimed è possibile iscriversi a corsi singoli, ovvero sostenere esami da esterno presso altri corsi di laurea, purché i test in questione non siano già previsti dal proprio piano di studi. Il Collegio dei Docenti specifica annualmente le disponibilità per le iscrizioni a corsi singoli. Ricordiamo che in merito al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, che prevede l’obbligatorietà della frequenza di attività didattiche teorico-pratiche tutoriali, l’università accetta le iscrizioni da esterni solo dopo una attenta valutazione della disponibilità delle strutture cliniche e di laboratorio per svolgere in maniera corretta i corsi stessi.

