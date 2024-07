AANT Roma è un’Accademia autorizzata al rilascio dei Titoli Accademici di I° Livello, che fa riferimento al sistema di Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM), parte del comparto universitario italiano che fa capo al Ministero dell’Università Della Ricerca (MUR). Tirando le somme, è quindi consigliato o no frequentare questa università? Per farci un’idea, leggiamo insieme le recensioni di studenti ed ex studenti AANT.

In questa guida:

AANT Roma: le opinioni degli studenti

Le opinioni su AANT Roma sono tutte molto positive. Questa realtà opera nel settore da ben 20 anni, quindi sul web è possibile trovare recensioni AANT Roma che sono anche di studenti che sono stati iscritti davvero tanti anni fa.

Una delle caratteristiche peculiari di questo istituto è quella di avere un occhio di riguardo al mondo del lavoro, non a caso sono molti i commenti positivi in merito a questo lato: “Posso dire che, grazie alla professionalità dei docenti e alla loro abilità di farti apprezzare ed appassionare al mondo della grafica e della comunicazione, ho avuto la fortuna di continuare ancora oggi il mestiere del grafico con la stessa passione che avevo quando ho cominciato il mio percorso in accademia“, “Devo la mia formazione a questa accademia e non posso far altro che parlare della mia soddisfazione in merito e consigliarla a tutti gli studenti che cerchino un posto per sviluppare la propria passione in questo campo“, “Ottimo istituto per iniziare una carriera professionale come grafico“, “Sono entrato in AANT con una idea; oggi, esco dall’Accademia con le capacità per realizzarla“.

Passione è la parola chiave, la stessa che hanno sicuramente i docenti e lo staff della scuola che sono molto apprezzati: “Una fucina creativa sempre in evoluzione in cui esperti del settore insegnano tutto sulla grafica, dai fondamenti all’utilizzo degli ultimi software e strumenti, trasmettendo ai ragazzi la propria esperienza pluriennale e la passione in questo campo, non limitandosi a fredde e schematiche nozioni ma adattando il proprio metodo di insegnamento allo schema di apprendimento di ogni singola persona“, “Accoglienza fantastica, consulenti disponibili e pronti ad indirizzare i ragazzi seguendo le attitudini e le aspirazioni personali. Corpo docente molto qualificato e motivato in grado di spronare e stimolare le menti creative“.

Recensioni di AANT Roma: le domande più comuni

Tra le domande più gettonate di chi vuole iscriversi ad AANT Roma troviamo “Quanto costa l’Accademia delle arti?: la retta annuale dovrebbe ammontare a circa 6.000/7.000 euro. Per quanto riguarda le borse di studio la ci sono quelle DiSCo sostenute dalla Regione Lazio per cui ci può essere uno sconto notevole sulla somma da versare ogni anno.

Un’altra domanda gettonata in Rete riguarda “Che titolo rilascia l’Accademia?“: come già detto in precedenza, si tratta di un istituto AFAM, perciò che fa parte del sistema italiano dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e coreutica e rilascia titoli che hanno lo stesso valore legale dei titoli universitari, inoltre permettono di acquisire crediti formativi (CFU) validi per continuare gli studi nelle Accademie e Università Italiane e Straniere.

AANT è inoltre accreditata dalla Regione Lazio per la Formazione Superiore e ha siglato con la Regione una partnership per le politiche per il Diritto allo Studio Universitario. Trovi tutte le risposte complete nella nostra guida generale su AANT Roma.

AANT Roma: le opinioni negative

Al momento sul web non è possibile trovare opinioni negative su AANT Roma: sia su Facebook, sia su Google, sia su altre piattaforme di recensioni, i commenti sembrano essere tutti più che ottimi. Le poche ed uniche lamentele ci sono in merito al fatto che sul sito ufficiale non è possibile trovare nel dettaglio le informazioni sul costo dei corsi, anche se poi è possibile reperire le cifre attraverso alcuni forum che si trovano in Rete.

Sicuramente ci saranno studenti ed ex studenti che si sono lamentati di qualche problema avuto con l’istituto, tuttavia nessuno così grave tanto da segnalarlo per avvertire i futuri immatricolati.

AANT Roma: la nostra valutazione complessiva

Nel complesso la nostra valutazione di AANT Roma è più che ottima: quasi tutti gli ex studenti ed attuali hanno avuto una esperienza perfetta in questa scuola. Non a caso sono innumerevoli i laureati che hanno lasciato il segno, lavorando in grandi agenzie e studi professionali per marchi e progetti importanti. Senza dimenticare che ogni aula dell’Accademia è provvista di computer e delle attrezzature tecnologiche più avanzate per dare modo agli studenti di progettare e realizzare le loro idee con il supporto dei professori.

Ovviamente ricordiamo che ogni studente è una storia a sé, e quando finisce il corso di studi e diventa un professionista, comincia davvero la sua più grande avventura. Il tasso di occupazione di AANT Roma è del 95 per cento ad un anno dal diploma, perciò in poco tempo i laureati trovano lavoro nel loro campo di riferimento.

La nostra guida sulle recensioni sulla AANT Roma termina qui: per ulteriori approfondimenti puoi compilare il form e verrai contattato in breve tempo dai nostri esperti, per una consulenza personalizzata, gratuita e senza impegno.