L’Accademia del Lusso è una scuola di moda specializzata nella preparazione di profili creativi e manageriali per i settori del design e della moda. Dal 2005 si impegna a dare ai propri iscritti le conoscenze e le competenze teorico-pratiche fondamentali per operare nei settori produttivi connessi al mondo del lusso, dall’ideazione del concept o del prodotto alla sua realizzazione, promozione e diffusione. Queste premesse sono confermate da opinioni e recensioni degli studenti Accademia del Lusso? In breve, è consigliabile o meno studiare presso questa scuola? Per farti un’idea in merito leggi di seguito!

Accademia del Lusso: le opinioni degli studenti

Le recensioni di Accademia del Lusso sono per la grande maggioranza positive: “Ottimi corsi e docenti, sta ad ogni iscritto applicarsi al di fuori delle ore di lezioni eseguendo i compiti, documentandosi e impegnandosi al meglio“, “Si imparano diversi aspetti del mondo della moda, dalla creazione di abiti al management, ci sono corsi su ogni aspetto; è un ambiente riservato con classi piccole, cosa che apprezzo. Personale e docenti disponibili al dialogo e tante opportunità di incontro con le realtà del territorio“.

Un punto a favore viene dato per il personale docente considerato all’altezza delle aspettative: “Sono davvero soddisfatta del corso sotto ogni punto di vista. Professori davvero in gamba e sempre molto disponibili ad aiutarti sia per gli orari che per tutto ciò di cui hai necessità”, “Nel mio percorso in questa accademia ho frequentato lezioni molto intense e stimolanti, tenute da alcuni docenti professionali ed esperti“.

Recensioni di Accademia del Lusso: le domande più comuni

Tra le domande più frequenti in merito ad Accademia del Lusso troviamo “Cosa rilascia l’Accademia del lusso?“: i corsi si dividono in corsi triennali post diploma che rilasciano il titolo di Diploma accademico di I livello equipollente al Diploma di laurea triennale. Inoltre anche master, professional courses, intensive courses e corsi preparatori.

Inoltre tra le domande più gettonate troviamo anche “Quanto costa un corso all’Accademia del Lusso?“: la retta annuale dei corsi triennali ammonta a circa 15mila euro, tuttavia attraverso le borse in collaborazione con l’Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario ed ulteriori agevolazioni e convenzioni è possibile avere uno sconto sulla spesa finale. Trovi tutte le risposte nella nostra guida generale sull’Accademia del Lusso.

Accademia del Lusso: le opinioni negative

Bene o male purché se ne parli e così sul web è possibile trovare anche opinioni negative in merito all’Accademia del Lusso: gran parte degli ex studenti però si lamenta proprio dei costi, giudicati troppo elevati per una scuola del genere: “Dato il costo appunto consiglio questo corso a una persona molto ricca, comunque reputo il corso valido, si impara molto e i docenti sono preparati, ovviamente dipende tutto da te, il corso ti dà un input, sta a te poi decidere se lavorare, studiare“, “Sono sempre stata affascinata da questa scuola e devo dire che le mie aspettative sono state ripagate. Sono stati anni impegnativi, faticosi dal punto di vista lavorativo personale ed economico, ma li rifarei senza pensarci su nemmeno un attimo“.

C’è poi chi si lamenta del fatto che il titolo di studio rilasciato sia solo un pezzo di carta e non valga nulla, tuttavia dobbiamo tenere a precisare che i corsi triennali in Fashion Styling & Communication e Fashion Design sono stati riconosciuti dal MIUR e rilasciano il titolo di diploma accademico di primo livello AFAM, equivalente al titolo di laurea triennale di I livello.

Accademia del Lusso: la nostra valutazione complessiva

Il nostro giudizio in merito all’Accademia del Lusso è positivo, visto che si tratta di una scuola formativa completa e dinamica, che si rivolge sia a giovani diplomati e laureati che hanno voglia di trasformare la passione per la moda e il design in una professione. Come abbiamo visto, gli studenti ed studenti apprezzano molto i professori, scelti tra i migliori docenti del settore. È per questo motivo che l’istituto è in grado di dare ai suoi iscritti una preparazione multidisciplinare di grande livello, costantemente aggiornata e collegata alle maison del luxury e del fashion.

Ricordiamo che lo scopo è quello di aiutare i laureandi a trovare lavoro, dando loro tutti gli strumenti per potersi inserire con successo nel mondo professionale. Al fine di assicurare ai ragazzi una preparazione all’avanguardia, inoltre la scuola rinnova e aggiorna sempre la propria offerta formativa, non a caso la didattica unisce conoscenza, applicazione, vita.

Infine, come abbiamo già specificato poco fa, Accademia del Lusso ha ricevuto, a cominciare dall’anno accademico 2020/2021, ha ricevuto il riconoscimento come ente di Alta Formazione Artistica da parte del MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca), con decreto ministeriale n. 59 del 18 gennaio 2021, perciò il nostro giudizio non può essere che ottimo.

La nostra guida Accademia del Lusso termina qui; per ulteriori approfondimenti puoi compilare il form qui di seguito e verrai contattato in breve tempo dai nostri esperti, per una consulenza personalizzata (senza impegno e completamente gratuita).