Tutti i corsi di Laurea Accademia del Lusso

Accademia del Lusso è una scuola di moda specializzata nella preparazione di profili creativi e manageriali per i settori moda e design. Dal 2005 si impegna a dare agli iscritti le conoscenze e le competenze teorico-pratiche fondamentali per operare nei settori produttivi connessi al mondo del lusso, dall’ideazione del concept o del prodotto alla sua realizzazione, promozione e diffusione. Ma quali sono i corsi a disposizione? L’Accademia del Lusso ha nella sua offerta formativa corsi di laurea triennali, biennali, corsi di formazione professionale, master, corsi intensivi e brevi.

In questo nostro approfondimento vedremo nello specifico quali sono le facoltà, le tipologie ed i costi di questo istituto, quindi l’insieme dell’offerta formativa con tutti i corsi Accademia del Lusso. Siete pronti alla lettura?

In questa guida:

Tutti i Diplomi Accademici Accademia del Lusso: Facoltà, Tipologie e Costi

Accademia del Lusso ha corsi che sono così articolati in questo modo, come già specificato in precedenza: corsi di laurea triennali, biennali, corsi di formazione professionale, master e corsi intensivi. Inoltre Accademia del Lusso ha anche corsi brevi. Le aree didattiche, ossia le Facoltà Accademia del Lusso sono le seguenti: Fashion Design, Fashion Styling & Communication e Fashion Brand Management.

L’istituto ha ricevuto, a partire dall’anno accademico 2020/2021, il riconoscimento come ente di Alta Formazione Artistica da parte del MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca), con decreto ministeriale n. 59 del 18 gennaio 2021. Le sedi sono due: a Roma e a Milano che sono posti nevralgici per la vita economica, culturale, sociale e politica italiana. Dei posti in cui è possibile respirare e vivere le novità che arrivano da tutto il mondo, in un melting-pot che si trasforma in cultura, socialità, arte. La didattica dei corsi è innovativa in quanto unisce creazione e progettazione e si basa sull’alternanza di tre momenti fondamentali: conoscenza, applicazione, vita.

Per ottenere una laurea Accademia del Lusso la retta annuale dei corsi triennali ammonta a circa 15mila euro. In merito alle borse di studio, l’Accademia del Lusso propone le borse in collaborazione con l’Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario. Inoltre ogni anno l’istituto mette a disposizione una una borsa di studio interamente coperta da fondi messi a disposizione dalla scuola, assegnata secondo requisiti di merito, reddito e regolarità accademica.

Diplomi Accademici di primo livello Accademia del Lusso

Quali sono i corsi per la laurea triennale Accademia del Lusso? Innanzitutto ricordiamo che Accademia del Lusso Roma potrebbe avere corsi che Accademia del Lusso Milano non ha e viceversa. I corsi e le lauree triennali di Accademia del Lusso assicurano un percorso di alta formazione accademica e lavorativa completo e competitivo, caratterizzato da attività teoriche, esperienze pratiche e occasioni di incontro con le aziende di settore. Hanno una durata di tre anni e sono tenuti da professori qualificati, pronti a condividere con gli iscritti tutta la loro esperienza acquisita in anni di lavoro nel settore luxury & fashion. Per iscriversi gli studenti devono essere in possesso del Diploma di scuola superiore e di un buon livello di inglese o di italiano da dimostrare tramite attestato formale o intervista da sostenere via Skype. Vediamo l’elenco completo dei corsi:

Diplomi Accademici di secondo livello Accademia del Lusso

Quali sono i corsi per la laurea magistrale Accademia del Lusso? Anche in questo caso specifichiamo che Accademia del Lusso Milano potrebbe avere corsi che Accademia del Lusso Roma non ha e viceversa. I corsi biennali sono accreditati dal MUR con decreto ministeriale n. 214 del 17 gennaio 2024 per il rilascio del titolo di Diploma accademico di II livello equipollente alla Laurea specialistica. In questo caso per iscriversi gli studenti devono essere in possesso della Laurea di Primo Livello e di un buon livello di inglese o di italiano da dimostrare tramite attestato formale o intervista da sostenere via Skype. Le classi sono a numero chiuso per assicurare un’alta qualità della formazione e un costante confronto studente-insegnante personalizzato e mirato alla crescita personale. Vediamo l’elenco completo dei corsi:

Corsi singoli Accademia del Lusso

Oltre al classico diploma Accademia del Lusso, è possibile seguire anche dei corsi brevi Accademia del Lusso. Si tratta di corsi estivi che introducono al mondo del fashion. Hanno una durata che varia da 1 a 4 settimane e danno modo agli iscritti di apprendere le basi della creatività, della comunicazione e della progettazione per la moda. Hanno la durata di 30 oppure 120 ore e le lezioni – con frequenza obbligatoria – sono tenute da professionisti con una vasta esperienza e sono arricchite da workshop, seminari e visite guidate che mettono a disposizione una visione completa sulle realtà professionali della moda. Lo scopo dei corsi estivi Accademia del Lusso è quello di dare ai partecipanti una porta di ingresso privilegiata per esplorare il sistema fashion & luxury e le sue potenzialità, un primo passo per una carriera di successo.