Master Accademia del Lusso: guida completa 2024

Accademia del Lusso è una scuola di moda specializzata nella preparazione di profili creativi e manageriali per i settori moda e design. Dal 2005 si impegna a dare agli iscritti le conoscenze e le competenze teorico-pratiche fondamentali per lavorare nei settori produttivi collegati al mondo del lusso, dall’ideazione del concept o del prodotto alla sua realizzazione, promozione e diffusione. Oltre ai classici corsi di laurea triennale e magistrale, ci sono a disposizione anche numerosi master Accademia del Lusso per la formazione post lauream. Ma cosa sappiamo di questi corsi?

In questa nostra guida vediamo insieme qual è l’offerta completa dei master per aree di studi, quali sono i principali master che si possono trovare nella scuola con eventuali sbocchi lavorativi. Inoltre faremo una panoramica sul costo Master Accademia del Lusso, le modalità di pagamento e le possibili rateizzazioni, se dovessero essere presenti. Infine vi parleremo delle opinioni e recensioni di studenti ed ex studenti. Siete pronti alla lettura?

In questa guida:

Accademia del Lusso: master e aree di studi

I Master Accademia del Lusso fanno parte di diversi ambiti che danno modo di acquisire tutte le competenze di cui gli iscritti hanno bisogno per diventare dei professionisti altamente specializzato nel settore fashion & luxury. I Master hanno generalmente una durata di un anno accademico, sono tenuti da professionisti qualificati e danno la possibilità di stage presso importanti aziende per consolidare la preparazione sul campo e entrare in contatto con le realtà lavorative più prestigiose. Ecco tutti i corsi a disposizione:

Il master dell’Accademia del Lusso in Alta Moda & Lusso ha la durata di 7 mesi e si svolge Roma. Il percorso formativo ha lo scopo di istruire gli iscritti che sappiano progettare collezioni secondo elevati standard di qualità, gestendo ogni fase del processo produttivo. Il master dell’Accademia del Lusso in Fashion Brand Management dura 1 anno e si svolge in formula di fine settimana a Roma e Milano. Lo scopo è formare professionisti capaci di pianificare strategie ed interventi operativi per sviluppare e posizionare le aziende di moda e del lusso.

Il master dell’Accademia del Lusso in Luxury Management si svolge a Roma, ha la durata di 7 mesi ed è rivolto a chi vuole lavorare come figura dirigenziale nel settore del lusso. Il master in Sustainable Fashion Design – che dura un anno e si svolge a Milano – è rivolto a chi vuole specializzarsi non solo negli aspetti creativi e progettuali della moda, ma anche in quelli produttivi e industriali, come la pianificazione di collezioni moda e di merchandising, tenendo conto delle necessità di costruire una filiera che sia sempre più etica e consapevole.

Infine il master in Fashion Communication Management dura un anno e si svolge a Milano. Lo scopo è formare un profilo lavorare trasversale, che sappia operare nel team che si occupa dell’immagine e della comunicazione all’interno di aziende e redazioni del settore moda e lifestyle.

Come iscriversi ai Master Accademia del Lusso

Per iscriversi ai Master Accademia del Lusso i futuri immatricolati devono essere in possesso di una Laurea Triennale (visto che si tratta tutti di Master di Primo Livello) oppure un Diploma equivalente. Inoltre è necessario avere una buona conoscenza della lingua di erogazione da dimostrare tramite attestato formale o intervista via Skype (per studenti non madrelingua).

Costo dei Master Accademia del Lusso

Ma quanto costa un master Accademia del Lusso? Il prezzo dei Master Accademia del Lusso varia da un minimo di 12mila 600 euro ad un massimo di 21mila 350 euro. In realtà la durata di questi corsi è variabile come abbiamo visto in precedenza tra 7 e 12 mesi, anche se tutti gli studenti dovranno comunque ottenere 60 CFU (Crediti Formativi Universitari).

Retta master Accademia del Lusso: pagamenti, rate e borse di studio

Gli studenti Accademia del Lusso possono poi partecipare all’assegnazione di borse annuali per il Diritto allo Studio Universitario messe in palio dalla Regione Lombardia e dalla Regione Lazio. In questo caso è fondamentale avere a disposizione l’ISEE, ovvero l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente, che è il principale strumento di accesso a determinati bonus o prestazioni sociali: la DSU deve avere i seguenti dati, cioè la composizione del nucleo familiare, la casa di abitazione, i dati anagrafici di ogni singolo componente del nucleo familiare, il patrimonio mobiliare (dal 1° gennaio 2024 sono esclusi dal calcolo ISEE i titoli di Stato e alcuni prodotti finanziari di raccolta del risparmio – ad esempio i buoni postali – fino al valore complessivo di 50mila euro), il patrimonio immobiliare, i redditi, gli eventuali assegni percepiti ed il possesso di veicoli.

Inoltre i Master Accademia del Lusso hanno costi che possono diminuire grazie alle borse di studio Master Accademia del Lusso bandite dalla scuola e coperte da fondi messi a disposizione dalla scuola. Le borse vengono assegnate secondo requisiti di merito, reddito e regolarità accademica. In questo caso l’ammontare della borsa di studio copre la quota d’iscrizione annuale.

Opinioni Master Accademia del Lusso

Le opinioni sui Master Accademia del Lusso sono in gran parte buone, in quanto si tratta di una scuola formativa completa e dinamica, che si rivolge sia a giovani diplomati e laureati che hanno necessità di trasformare la passione per la moda e il design in un lavoro vero e proprio. Come abbiamo visto, gli studenti ed ex studenti apprezzano molto i docenti, scelti tra i migliori insegnanti del settore. È per questo motivo che la scuola è capace di dare ai suoi iscritti una preparazione multidisciplinare di grande livello, costantemente aggiornata e collegata alle maison del luxury e del fashion.

Vi riportiamo una delle tante recensioni positive in merito ad un Master Accademia del Lusso: “Ho un master e mi sono trovata molto bene. Molti degli insegnanti che ho avuto sono professionisti del settore nel quale insegnano e questo gli dà modo di trasmettere passione e consigli pratici, oltre l’insegnamento della materia. Anche la scuola stessa è attenta verso i suoi allievi, mostrandosi sempre a disposizione per qualsiasi tipo di problematica. La scuola mi ha lasciato tanto, sia dal lato teorico che pratico”.

Ricordiamo che le sedi della Accademia del Lusso sono tre: due si trovano a Milano ed una si trova a Roma, perciò alcune opinioni potrebbero cambiare in base al corpo docente presente in queste realtà, ma anche semplicemente in base a chi lavora nella segreteria.

Conclusione

Come vi abbiamo mostrato Accademia del Lusso ha nell’offerta formativa corsi di laurea triennali, biennali, corsi di formazione professionale, master e corsi intensivi. Inoltre Accademia del Lusso ha anche corsi brevi. Le aree didattiche, ossia le Facoltà Accademia del Lusso sono le seguenti: Fashion Design, Fashion Styling & Communication e Fashion Brand Management.

Ricordiamo che per la formazione post lauream oltre ai Master è possibile iscriversi ai Professional Courses che hanno lo scopo di trasmettere competenze specifiche da usare subito a livello lavorativo. Di solito hanno una durata variabile, dai 6 ai 14 mesi. Ci sono poi gli Intensive Course che hanno la durata di 1 o 2 anni e hanno lo scopo di trasmettere competenze qualificate nell’ambito del fashion e del design.

Se avete necessità di ulteriori dettagli su costi e sconti dei Master Accademia del Lusso oppure avete qualche dubbio in merito a ciò che vi abbiamo appena detto, non esitate a compilare il form in fondo alla pagina e gli esperti vi daranno tutte le indicazioni di cui avete bisogno!