Accademia Italiana – Arte, Moda e Design è una delle più prestigiose istituzioni di formazione artistica di livello universitario con sede a Roma e a Firenze. Queste premesse sono confermate dalle recensioni online degli studenti sull’Accademia Italiana – Arte, Moda e Design? Scopriamolo nella nostra guida.

Accademia Italiana – Arte, Moda e Design: le opinioni degli studenti

Le opinioni Accademia Italiana nel complesso sono buone. Prima di leggerle, vi ricordiamo che le recensioni su Accademia Italiana – Arte, Moda e Design che si trovano in Rete spesso non hanno segnalato se si tratta di un commento che riguarda la sede di Roma oppure quella di Firenze, quindi è necessario tenere a mente che in alcuni casi potrebbero esserci dei fattori che in una succursale sono ottimi e nell’altra meno.

Gli ex studenti apprezzano molto le possibilità di sbocchi lavorativi: “Grazie a questo istituto ho potuto realizzare un sogno, creare una collezione personale e renderla pubblica davanti a una platea di professionisti“, “Penso che nel complesso sia una università spettacolare, sotto tutti i punti di vista“, “Con eleganza, professionalità e amore insegna moda, fotografia e design in un posto pazzesco“.

Recensioni di Accademia Italiana – Arte, Moda e Design: le domande più comuni

Le domande più comuni in merito ad Accademia Italiana vedono sicuramente in pole position “Quanto costa Accademia Italiana?“: le cifre per i corsi di primo livello (laurea triennale) vanno dai 7.700 euro ai 9.300 euro. La retta per i corsi di secondo livello (laurea magistrale) invece vanno da 8.300 euro a 9.900 euro. Questi numeri sono variabili in quanto possono cambiare a seconda di eventuali borse di studio e in base alla fascia ISEE di appartenenza.

Un’altra domanda gettonata sul web riguarda “Che titolo rilascia l’Accademia?“: si tratta di un istituto AFAM, quindi che fa parte del sistema italiano dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e coreutica e rilascia titoli che hanno il medesimo valore legale dei titoli universitari. Puoi trovare tutte le risposte complete nella nostra guida generale su Accademia Italiana – Arte, Moda e Design.

Accademia Italiana – Arte, Moda e Design: le opinioni negative

In Rete c’è chi ha lasciato alcune recensioni su Accademia Italiana che sono negative. Alcuni ex studenti si lamentano della disorganizzazione e poco orientamento al mondo del lavoro che però va in contrasto con le belle recensioni lette in precedenza. Questo ci fa capire che ogni esperienza è soggettiva e quindi chi studia in questa scuola può avere maggiori opportunità di un’altra e viceversa. In realtà, secondo quanto si legge sul sito ufficiale nel corso degli anni gli ex studenti di Accademia Italiana – Arte, Moda e Design hanno avuto la possibilità di lavorare o fare tirocini presso aziende di fama internazionale come Ferragamo, Blumarine, Gucci, Roberto Cavalli, Valentino Max Mara, Oliviero Toscani, Emilio Pucci, Donna Karan, Guess, Les Copains, Yves-Saint Laurent, solo per citarne alcuni.

Alcuni si lamentano delle rette troppo elevate, tuttavia, come vi abbiamo detto anche in precedenza, la scuola permette sconti per chi ha una situazione economica difficile, inoltre mette a disposizione dei propri studenti agevolazioni e convenzioni per avere degli sconti sulla retta annuale oppure su altri servizi. Ci sono anche borse di studio a copertura totale e parziale della retta di frequenza.

Accademia Italiana – Arte, Moda e Design: la nostra valutazione complessiva

Nel complesso la nostra valutazione su Accademia Italiana – Arte, Moda e Design, sulla base delle recensioni esaminate, è buona: non a caso il successo della scuola è confermato dall’altissima percentuale di studenti (90 per cento), che entro circa un anno dal diploma, riesce a trovare una occupazione nel proprio campo. L’attività di ricerca e orientamento al lavoro è supportata da uno staff dedicato che l’università mette a disposizione degli allievi e che si occupa di mantenere sempre vivo il dialogo con con le maggiori aziende del settore della creatività, captando le loro necessità restando in linea con i nuovi trends.

Inoltre l’intero corpo docenti e lo staff sono di grande qualità professionale e per tutto il periodo di studio aiutano gli iscritti, stabilendo un’intesa funzionale alla preparazione finale del futuro creativo. Negli ultimi anni gli studenti e gli insegnanti di Accademia Italiana hanno raddoppiato i progetti realizzati gomito a gomito con istituzioni (Pitti Immagine, made in carcere, Danza in Fiera) e aziende che operano in diversi ambiti. Un affiancamento che si è poi tramutato in workshop, stage aziendali e concorsi internazionali. Un trampolino di lancio fondamentale sono gli appuntamenti di fine anno durante i quali gli allievi possono dimostrare a tutti la loro creatività e la loro tecnica.

La nostra guida su Accademia Italiana – Arte, Moda e Design termina qui