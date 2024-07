Accademia Italiana - Arte, Moda e Design: Costi e Convenzioni

L’Accademia Italiana – Arte, Moda e Design è una accademia con sede a Firenze e a Roma, un’istituzione del sistema AFAM che forma le generazioni future di designer. La sede principale dell’Accademia Italiana è nel centro storico del capoluogo toscano, presso il prestigioso palazzo Temple Leader. La sede romana, invece, si trova invece in zona Ostiense, un’area in cui la street-art e l’innovazione dominano le strade. In questa guida vi daremo, nello specifico, una panoramica sui costi dei costi dei corsi di laurea Accademia Italiana – Arte, Moda e Design, dei master e dei corsi singoli.

Non mancherà un focus sui pagamenti veri e propri della retta, inoltre sulle agevolazioni, convenzioni e borse di studio a disposizione. Cominciamo, pronti alla lettura?

In questa guida:

Accademia Italiana – Arte, Moda e Design: costi, prezzi e tasse

In merito ai costi dell’Accademia Italiana – Arte, Moda e Design, a grandi linee le cifre per i corsi di primo livello (laurea triennale) vanno dai 7.700 euro ai 9.300 euro. La retta per i corsi di secondo livello (laurea magistrale) invece vanno da 8.300 euro a 9.900 euro. Queste cifre sono variabili in quanto possono cambiare a seconda di eventuali borse di studio e in base alla fascia ISEE di appartenenza.

La retta Accademia Italiana comprende la tassa di iscrizione, il contributo di frequenza e il contributo per la didattica e i laboratori. Non sono invece compresi i costi per l’acquisto del materiale didattico, quindi libri e dispense per ogni singola materia. Inoltre chi non vive a Roma oppure a Firenze deve mantenersi da fuori sede oppure in alternativa da pendolare, quindi ci sono i corsi per le spese per vitto, alloggio ed eventuali spostamenti. Proprio in merito agli alloggi, dopo aver terminato l’iscrizione, gli studenti che ne faranno richiesta riceveranno le informazioni riguardanti le disponibilità abitative dallo staff dell’Accademia. Si tratta di un servizio di informazioni totalmente gratuito e non di un servizio di agenzia.