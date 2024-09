Tutti i corsi di Laurea Accademia Italiana - Arte, Moda e Design

Accademia Italiana – Arte, Moda e Design è una delle principali scuole europee di formazione nel campo del design e delle arti applicate. I corsi offerti sono di livello universitario e post-secondario. A seconda del programma scelto, i titoli di studio rilasciati sono riconosciuti dal MIUR.. Ma quali sono i corsi a disposizione? Accademia Italiana – Arte, Moda e Design ha nella sua offerta formativa corsi di laurea triennali, biennali, corsi professionali e corsi estivi.

In questa nostra guida vedremo nello specifico quali sono le facoltà, le tipologie ed i costi di questo istituto, perciò l’insieme dell’offerta formativa con tutti i corsi dell’Accademia Italiana. Siete pronti alla lettura?

In questa guida:

Tutti i Diplomi Accademici Accademia Italiana – Arte, Moda e Design: Facoltà, Tipologie e Costi

Accademia Italiana – Arte, Moda e Design ha corsi che sono così articolati in questo modo, come già specificato in precedenza: corsi di laurea triennali, biennali e corsi professionali. Inoltre Accademia Italiana ha anche corsi brevi. Le aree didattiche: Moda, Design, Fotografia, Grafica, Gioiello e Comunicazione.

Questo istituto è stato il primo privato di moda e design in Toscana autorizzata dal MIUR (D.M. n.76 del 4/02/2013 e successivi) al rilascio di titoli di studio legalmente riconosciuti ed equipollenti a lauree triennali italiane.

Per ottenere una laurea Accademia Italiana – Arte, Moda e Design, i futuri iscritti devono sapere che per i costi Accademia Italiana – Arte, Moda e Design per i corsi triennali vanno dai 7.700 euro ai 9.300 euro. Queste cifre comprendono la tassa di iscrizione, il contributo di frequenza e il contributo per la didattica e i laboratori. Il costo dell’ Accademia Italiana per quanto riguarda i corsi di tipo magistrale varia da 8.300 euro a 9.900 euro, a seconda di eventuali borse di studio e in base alla fascia ISEE di appartenenza. Ci sono però delle borse di studio che prevedono una copertura parziale della retta annuale per competenze tecniche, merito e/o reddito.

Diplomi Accademici di primo livello Accademia Italiana

Quali sono i corsi per la laurea triennale Accademia Italiana? Innanzitutto ricordiamo che Accademia Italiana – Arte, Moda e Design Roma potrebbe avere corsi che Accademia Italiana – Arte, Moda e Design Firenze non ha e viceversa. In generale i corsi Accademia Italiana – Arte, Moda e Design attualmente a disposizione per l’ottenimento della Laurea Triennale sono Fashion Design, Interior e Product Design, Fotografia, Graphic Design, Design del Gioiello, Design della Comunicazione, Multimedia Design.

Il test di ingresso all’Accademia Italiana – Arte, Moda e Design consiste nella presentazione di un portfolio di lavori (minimo 3 disegni a mano a tema libero) e in un colloquio motivazionale che si può svolger in sede o via Skype. L’esito della verifica sarà comunicato entro 5 giorni dallo svolgimento. Sono esonerati dall’esame di ammissione gli studenti in possesso di un diploma di maturità di liceo artistico.

La durata dei corsi di primo livello è di tre anni: per conseguire il diploma triennale gli iscritti devono aver acquisito 180 CFA, secondo le modalità previste dall’ordinamento didattico. Per immatricolarsi è necessario avere il diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto idoneo. Vediamo l’elenco completo dei corsi:

Diplomi Accademici di secondo livello Accademia Italiana

Quali sono i corsi per la laurea magistrale Accademia Italiana? Anche in questo caso specifichiamo che Accademia Italiana Firenze potrebbe avere corsi che Accademia Italiana Roma non ha e viceversa. In generale i corsi Accademia Italiana – Arte, Moda e Design attualmente a disposizione per l’ottenimento della Laurea Magistrale sono Fashion and Textile Design, Fashion Management, Interior Design, Product Design, Graphic Design, Fotografia, Design del Gioiello.

La durata dei corsi di secondo livello è di due anni: per ottenere il diploma biennale di secondo livello gli studenti devono aver acquisito 120 CFA, secondo le modalità previste dall’ordinamento didattico. Per l’iscrizione al è richiesto il diploma di laurea o accademico di I livello o di altro titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto idoneo. Gli allievi che arrivano dal corso triennale di riferimento possono richiedere l’accesso diretto mentre quelli che arrivano da indirizzi affini o diversi possono essere ammessi con il riconoscimento di eventuali debiti formativi da recuperare in determinate tempistiche. Vediamo l’elenco completo dei corsi:

Corsi singoli Accademia Italiana

Oltre al classico diploma Accademia Italiana – Arte, Moda e Design, è possibile seguire anche dei corsi brevi, ossia dei programmi intensivi di studio di tot ore di lezione che possono essere frequentate in uno o due mesi. Alla fine dei corsi estivi Accademia Italiana viene rilasciato un attestato di frequenza con rilascio del transcript con esami e voti. In questi casi non è previsto alcun test di ingresso.