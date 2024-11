L’IFDA Academy mette a disposizione degli studenti corsi di moda orientati all’inserimento lavorativo. Inoltre questa scuola offre l’opportunità di effettuare degli stage in importanti aziende nazionali e internazionali, per toccare con mano quello che si è studiato sulla teoria. Tutti gli insegnanti arrivano da grandi case di moda, sono altamente qualificati e sono pronti a condividere la loro esperienza con i propri iscritti. Date queste premesse, secondo le recensioni online, è consigliabile o meno studiare presso questo istituto? Per fornirti un quadro completo, analizziamo di seguito i commenti, le opinioni e le recensioni di studenti ed ex studenti IFDA.

IFDA Academy: le opinioni degli studenti

Le recensioni su IFDA sono prettamente positive: “Non solo ho imparato tanto grazie al programma didattico estremamente esaustivo, ma ho avuto la possibilità di fare molte esperienze sul campo e incontrare professionisti del settore. All’ultimo anno sono stata supportata nell’inserimento nel mondo del lavoro, cosa non scontata”, “IFDA, è una scuola molto attenta alla formazione degli iscritti, ai quali mette a disposizione, programmi innovativi e sempre aggiornati. Un ambiente in cui, il confronto costante tra insegnanti e management, risulta essere la chiave vincente. Le classi non sono mai numerose e ciò permette di favorire l’apprendimento, creando relazioni ottime tra allievi e docenti. Sono tanti i progetti organizzati anche fuori dall’istituto, per offrire ai ragazzi esperienze e contatti nel mondo del lavoro, utili ad arricchire il percorso di studi”.

Commenti buoni anche sul corpo docente: “La mia esperienza in IFDA è assolutamente buona per quanto lo staff e l’apprendimento. Professori che lavorano nel settore e riescono a trasmettere il loro sapere, molto preparati e disponibili. La consiglio per chi vuole entrare a far parte di questo mondo“, “Un percorso ricco di possibilità e che mi ha davvero fatto crescere! Un ringraziamento speciale va agli insegnanti per la pazienza che hanno avuto in questi anni“, “Scuola seria e professionale. I docenti lavorano in ambito moda e dunque insegnano in base alle loro esperienze e l’ho trovato molto utile“.

Molto apprezzata anche la vasta offerta formativa: “Ampia la scelta di proposte offerte e diversi i corsi che possono soddisfare le necessità di crescita degli iscritti (anche progettando master ad hoc sulle necessità del singolo), i quali potranno affacciarsi al mercato del lavoro formati con tutte le competenze base richieste. Tutti i docenti e il personale dell’accademia, figure molto professionali, sostengono ogni giorno gli allievi con consigli utili. La consiglio vivamente“.

Recensioni di IFDA Academy: le domande più comuni

Le domande più comuni fatte dai futuri studenti in merito a IFDA sono prima di tutto “Come si entra alla IFDA?“: il test d’ingresso consiste in un colloquio in cui ogni studente deve presentare una lettera motivazionale poi la segreteria didattica contatterà lo studente per dare tutte le informazioni per l’iscrizione.

Tra le domande più frequenti troviamo ovviamente “Quanto costa la IDA?“: le spese IFDA dipendono dal corso selezionato: i costi vanno da un minimo di 1000 euro per un corso annuale ad un massimo di 9000 euro per un master. Trovi tutte le risposte nella nostra guida generale sullo IFDA.

IFDA Academy: le opinioni negative

Tra le opinioni IFDA negative troviamo alcuni commenti in merito alla scarsa organizzazione della segreteria che avrebbe dei tempi troppo lunghi per gli studenti. In realtà spesso nelle università ci sono le lamentele da parte degli iscritti in merito ad una burocrazia considerata lenta e non all’altezza delle aspettative.

Altre recensioni negative riguardano i prezzi dei corsi considerati troppo alti. Ricordiamo però che la scuola mette a disposizione delle borse di studio, agevolazioni e convenzioni come l’Housing Rent, perciò sistemazioni in camere singole/doppie/monolocali, aree comuni per lo studio, vicinanza ai mezzi, Wi-Fi. Inoltre anche finanziamenti per pagare la retta a rate a tasso zero. Infine a disposizione ci sono borse di studio del valore del 50 per cento della retta totale dei corsi triennali di moda IFDA e del valore del 20 per cento sulla retta totale dei corsi annuali di moda IFDA.

IFDA Academy: la nostra valutazione complessiva

Sicuramente la IFDA è un luogo eccellente in quanto costruisce programmi didattici ad hoc specifici in linea con le richieste del mondo professionali, collaborazioni con brand nazionali ed internazionali e professionisti della moda, per mettere a disposizione degli allievi una costante esperienza pratica mirata all’inserimento nel mondo del lavoro.

Come abbiamo visto dalle recensioni, la formazione è dinamica e personalizzata secondo le necessità degli studenti, in cui si alternano momenti di formazione classica teorica in aula a laboratori, incontri, seminari, workshop e visite alle fiere del settore, alle aziende e agli studi stile del settore, permettendo agli iscritti attentamente selezionati di confrontarsi con i più noti professionisti e di entrare immediatamente nel mondo della moda.

La nostra guida sulle recensioni IFDA finisce qui; per ulteriori approfondimenti puoi compilare il form in fondo alla pagina e verrai contattato in breve tempo dai nostri esperti per una consulenza personalizzata, gratuita e senza impegno.