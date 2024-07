Istituto Marangoni è una scuola di moda con sede a Firenze, a Milano, poi a Parigi, Londra, Shanghai, Dubai, Miami, Mumbai, Shenzhen. Un totale di 80 anni di storia per un istituto che negli anni ha ampliato notevolmente la sua offerta formativa. Per capire se è consigliabile o no studiare presso l’Istituto Marangoni, leggiamo quindi le recensioni di studenti ed ex studenti.

In questa guida:

Istituto Marangoni: le opinioni degli studenti

Prima di tutto dobbiamo specificare che le recensioni sull’Istituto Marangoni che si trovano sul web spesso non hanno segnalato se si tratta di un commento che riguarda la sede di Milano oppure quella di Firenze, perciò bisogna anche capire che in alcuni casi potrebbero esserci dei fattori che in una succursale sono buoni e nell’altra meno. Sicuramente opinioni positive ci sono in merito al corpo docente: “Una scuola che ti fa fare il giro del mondo imparando sempre cose nuove, insegnanti preparatissimi e corsi che ti danno sempre voglia di fare meglio. Materie interessantissime“, “Ottima scelta. Sempre aggiornati i corsi e al passo con i tempi. Professori competenti“, “Ottima per docenti e didattica impartita“.

C’è anche chi fa numerosi complimenti alla struttura in generale: “Sono una ex studentessa dell’Istituto Marangoni, diplomata nel 1987. Un luogo per me magico, dove ho trascorso i tre anni migliori della mia vita. Già da allora era rinomato per competenze, professionalità e aggiornamento“, ”

Recensioni di Istituto Marangoni: le domande più comuni

Tra le domande più gettonate di chi vuole iscriversi all’Istituto Marangoni troviamo “Quanto costa la scuola Marangoni?“: l’iscrizione vede una tassa uguale per tutti che ammonta a 4mila euro. A variare poi in base al corso, che sia di tipo triennale oppure di tipo magistrale, è la retta che può variare da un minimo di 10mila ad un massimo di 25mila euro.

Inoltre tra le domande più richieste c’è “Cosa serve per entrare in Marangoni?“: in realtà per i corsi di laurea di primo livello bisogna effettuare una prova volta ad attestare le attitudini e le motivazioni dell’aspirante studente. La verifica consiste in 4 domande a scelta multipla. Per la prima parte dell’esame, i candidati devono presentare 6 idee creative e poi svolgere un colloquio volto a verificare le capacità linguistiche. Trovi tutte le risposte complete nella nostra guida generale su Istituto Marangoni.

Istituto Marangoni: le opinioni negative

Sul web c’è chi ha lasciato alcune recensioni sull’Istituto Marangoni Firenze e recensioni sull’Istituto Maragoni Milano che sono negative. Alcuni ex studenti si lamentano dei costi per studiare considerati troppo alti, tuttavia ricordiamo che ci sono borse di studio a copertura totale e parziale della retta di frequenza per i diversi percorsi di studio presenti nella sua offerta formativa. Senza dimenticare che oltre alle agevolazioni in base all’ISEE, la struttura mette a disposizione la possibilità di finanziamento a tasso zero e Prestito per Merito in convenzione con Deutsche Bank e Intesa San Paolo.

Qualcuno si è anche lamentato delle poche opportunità di trovare lavoro post lauream: “Purtroppo la scuola dà poche possibilità di trovare un lavoro, però coma la didattica mi è piaciuta tranne un paio di docenti che non erano preparati bene“. In realtà sembra strano, visto che Istituto Marangoni collabora con più 4.500 tra i principali brand e aziende di tutto il mondo, dando agli iscritti varie possibilità di interazione, tra cui progetti, opportunità di lavoro, colloqui e scambi di valore. Questa unione forte e diretta con il settore, sia a livello mondiale che locale, dà modo di preparare gli allievi al mondo del lavoro. Certamente dobbiamo specificare poi che ogni singolo iscritto ha una esperienza diversa dagli altri, quindi è possibile che qualcuno non abbia avuto modo di trovare con facilità lavoro una volta conseguito il titolo.

Istituto Marangoni: la nostra valutazione complessiva

Nel complesso la nostra valutazione su Istituto Marangoni è buona, non a caso risulta tra le migliori università al mondo nelle discipline “Arte e Design” secondo il QS World University Rankings by Subject. La grande offerta di corsi accreditati assicura agli iscritti un tasso di occupazione dell’89 per cento.

Come già detto in precedenza grazie al forte legame con l’industria, gli iscritti hanno la possibilità esclusiva di sviluppare progetti di valore in partnership con le migliori aziende internazionali ed esperti creativi. Inoltre Istituto Marangoni ha selezionato alcuni Alumni Senior e i migliori professionisti del settore Fashion, del Design e dell’Arte per aiutare gli attuali studenti nello sviluppo di progetti specifici o di nuove attività imprenditoriali.

Senza dimenticare che questa scuola è stata la prima in assoluto ad entrare nel mondo del metaverso con “The Talent District: Istituto Marangoni’s Metaverse Revolution”, un mondo virtuale dove moda, design e arte esprimono il loro potere universale.

La nostra guida sulle recensioni Istituto Marangoni finisce qui