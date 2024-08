Tutti i corsi di Laurea dell'Istituto Marangoni

Istituto Marangoni è una scuola che ha lo scopo di formare i professionisti di domani nei settori chiave della creazione, della comunicazione, del coordinamento manageriale, Istituto Marangoni mette a disposizione dei propri iscritti un’ampia offerta formativa di programmi preparatori, triennali, magistrali, annuali, master e corsi brevi.

In questa nostra guida vedremo nello specifico quali sono le facoltà, le tipologie ed i costi di questo istituto, quindi l’insieme dell’offerta formativa con tutti i corsi Istituto Marangoni. Siete pronti alla lettura?

Tutti i Diplomi Accademici Istituto Marangoni: Facoltà, Tipologie e Costi

Istituto Marangoni ha corsi che sono così articolati in questo modo, come già specificato in precedenza: corsi di laurea triennali, magistrali, annuali e master. Inoltre Istituto Marangoni ha anche corsi brevi. Le aree didattiche, ossia le Facoltà Istituto Marangoni sono le seguenti: Moda, Arte, Design, Fragranze e Cosmetica.

Istituto Marangoni è una scuola autorizzata, ai sensi dell’articolo 11 del DPR n. 212/2005, all’attivazione dei corsi e al rilascio dei relativi titoli di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM). La sede di Milano (Scuola di Moda e Scuola di Design) è autorizzata all’attivazione dei corsi e al rilascio dei relativi titoli di diploma accademico di primo livello come da Decreto Ministeriale nr. 352 del 01/06/2016 nonché di diploma di master accademico di primo livello come da Decreto Ministeriale nr. 477 del 27/05/2022, mentre la sede decentrata di Firenze è autorizzata all’attivazione dei corsi e al rilascio dei relativi titoli di diploma accademico di primo livello come da Decreto Ministeriale nr. 384 del 14/05/2018.

I corsi autorizzati dai Decreti Ministeriali rilasciano agli iscritti dei crediti accademici (CFA – Crediti Formativi Accademici) che equivalgono allo standard Europeo ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) e sono riconosciuti validi per un proseguimento degli studi presso Accademie e/o Università italiane e straniere.

Per ottenere una laurea all’Istituto Marangoni, i futuri iscritti devono sapere che la tassa d’iscrizione è di circa 4 mila euro, mentre la retta ammonta invece a circa 16mila euro. Riguardo i master invece le cifre si aggirano tra i 10 e i 20mila euro. I costi dell’Istituto Marangoni possono diminuire grazie ad agevolazioni, convenzioni e borse di studio a copertura totale e parziale della retta di frequenza per i diversi percorsi di studio presenti nell’offerta formativa. Inoltre l’ateneo offre l’opportunità di finanziamento a tasso zero e Prestito per Merito in convenzione con Deutsche Bank e Intesa San Paolo.

Diplomi Accademici di primo livello Istituto Marangoni

Quali sono i corsi per la laurea triennale +Istituto Marangoni? Innanzitutto ricordiamo che Istituto Marangoni Firenze potrebbe avere corsi che IED Milano non ha e viceversa. In generale i corsi Istituto Marangoni attualmente a disposizione per l’ottenimento della Laurea Triennale sono Fashion Design, Fashion Design & Accessories, Fashion Design & Marketing, Fashion Styling e Creative Direction, Fashion Styling e Visual Merchandising, Fashion Management, Fashion Product, Fashion Management, Digital Communication & Media, Fashion Business, Fashion Business & Buying, Fashion Business, Digital Communication & Media per l’area Moda. Inoltre Interior Design, Product Design, Visual Design per l’area Design, reative Multimedia Design e Arts Curating per l’area Arte, infine Fragrances & Cosmetics Management per l’area Fragranze e Cosmetica.

È possibile iscriversi ai corsi dell’Istituto Marangoni di primo livello solo dopo aver superato un test di ingresso volto ad attestare le attitudini e le motivazioni dell’aspirante allievo. La verifica consiste in 4 domande a scelta multipla. Per la prima parte dell’esame, i candidati devono presentare 6 idee creative (per esempio schizzi, disegni, fotografie, mood board e collage). Successivamente viene svolto un colloquio che intende verificare le abilità linguistiche. Vediamo l’elenco completo dei corsi:

Diplomi Accademici di secondo livello Istituto Marangoni

Quali sono i corsi per la laurea magistrale Istituto Marangoni? Anche in questo caso specifichiamo che Istituto Marangoni Milano potrebbe avere corsi che Istituto Marangoni Firenze non ha e viceversa. In generale i corsi Istituto Marangoni attualmente a disposizione per l’ottenimento della Laurea Magistrale sono Fashion Design & Innovation nell’area didattica dedicata alla Moda e Communication Design, nell’area didattica dedicata al Design.. Vediamo l’elenco completo dei corsi:

Corsi singoli Istituto Marangoni

Oltre al classico diploma Istituto Marangoni, è possibile seguire anche dei corsi brevi Istituto Marangoni che servono ad approfondire le proprie conoscenze con una formazione veloce e specializzata in ambiti specifici del Fashion. Questi corsi singoli, pensanti per studenti con poca o nessuna esperienza nel settore, si propongono di mettere a disposizione degli aspiranti professionisti della moda, del design e dell’arte la possibilità di familiarizzare con alcune aree specifiche del loro ambito di interesse. Ogni corso permette agli iscritti di apprendere e fare propri i principi e le nozioni fondamentali dell’area prescelta, un’esperienza perfetta per aiutarli a scegliere quale percorso di studi o di carriera iniziare.

A disposizione anche dei corsi estivi Istituto Marangoni per approfondire i settori della moda, del design e dell’arte attraverso una formula breve e concentrata. Gli iscritti possono frequentare da casa o in una delle prestigiose sedi della scuola: Milano, Londra o Parigi.