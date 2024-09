Master Istituto Marangoni Firenze: guida completa 2024

Istituto Marangoni Firenze è una Accademia che ha l’obiettivo di formare i futuri lavoratori nei settori chiave della creazione, della comunicazione, del coordinamento manageriale nel settore della moda. Istituto Marangoni mette a disposizione dei propri iscritti un’ampia offerta formativa: oltre ai classici corsi di laurea triennale e magistrale, ci sono a disposizione anche numerosi master Istituto Marangoni Firenze per la formazione post lauream. Ma cosa sappiamo di questi corsi?

In questa nostra guida vediamo insieme qual è l’offerta totale dei master per aree di studi, quali sono i principali master proposti dall’istituto nelle diverse sedi con eventuali sbocchi lavorativi. Inoltre faremo una panoramica sul costo Master Istituto Marangoni Firenze, le modalità di pagamento e se c’è possibilità di rateizzare, se dovessero esserci modo di farlo. Infine vi parleremo delle opinioni e recensioni di studenti ed ex studenti. Siete pronti alla lettura?

In questa guida:

Istituto Marangoni Firenze: master e aree di studi

I Master Istituto Marangoni vengono realizzati in partnership con importanti aziende e danno la possibilità a tutti gli iscritti di acquisire competenze e relazioni fondamentali per una solida identità lavorativa. I Master Istituto Marangoni di primo livello riguardano tutte le aree didattiche: Moda, Arte, Design, Fragranze e Cosmetica:

Al momento solo la sede di Milano (Scuola di Moda e Scuola di Design) è autorizzata all’attivazione di diploma di master accademico di primo livello come da Decreto Ministeriale nr. 477 del 27/05/2022.

Per iscriversi ai Master Istituto Marangoni Firenze i futuri immatricolati devono essere in possesso di una Laurea Triennale (in quanto si tratta tutti di Master di Primo Livello) oppure un Diploma equivalente. I Master sono a numero chiuso, infatti gli studenti devono superare una prova volta a verificare l’attitudine del candidato verso l’indirizzo didattico.

Tra i master dell’Istituto Marangoni Firenze più ambiti troviamo il master in Fashion Design che ha l’0biettivo di dare l’opportunità agli iscritti di maturare uno stile individuale e una visione personale di fronte ad un settore della moda in continuo cambiamento. Il master dell’Istituto Marangoni Firenze si articola in due indirizzi: Fashion Design Womenswear che mette a disposizione un approfondimento sulla moda femminile e sui suoi mutamenti e Fashion Design Menswear che ha lo scopo di creare i modelli di abbigliamento maschile per progettare collezioni di qualità.

Questo e tutti gli altri corsi sono di primo livello ed i principali sono: Fashion Design & Innovation, Fashion, Art & Textile Innovation, Luxury Accessories Design, Luxury Accessories Design & Management, Sustainable Fashion and Systems.

Costo dei Master Istituto Marangoni Firenze

Ma quanto costa un master Istituto Marangoni Firenze? Il prezzo dei Master Istituto Marangoni Firenze varia da un minimo di 23mila ad un massimo di 47mila euro. Pagano meno gli studenti che fanno parte dell’Unione Europea rispetto a quelli che invece arrivano da un Paese che non fa parte dell’Unione Europea. In realtà muta anche la durata di questi corsi da un minimo di 12 mesi ad un massimo di 24, ma in tutti questi casi gli studenti dovranno ottenere obbligatoriamente 60 CFU (Crediti Formativi Universitari).

Retta Master Istituto Marangoni Firenze: pagamenti, rate, borse di studio

Ricordiamo che grazie alla piattaforma di Admission Online gli studenti possono iscriversi a un master effettuando tutti i passaggi direttamente online (a esclusione dei pagamenti con bonifico bancario): compilare la richiesta di ammissione, effettuare pagamenti con carta di credito e caricare la prova di pagamento per i pagamenti con bonifico, caricare i documenti richiesti, avere accesso a tutta la documentazione di iscrizione.

I Master Istituto Marangoni Firenze hanno costi che si possono abbassare anche grazie a delle borse di studio Master Istituto Marangoni Firenze: sul sito della scuola vengono pubblicati ogni anno i bandi delle borse di studio che spesso, in accordo con altri enti riescono a coprire il 100 per cento della tassa scolastica (iscrizione esclusa). Di solito la domanda per questa borsa di studio scade intorno al mese di luglio.

Inoltre ci sono a disposizione le borse di studio di attuazione delle norme sul diritto allo studio previste dalla Regione. Per partecipare, in questo caso, gli studenti devono consultare il Bando del Diritto allo Studio Universitario che viene pubblicato ogni anno e presentare la domanda entro i tempi previsti: vengono assegnate borse di studio a tutti i candidati idonei beneficiari, e il rimborso di tassa di iscrizione e retta scolastica a tutti gli idonei, anche non beneficiari. Possono fare richiesta gli studenti con ISEE inferiore a 30mila euro. Ricordiamo che l’ISEE è l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente che costituisce il principale strumento di accesso a determinati bonus o prestazioni sociali: la DSU deve avere al suo interno i seguenti dati, ossia la composizione del nucleo familiare, la casa di abitazione, i dati anagrafici di ogni singolo componente del nucleo familiare, il patrimonio mobiliare (dal 1° gennaio 2024 sono esclusi dal calcolo ISEE i titoli di Stato e alcuni prodotti finanziari di raccolta del risparmio – ad esempio i buoni postali – fino al valore complessivo di 50mila euro), il patrimonio immobiliare, i redditi, gli eventuali assegni percepiti ed il possesso di veicoli.

Opinioni Master Istituto Marangoni Firenze

Nel complesso le recensioni dei Master Istituto Marangoni Firenze sono buone, non a caso risulta tra le migliori università al mondo nelle discipline “Arte e Design” secondo il QS World University Rankings by Subject. La grande offerta di corsi accreditati assicura agli studenti un tasso di occupazione dell’89 per cento. Grazie al forte legame con l’industria, gli allievi hanno l’opportunità esclusiva di sviluppare progetti di valore in collaborazione con le migliori aziende internazionali ed esperti creativi. Inoltre Istituto Marangoni Firenze ha selezionato alcuni Alumni Senior e i migliori professionisti del settore Fashion, del Design e dell’Arte per aiutare gli attuali iscritti nello sviluppo di progetti specifici o di nuove attività imprenditoriali.

Alcuni ex studenti si lamentano dei costi per studiare considerati troppo alti rispetto ad altre accademie, tuttavia ricordiamo che ci sono proprio delle agevolazioni, convenzioni e borse di studio che aiutano gli iscritti. Altri si sono lamentati delle poche possibilità di trovare lavoro post master, ma anche in questo caso sembra strano visot che l’istituto collabora con oltre 4.500 tra i principali marchi e aziende di tutto il mondo, dando agli studenti diverse opportunità di interazione, tra cui progetti, possibilità di occupazione, colloqui e scambi di valore. Questa unione forte e diretta con il settore, sia a livello mondiale che locale, dà modo di preparare gli iscritti al mondo del lavoro. Certamente dobbiamo specificare poi che ogni singola persona ha una esperienza diversa dagli altri, perciò è possibile che qualcuno non abbia avuto modo di trovare con facilità occupazione una volta conseguito il titolo.

Conclusione

Come vi abbiamo detto la retta dei Master Istituto Marangoni Firenze cambia in base al corso scelto e soprattutto se si tratta di studenti che fanno o non fanno parte dell’Unione Europea. Fortunatamente, come già detto in precedenza, la scuola mette a disposizione delle borse di studio in maniera tale da aiutare anche per persone in difficoltà con il percorso di studi.

Se volete ulteriori informazioni su costi e sconti dei Master Istituto Marangoni Firenze oppure avete qualche domanda in merito a quello che vi abbiamo appena spiegato, non esitate a compilare il form qui di seguito e gli esperti vi daranno tutte le indicazioni di cui avete bisogno.