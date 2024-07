Costi dei Corsi di laurea Istituto Marangoni

L’iscrizione ai corsi di laurea Accademia Costume e Moda vede una tassa di iscrizione uguale per tutti che ammonta a 4mila euro. A variare poi in base al corso, che sia di tipo triennale oppure di tipo magistrale, è la retta che può variare da un minimo di 10mila ad un massimo di 25mila euro.

Costi dei Master Istituto Marangoni

L’Istituto Marangoni mette a disposizione Master di Primo Livello soprattutto nel campo del Fashion Design e Fashion Business con costi di 5.500 euro per la tassa d’iscrizione, 29.600 euro come retta scolastica per gli studenti che fanno parte dell’Unione Europea, mentre quelli che non ne fanno parte sono tenuti a pagare 32.450 euro.

Costi dei Corsi singoli Istituto Marangoni

L’Istituto Marangoni mette a disposizione degli studenti dei corsi singoli per approfondire le proprie conoscenze con una formazione veloce e specializzata in ambiti specifici del Fashion. Generalmente la durata è di tre settimane ed il costo è di circa 4100 euro totali.

Retta Istituto Marangoni: pagamenti e rate

Tutti i pagamenti dell’Istituto Marangoni sono suddivisi in tassa di iscrizione e retta di frequenza. Ricordiamo che grazie alla piattaforma di Admission Online è possibile iscriversi a un corso accademico di Istituto Marangoni effettuando tutti i passaggi direttamente online (a esclusione dei pagamenti con bonifico bancario): compilare la richiesta di ammissione, effettuare pagamenti con carta di credito e caricare la prova di pagamento per i pagamenti con bonifico, caricare i documenti richiesti, avere accesso a tutta la documentazione di iscrizione.

Convenzioni Istituto Marangoni

Accademia Costume e Moda mette a disposizione dei propri iscritti agevolazioni e convenzioni per avere degli sconti sulla retta annuale oppure su altri servizi, in modo tale da far abbassare le spese totali. Oltre alle agevolazioni in base all’ISEE, l’ateneo offre possibilità di finanziamento a tasso zero e Prestito per Merito in convenzione con Deutsche Bank e Intesa San Paolo.

Grazie alla convenzione attivata con Deutsche Bank, è possibile richiedere un finanziamento a tasso zero (valido solo per il primo anno sui corsi triennali) fino ad un massimo di 2mila euro, a copertura della retta scolastica per i corsi accademici offerti nelle scuole italiane di moda, arte e design Istituto Marangoni. Destinato agli aventi residenza fiscale e reddito in Italia, il piano di ammortamento dà modo agli iscritti di intraprendere il percorso accademico desiderato nella moda, nell’arte o nel design.

Borse di studio Istituto Marangoni

Inoltre ci sono borse di studio a copertura totale e parziale della retta di frequenza Accademia Costume e Moda per i diversi percorsi di studio presenti nella sua offerta formativa.

Istituto Marangoni vuole aiutare gli studenti nell’accesso agli studi accademici mettendo in atto un insieme di interventi anche di natura economica. Tra questi troviamo l’attuazione delle norme sul diritto allo studio previste dalla legislazione vigente in collaborazione con l’Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, attraverso l’assegnazione di borse di studio a tutti i candidati idonei beneficiari, e il rimborso di tassa di iscrizione e retta scolastica a tutti gli idonei, anche non beneficiari. La scuola mette a disposizione 5 Borse di Studio che contribuiranno a coprire il 20 per cento del costo totale del Corso. Possono richiedere la borsa di studio studenti con ISEE inferiore a 30mila euro. Inoltre sul sito vengono pubblicati i bandi delle borse di studio dell’Accademia che spesso, in accordo con altri enti (ad esempio Cappellini), riescono a coprire il 100 per cento della tassa scolastica (iscrizione esclusa).

Se volete informazioni su tutti gli sconti a disposizione, vi consigliamo di compilare il form qui sotto. I nostri esperti vi risponderanno il prima possibile per darvi una consulenza gratuita e per rispondere a tutte le vostre domande.