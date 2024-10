Università UER: tutti i master di primo e secondo livello

L’università UER è una realtà pubblica non statale che propone corsi di studio mirati all’insegnamento delle scienze umane, tra cui Economia, Giurisprudenza, Scienze della Formazione Primaria, Transizione Digitale, Turismo, Economia e Psicologia. Nella vasta offerta formativa ai classici corsi di laurea triennale e magistrale, ci sono a disposizione anche numerosi master UER per la formazione post lauream. Ma cosa sappiamo di questi corsi?

In questa nostra guida vediamo insieme qual è l’offerta completa dei master suddivisi per aree di studi, quali sono i corsi maggiori a cui è possibile iscriversi in questo ateneo privato con eventuali sbocchi lavorativi. Inoltre faremo una panoramica sul costo Master UER, le modalità di pagamento e le possibili rateizzazioni, se dovessero essere a disposizione degli iscritti. Infine vi parleremo delle opinioni e recensioni di studenti ed ex studenti. Siete pronti alla lettura?

In questa guida:

Master di primo livello UER

I Master UER di primo livello sono percorsi successivi al conseguimento della Laurea Triennale o di quella Magistrale (o Specialistica).

Per essere ammessi, quindi, gli studenti devono essere in possesso di una laurea di primo livello oppure di secondo livello, con requisiti aggiuntivi specifici. I corsi hanno la durata classica di 1 anno accademico (pari a 60 CFU), ma in alcuni casi possono durare meno, quindi 8, 9 o 10 mesi sempre però con il conseguimento di 60 Crediti Formativi Universitari. Le lezioni si devono svolgere in presenza obbligatoriamente ed i corsi fanno parte delle seguenti aree di studi: Filosofia, Formazione, Economia e Psicologia.

Tra i corsi principali impossibile non citare Management delle Organizzazioni Turistiche, Psicologia ed etica delle cure palliative e Sustainable Human Resource Management (SHRM). Vediamo insieme tutti i corsi a disposizione:

× {master.title} - {university.name} Ricevi gratuitamente informazioni sul Master dai nostri esperti Fascia oraria in cui essere ricontattato 8:00 - 10:00 10:00 - 12:00 12:00 - 14:00 14:00 - 16:00 16:00 - 18:00 18:00 - 20:00 Seleziona la provincia di residenza Agrigento Alessandria Ancona Arezzo Ascoli Piceno Asti Avellino Bari Barletta-Andria-Trani Belluno Benevento Bergamo Biella Bologna Bolzano Brescia Brindisi Cagliari Caltanissetta Campobasso Caserta Catania Catanzaro Chieti Como Cosenza Cremona Crotone Cuneo Enna Fermo Ferrara Firenze Foggia Forlì-Cesena Frosinone Genova Gorizia Grosseto Imperia Isernia L'Aquila La Spezia Latina Lecce Lecco Livorno Lodi Lucca Macerata Mantova Massa-Carrara Matera Messina Milano Modena Monza e della Brianza Napoli Novara Nuoro Oristano Padova Palermo Parma Pavia Perugia Pesaro e Urbino Pescara Piacenza Pisa Pistoia Pordenone Potenza Prato Ragusa Ravenna Reggio Calabria Reggio Emilia Rieti Rimini Roma Rovigo Salerno Sassari Savona Siena Siracusa Sondrio Sud Sardegna Taranto Teramo Terni Torino Trapani Trento Treviso Trieste Udine Valle d'Aosta Varese Venezia Verbano-Cusio-Ossola Vercelli Verona Vibo Valentia Vicenza Viterbo Ho letto e accetto Termini e Condizioni Generali del Servizio Ho letto l' Informativa Privacy e acconsento al trattamento dei miei dati personali per ricevere materiale informativo relativo ad agevolazioni, percorsi di studio e servizi inerenti

× {master.title} - {university.name} Inserisci i tuoi dati e ricevi immediatamente il piano di studi Ho letto e accetto Termini e Condizioni Generali del Servizio Ho letto l' Informativa Privacy e acconsento al trattamento dei miei dati personali per ricevere materiale informativo relativo ad agevolazioni, percorsi di studio e servizi inerenti

Master di secondo livello UER

I Master LUM di secondo livello sono sempre suddivisi per aree tematiche: sono percorsi successivi al conseguimento della Laurea Magistrale (o Specialistica).

In questo caso per essere ammessi è necessario avere una laurea di secondo livello, con requisiti aggiuntivi specifici. I corsi hanno la durata classica di 1 anno accademico (pari a 60 CFU), ma in alcuni casi possono durare meno, quindi 9 o 10 mesi, oppure di più, perciò 13 o 16 mesi, in entrambi i casi sempre però con il conseguimento di 60 Crediti Formativi Universitari. Le lezioni si possono svolgere in presenza e in alcuni casi in modalità blended, quindi con lezioni sia nell’aula fisica, sia in quella virtuale. I corsi fanno parte delle seguenti aree di studi: Psicologia, Formazione, Giurisprudenza ed Economia,

Tra i corsi principali impossibile non citare Coordinamento e supervisione dei servizi educativi 0-6 anni, Neuropsicologia Clinica. Età Evolutiva, Adulti e Anziani, Tecniche di rilassamento e benessere psicofisico (TRB) e clinica del training autogeno (TA). Vediamo insieme tutti i corsi a disposizione:

× {master.title} - {university.name} Ricevi gratuitamente informazioni sul Master dai nostri esperti Fascia oraria in cui essere ricontattato 8:00 - 10:00 10:00 - 12:00 12:00 - 14:00 14:00 - 16:00 16:00 - 18:00 18:00 - 20:00 Seleziona la provincia di residenza Agrigento Alessandria Ancona Arezzo Ascoli Piceno Asti Avellino Bari Barletta-Andria-Trani Belluno Benevento Bergamo Biella Bologna Bolzano Brescia Brindisi Cagliari Caltanissetta Campobasso Caserta Catania Catanzaro Chieti Como Cosenza Cremona Crotone Cuneo Enna Fermo Ferrara Firenze Foggia Forlì-Cesena Frosinone Genova Gorizia Grosseto Imperia Isernia L'Aquila La Spezia Latina Lecce Lecco Livorno Lodi Lucca Macerata Mantova Massa-Carrara Matera Messina Milano Modena Monza e della Brianza Napoli Novara Nuoro Oristano Padova Palermo Parma Pavia Perugia Pesaro e Urbino Pescara Piacenza Pisa Pistoia Pordenone Potenza Prato Ragusa Ravenna Reggio Calabria Reggio Emilia Rieti Rimini Roma Rovigo Salerno Sassari Savona Siena Siracusa Sondrio Sud Sardegna Taranto Teramo Terni Torino Trapani Trento Treviso Trieste Udine Valle d'Aosta Varese Venezia Verbano-Cusio-Ossola Vercelli Verona Vibo Valentia Vicenza Viterbo Ho letto e accetto Termini e Condizioni Generali del Servizio Ho letto l' Informativa Privacy e acconsento al trattamento dei miei dati personali per ricevere materiale informativo relativo ad agevolazioni, percorsi di studio e servizi inerenti

× {master.title} - {university.name} Inserisci i tuoi dati e ricevi immediatamente il piano di studi Ho letto e accetto Termini e Condizioni Generali del Servizio Ho letto l' Informativa Privacy e acconsento al trattamento dei miei dati personali per ricevere materiale informativo relativo ad agevolazioni, percorsi di studio e servizi inerenti

Costo dei Master UER

Ma quanto costa un master UER? Il prezzo dei Master UER varia da un minimo di 2120 euro (come per il Master in Consulenza Filosofica e Antropologia Esistenziale) ad un massimo di 5.900 euro (come per Sustainable Human Resource Management).

Gli studenti devono frequentare almeno il 70 per cento delle lezioni e per accedere all’aula didattica virtuale, basta farlo attraverso la piattaforma di e-learning messa a disposizione dall’ateneo. La prova finale consiste in un esame scritto. La votazione per la prova finale è superata con la votazione minima di 66/110.

Retta master UER: pagamenti, rate, borse di studio

La retta master UER varia principalmente dal corso scelto, come abbiamo visto in precedenza. Generalmente i master sono a numero chiuso, ma non è previsto alcun test di ingresso ostativo. L’accettazione delle domande avviene seguendo il mero criterio cronologico fino al raggiungimento del numero massimo dei posti a disposizione. Chi non è in possesso di requisiti d’iscrizione può prendere parte al Master in qualità di uditore e conseguire, al superamento della prova finale, l’attestato di partecipazione. L’uditore segue le lezioni, inclusi convegni e workshop, per un totale di almeno 300 ore di formazione. Non sostiene il tirocinio/project work e non consegue i crediti formativi universitari, ma è tenuto a pagare la quota di iscrizione. Ecco i documenti necessari per procedere con l’immatricolazione:

una fotografia formato tessera

copia di un documento di riconoscimento (fronte/retro) in corso di validità

copia del codice fiscale (fronte/retro) in corso di validità

autocertificazione del titolo universitario

autocertificazione del diploma di maturità

I pagamenti si possono effettuare in una o più rate ed in caso di ritardo saranno applicati gli interessi di mora, secondo le modalità riportate nel regolamento Tasse e contributi dei corsi di Laurea dell’Università Europea di Roma. Il mancato pagamento dell’intera quota d’iscrizione al Master preclude il rilascio del diploma finale.

La modalità di pagamento standard delle tasse è il MAV Online, a cui si accede attraverso il sistema informatico dell’università Esse3. Il versamento del MAV si può fare in banca, online attraverso home banking, allo sportello dell’Ufficio Economato oppure con carta di credito o PayPal attraverso il servizio Scrigno Pago Facile. La procedura di accredito pagamenti ha bisogno dai 2 ai 4 giorni lavorativi per essere completata. Proprio per questo motivo, soprattutto a ridosso degli esami o della domanda di laurea, il consiglio è quello provvedere per tempo al pagamento in maniera tale da far pervenire in automatico l’accredito (visto che non è immediato come accade invece per PagoPa). Il pagamento delle tasse e dei contributi deve essere effettuato senza apportare ai MAV alcuna modifica.

Le tasse possono diminuire grazie a specifiche convenzioni con Enti, Associazioni, Istituzioni che potranno versare delle borse di studio a favore degli studenti. In caso di pagamenti dilazionati, le eventuali agevolazioni vengono detratte a partire dall’ultima rata. Una borsa di studio dell’Università Europea a cui molti iscritti vorrebbero rientrare è quella messa a disposizione dall’Ufficio Diritto allo studio della Regione Lazio. Gli allievi che risultano idonei al concorso beneficiano dell’esonero totale dal pagamento della tassa regionale per il Diritto allo studio e dei contributi accademici.

Inoltre grazie ad una collaborazione con BNL BNP Paribas, gli iscritti possono richiedere il prestito BNL FUTURIAMO che dà modo di far fronte all’impegno economico necessario (da un minimo di 5000 euro ad un massimo di 70000 euro) per affrontare il master, finanziando le spese relative alla retta, all’acquisto dei libri di testo, all’alloggio per i fuori sede e all’acquisto di un computer o un tablet. E ancora l’ateneo ha siglato una partnership anche con Intesa Sanpaolo che, con il prestito “Per Merito”, mette a disposizione fino a 50mila euro – senza necessità di garanzia patrimoniale – agli studenti che intendono frequentare i Master.

Infine il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e UER hanno firmato un accordo nell’ambito del progetto “PA 110 e lode” che dà la possibilità a tutti i dipendenti pubblici di avere a disposizione dei soldi per accedere all’istruzione universitaria: nel caso dei Master è previsto uno sconto del 30 per cento sulla retta totale.

Opinioni Master UER

I master UER hanno recensioni che sono molto positive: sono consigliati per gli insegnanti sono molto preparati, assicurando una istruzione di qualità superiore ad altri istituti. Le moderne e luminose strutture permettono di avere uno spazio perfetto per lo studio e la ricerca, mentre la presenza di ampi parcheggi rende più semplice l’accesso all’università.

Conclusione

I Master UER sono quindi consigliati, non a caso secondo i dati entro 3 anni dal titolo di studio ottenuto 8 studenti su 10 riescono a trovare occupazione, merito anche degli stage post laurea presso istituzioni e aziende.

La nostra guida giunge al termine, ma se avete bisogno di altri dettagli sui Master UER oppure avete qualche domanda in merito a qualcosa di quello di cui vi abbiamo parlato, non esitate a compilare il form qui di seguito e gli esperti vi daranno tutte le indicazioni!