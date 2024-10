Quasar Institute: Costi e Convenzioni

Il Quasar Institute for Advanced Design è una scuola di Alta Formazione nel campo del design e della comunicazione visiva e multimediale con un ruolo di primo piano nel panorama culturale a livello nazionale ed internazionale. In questa nostra guida vi daremo una panoramica sui costi dei costi dei corsi di laurea Quasar Institute, dei master e dei corsi singoli. Non mancherà un approfondimento sui pagamenti veri e propri della retta, inoltre sulle agevolazioni, convenzioni e borse di studio a disposizione. Iniziamo, siete pronti alla lettura?

In questa guida:

Quasar Institute: costi, prezzi e tasse

In merito ai costi del Quasar Institute la retta cambia in base all’ISEE, ovvero l’Indicatore di Situazione Economica Equivalente che è quello utilizzato nel nostro Paese per valutare le condizioni economico-patrimoniali personali di uno studente e della sua famiglia, obbligatorio nel caso in cui si voglia beneficiare delle agevolazioni economiche, riduzioni, sconti a disposizione (in caso contrario, se non viene presentato, gli allievi vengono inseriti direttamente nella fascia più alta).

Per conoscere il valore ISEE ogni iscritto deve rivolgersi all’INPS o ai CAF abilitati, i quali, in base ad una serie di documenti producono la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica), certificazione che attesta la fascia di reddito di appartenenza e che si può scaricare dal sito dell’INPS entro una settimana dalla presa in carico.

Prima di passare nel dettaglio alla retta Quasar Institute ricordiamo che nelle spese non sono compresi i costi per l’acquisto del materiale didattico, quindi libri e dispense per ogni singola materia oggetto di studio. Inoltre chi non vive a Roma (visto che la sede si trova proprio nella Capitale, nel centro storico) deve mantenersi da fuori sede oppure in alternativa da pendolare, perciò ci sono da aggiungere le spese per vitto, alloggio ed eventuali spostamenti.

Costi dei Corsi di laurea Quasar Institute

Quanto costano i corsi del Quasar Institute? I prezzi dei corsi di laurea variano in base al percorso di studi scelto e in base all’ISEE. I corsi di laurea sono composti da una quota di iscrizione di 1.990 euro a cui va sommato un contributo annuale di partecipazione al corso che parte da 9.000 euro e cambia in base alla fascia di appartenenza.

Ci sono inoltre delle spese extra: nel caso in cui gli allievi avessero bisogno di dare un esame nella sessione non corrispondente al semestre di insegnamento dello stesso, saranno obbligati a pagare 150 euro come tassa di sessione straordinaria. Gli studenti devono anche versare la Tassa Regionale, pari a 140 euro, ed il contributo annuale per gli esami ordinari che corrisponde a 350 euro. Senza dimenticare il contributo esame di Diploma Accademico (solo per gli iscritti all’ultimo anno del corso di studi) pari a 450 euro.

Costi dei Master Quasar Institute

Per i master Quasar Institute attualmente troviamo a disposizione il master in Art Direction e Media Management e quello in Interior Design. Il primo ha un costo tra gli 8mila ed i 9mila euro, mentre il secondo prevede una spesa che oscilla tra i 2mila ed i 3mila euro. Anche in questo caso la cifra finale cambia in base all’ISEE e quindi alla fascia di appartenenza.

Costo dei Corsi Singoli Quasar Institute

Quasar Institute è una delle poche AFAM legalmente riconosciute a mettere a disposizione degli studenti corsi personalizzati che soddisfino ogni necessità. Dal 1987 ad oggi questo istituto ha aiutato migliaia di professionisti, studiosi e curiosi attraverso corsi di formazione progettati per ogni necessità e corsi individuali creati appositamente per i bisogni di approfondimento e crescita culturale. Visto che si tratta di corsi nati ad hoc non ci sono ulteriori informazioni specifiche in merito ai costi.

Retta Quasar Institute: pagamenti e rate

Per quanto riguarda i pagamenti gli studenti possono versare le somme di denaro attraverso bonifico bancario all’intestatario QUASAR PROGETTO SRL IBAN IT 90M0200805021000105135373. La retta di iscrizione è uguale per tutti e non c’è possibilità di sconti, mentre per quanto riguarda la retta di frequenza ci sono a disposizione delle riduzioni sostanziose. Scopriamo insieme quali!

Convenzioni Quasar Institute

Come già detto prima la retta di frequenza del Quasar Institute varia in base all’ISEE, questo significa chi rientra nella fascia più bassa ha la possibilità di pagare meno rispetto a chi si trova nella fascia più alta.

Sono presenti ulteriori riduzioni come Borsa di Studio Regione Lazio 2024/2025 per tutti gli iscritti ai corsi di laurea, sia neo immatricolati, sia del secondo e del terzo anno. I benefici sono attribuiti mediante il calcolo e la combinazione di elementi come il reddito e il merito del richiedente. Ci sono a disposizione agevolazioni e deroghe per specifiche categorie di studenti, come per esempio le persone che hanno una disabilità riconosciuta pari o superiore al 66 per cento. Gli importi sono diversi: 2.227,61 euro + un pasto giornaliero (corrispondente a 600 euro) per gli studenti in sede, 3.500,05 euro + un pasto giornaliero per gli studenti pendolari, infine 6.415,97 euro + un pasto giornaliero per gli studenti fuori sede. Inoltre agli iscritti con indicatore ISEE inferiore o uguale a 13.863,40 euro l’importo della borsa di studio spettante è aumentato del 15 per cento.

C’è poi la Borsa di Studio Quasar che anche in questo caso viene data solo agli iscritti dei corsi di laurea, ma di qualsiasi anno, e viene erogata in base al merito. Chi vince questo premio ottiene il rimborso del 25 per cento della quota di partecipazione annuale del corso triennale a cui si è iscritti. Tra i requisiti troviamo l’aver conseguito un determinato numero di CFA che cambia in base all’anno del corso di studi ed avere una media totale (media aritmetica) non inferiore a 29/30, oltre che essere in regola con i pagamenti.

Infine c’è la Borsa di Studio Master che viene erogata in base al merito (numero di assenze e media voti) ed è disponibile al raggiungimento del decimo iscritto al corso.

Volete ulteriori informazioni in merito a tutte le convenzioni a disposizione presso il Quasar Institute? Allora potete compilare il form in fondo alla pagina per avere maggiori dettagli a riguardo. Sarete ricontattati in breve tempo dai nostri esperti, che vi daranno un orientamento personalizzato ed in forma completamente gratuita.