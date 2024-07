Quasar Institute è un centro per l’Alta Formazione nel campo del design e della comunicazione visiva e multimediale. In 30 anni di attività questa scuola ha sempre ricoperto un ruolo di primo piano nel panorama culturale di Roma, anche perché fa riferimento al sistema di Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM), parte del comparto universitario italiano che fa capo al Ministero dell’Università Della Ricerca (MUR). Se ti stai chiedendo se è consigliabile o meno iscriversi presso questo ateneo, non devi far altro che leggere di seguito le opinioni e recensioni di studenti ed ex studenti che hanno frequentato Quasar Institute. Buona lettura!

In questa guida:

Quasar Institute: le opinioni degli studenti

Le opinioni su Quasar Institute sono in gran parte buone, infatti è possibile trovare molti commenti positivi in merito alla didattica e al corpo docente: “Le lezioni sono di ottimo livello e gli insegnanti sono tutti formati in maniera ottima e spiegano molto bene, inoltre la scuola mette a disposizione tutti gli strumenti necessari per cominciare a lavorare“, “I docenti sono molto competenti. Ho amato il loro modo di trasferire agli allievi il proprio sapere. Una modalità d’insegnamento, di progettualità e di relazione molto vicina all’ambiente lavorativo vero e proprio“, “Ho trovato dei professori altamente preparati, disponibili e validissimi, che mi hanno trasmesso competenze e contenuti di altissimo livello utili per muovermi nel difficile universo del web e delle sue evoluzioni. Sono molto soddisfatta di ciò che ho appreso“.

Ci sono recensioni su Quasar Institute anche in merito all’organizzazione generale: “Ho frequentato il triennio in game design e mi sono trovato davvero bene per la qualità della didattica che nell’organizzazione amministrativa”, “Ho fatto qui un corso, mi sono trovato davvero bene, docenti competenti e personale organizzato, l’ho consigliato anche ai miei amici!”.

Recensioni di Quasar Institute: le domande più comuni

Tra le domande più gettonate di chi vuole iscriversi ad Quasar Institute troviamo “Quanto costa Quasar Università?“: i corsi di laurea prevedono una quota di iscrizione di 1.990 euro, più il contributo annuale di partecipazione al corso che parte da 8.000 euro e varia in base all’ISEE.

Inoltre c’è anche chi si chiede “Qual è il significato di Quasar Università?”: la storia di questo istituto comincia nel 1971 quando alcuni colleghi formano il primo nucleo della scuola, ritrovandosi al civico 10 di via di Porta Pinciana. Qui nacque il nome Quasar (nella primitiva denominazione Quas/ar) per il riferimento agli oggetti astronomici e per il rimando al mondo dell’architettura. Trovi tutte le risposte complete nella nostra guida generale su Quasar Institute.

Quasar Institute: le opinioni negative

Tra le tante recensioni su Quasar Institute a Roma, troviamo anche alcune opinioni negative e che riguardano in particolar modo l’organizzazione e lo staff: “La comunicazione fra il personale, la direzione, i docenti e gli iscritti è spesso lenta e fallace, e questo causa spesso problemi di organizzazione, soprattutto per le attività svolte fuori dalle aule“, “Innumerevoli volte avvisi importanti sono stati comunicati con pochissimo preavviso, spesso orari delle lezioni e di esami facoltativi a scelta sono organizzati con poco criterio“.

Eppure spulciando bene tra i vari commenti scopriamo che molti di questi sono di qualche anno fa, visto che con il passare del tempo, e magari proprio grazie a qualche recensione negativa, Quasar Institute ha cercato di migliorarsi sempre di più e cercare di essere al servizio degli studenti. E così c’è anche chi ha deciso di modificare le vecchie recensioni pubblicate sul web, alla luce dei netti miglioramenti, e chi ha messo in risalto il lavoro svolto dall’accademia: “Da poco tempo con il cambio di personale della segreteria didattica questa università ha fatto un salto di livello imparagonabile“.

Quasar Institute: la nostra valutazione complessiva

Nel complesso la nostra valutazione di Quasar Institute è ottima: non a caso si tratta una scuola che incarna, come istituzione, quegli stessi valori di ricerca, innovazione e qualità progettuale che trasmette ai suoi iscritti. Il corpo docenti è formato da designer, professori, tecnici e artisti di successo ed esperienza, in grado di guidare gli allievi ben oltre le aule di studio. Vengono scelti non solo per la vocazione didattica all’insegnamento, ma anche per la loro passione per la materia e per l’arte in generale.

Ricordiamo inoltre che si tratta di un centro accreditato da diversi enti che ne certificano la validità del metodo, la qualità della formazione erogata e del livello di innovazione e aggiornamento tecnologico. Una riprova e una sicurezza per gli iscritti che si rivolgono al Quasar Institute per i propri percorsi formativi e che vorrebbero non avere brutte sorprese al termine degli studi.

La nostra guida sulle recensioni su Quasar Institute termina qui: per ulteriori dettagli puoi compilare il form in fondo alla guida e i nostri esperti ti ricontatteranno in breve tempo per una consulenza personalizzata, gratuita e senza alcun impegno.