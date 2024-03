Unicamillus ha tasse alte o basse per studiare? Ricordiamo che questa università è un caso unico nel panorama degli atenei italiani, infatti si tratta di una struttura interamente dedicata allo studio delle Scienze Mediche e Sanitarie. Non a caso il nome completo – Saint Camillus International University of Health Sciences – rende omaggio a Camillo de Lellis, patrono universale dei malati, degli infermieri e degli ospedali.

In questa guida vi parleremo di Unicamillus e della retta che ogni iscritto deve affrontare annualmente per studiare. Prima faremo una panoramica sui costi Unicamillus e poi andremo nello specifico a parlare della tasse di Unicamillus per quanto riguarda il corso di Medicina e quello di Odontoiatria. Siete pronti?

Quanto costa studiare in Unicamillus: tasse e costi

Partiamo dal presupposto che per studiare all’Università Unicamillus non c’è un costo fisso, ma il prezzo varia a seconda del corso di laurea scelta. Nello specifico i costi per i corsi di laurea triennale vanno dai 2.500 ai 5.500 euro all’anno, mentre per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico i costi si alzano arrivando ai 21.000 euro. Tutte queste cifre si possono pagare a rate.

Oltre alla retta c’è una tassa regionale fissata dalla Regione Lazio (la sede principale dell’ateneo si trova a Roma, precisamente a Via di Sant’Alessandro 8) da pagare a LAZIODisco di 140 euro. Questo deve essere effettuato con bonifico PagoPA o Bollettino CBILL e una volta terminata la procedura la ricevuta viene salvata e inviata in automatico alla Segreteria amministrativa che provvederà a verificarne la validità.

I corsi di laurea triennali UniCamillus fanno parte della facoltà di Professioni sanitarie (Infermieristica, Fisioterapia e Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia, Ostetricia e Tecniche di Laboratorio Biomedico), mentre i corsi di laurea magistrale sono Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Scienze della Nutrizione Umana, l’unico percorso a svolgersi anche in modalità online. Ora nel dettaglio vi illustreremo i corsi dei corsi di laurea magistrale in Medicina ed Odontoiatria, ricordandovi però che l’università presenta diverse altre agevolazioni o convenzioni con enti esterni che danno la possibilità di contenere le spese, dando modo a ogni tipo di studente di accedere al suo diritto alla formazione (ricordiamo che la retta non varia in base all’ISEE, come succede negli atenei statali).

Quanto costa studiare in Unicamillus: tasse e costo Medicina

Il corso di laurea magistrale in Medicina a Unicamillus ha un costo di 21mila euro. Più fortunati gli studenti della succursale a Venezia, visto che la retta annuale è di “soli” 15mila euro. In entrambi i casi sono escluse l’imposta di bollo da 16 euro e la tassa regionale da 140 euro. Ricordiamo poi che questo corso ha una durata di ben 6 anni, perciò il costo totale sarà di 126mila euro. In questa cifra non sono compresi né i costi per il materiale didattico – che quindi va acquistato a parte – e nemmeno i costi per vivere da fuori sede oppure da pendolare (vitto, alloggio, trasporto).

Per accedere al corso è comunque necessario superare un test di ingresso: ogni candidato può effettuare il test massimo 2 volte ed i posti messi a disposizione per l’anno accademico 2024/2025 sono 425. La verifica consiste in un esame in lingua inglese di 60 quesiti a risposta multipla con cinque opzioni di risposta di cui solo una corretta. I candidati hanno 60 minuti per rispondere alle domande. Ecco le materie del test:

15 domande di ragionamento logico e comprensione del testo

35 domande di materie scientifiche (10 di biologia, 10 di chimica, 10 di fisica, 5 di matematica)

10 domande su argomenti di tipo umanitario sulla missione di UniCamillus, descritta sul sito dell’università

Il pagamento della retta si può dividere in tre rate e sono esonerati dal versamento dell’importo della prima rata i candidati con un ISEE non superiore a 55mila euro purché classificati tra i primi 50 nella graduatoria.

Quanto costa studiare in Unicamillus: tasse e costo Odontoiatria

Il corso di laurea magistrale in Odontoiatria a Unicamillus ha un costo di 16mila euro (a cui va aggiunta la tassa regionale da 140 euro e l’imposta di bollo da 16 euro). Ricordiamo poi che questo corso ha una durata di ben 6 anni, perciò il costo totale sarà di 96mila euro. Anche in questo caso nella somma totale non sono compresi né i costi per libri e dispense – che quindi è necessario comprare a parte – e nemmeno i costi per vivere da fuori sede oppure da pendolare (vitto, alloggio, trasporto).

Come accade per Medicina, anche in questo caso per accedere al corso bisogna superare un test di ingresso: ogni candidato può effettuare il test massimo 2 volte ed i posti messi a disposizione per l’anno accademico 2024/2025 sono 75. L’esame consiste in un test in lingua italiana di 60 quesiti a risposta multipla con cinque opzioni di risposta di cui solo una corretta. I candidati hanno 60 minuti per rispondere alle domande. Ecco le materie della verifica:

15 domande di ragionamento logico e comprensione del testo

35 domande di materie scientifiche (10 di biologia, 10 di chimica, 10 di fisica, 5 di matematica)

10 domande su argomenti di tipo umanitario sulla missione di UniCamillus, descritta sul sito dell’università

Quanto costa studiare alla Unicamillus: considerazioni conclusive

Studiare a Unicamillus non è certamente economico, tuttavia si tratta di corsi altamente specializzati e che quindi danno maggiori sicurezze nel mondo professionale. Si tratta di percorsi che riscuoto grande successo sul mercato del lavoro e i più amati dagli stessi studenti perché offrono una preparazione completa sui temi sanitari. Ecco i costi di tutti i corsi:

Medicina e Chirurgia – Roma 21.000 €



Medicina e Chirurgia – Venezia 15.000 €

Odontoiatria e Protesi Dentaria 16.000 €

Fisioterapia 5.500 €

Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia 3.000 €

Infermieristica 3.000 €

Ostetricia 4.000 €

Tecniche di Laboratorio Biomedico 3.000 €

Concludiamo ricordandovi che UniCamillus mette a disposizione dei propri iscritti molte opportunità per diminuire le spese annuali: per esempio, gli studenti più meritevoli hanno modo di usufruire delle borse di studio parziali e totali messe a disposizione dall’ateneo. Inoltre, grazie alla collaborazione tra UniCamillus e Intesa San Paolo, è stato istituto sia il Prestito per Merito, che ogni studente che vive in Italia può ottenere a condizione di essere in regola con il percorso di studi, sia il Finanziamento a tasso zero per studenti che risiedono o studiano nel Mezzogiorno.