Otto studenti universitari intossicati da una torta alla marijuana

Quella che doveva essere una spensierata serata tra amici si è trasformata in un’esperienza amara per otto studenti universitari, di cui quattro frequentanti la facoltà di Medicina, che sono rimasti intossicati dopo aver consumato una torta a base di marijuana. Ad appurarlo i carabinieri della Compagnia di Monza, intervenuti nella notte presso un’abitazione del capoluogo brianzolo a seguito della segnalazione da parte del 118. Il servizio di emergenza medica era appena intervenuto constatando un caso di intossicazione alimentare. Ma vediamo come sono andate le cose.

Studenti universitari intossicati da una torta alla marijuana

Giunti sul posto, i militari hanno scoperto che nell’appartamento sito nel centro cittadino, affittato da un gruppo di giovani ragazzi frequentanti l’università, si era tenuta una cena fra amici, durante la quale otto studenti avevano deciso di terminare la cena sperimentando un dolce piuttosto particolare: una torta alla marijuana. I risultati, come era facile prevedere, sono stati tutt’altro che piacevoli.

Immediatamente dopo aver ingerito il dolce, i giovani hanno iniziato ad accusare forti malesseri tra nausea, vomito, giramenti di testa, tanto da richiedere l’intervento di due ambulanze e un’auto medica. Che sono giunte immediatamente, fornendo i primi soccorsi sul posto e successivamente trasportando i pazienti all’ospedale più vicino, dove sono stati sottoposti a ulteriori cure e monitoraggi.

Alcuni hanno rifiutato le cure

L’arrivo dei carabinieri ha svelato uno scenario inaspettato: i giovani dell’età media di vent’anni, residenti a Monza e nelle zone limitrofe, sono apparsi visibilmente confusi e afflitti da vuoti di memoria. Hanno mostrato difficoltà nel comunicare con gli agenti e alcuni di loro hanno addirittura dichiarato di vedere i fantasmi, secondo quanto riportato dalle stesse forze dell’ordine. Il personale medico ha trasportato alcuni di loro negli ospedali del capoluogo per sospetto di intossicazione, mentre altri hanno deciso di rifiutare le cure. I carabinieri, nel frattempo, hanno avviato ulteriori indagini per fare luce su quanto accaduto.

Non è il primo caso del genere ad essersi verificato. Già qualche settimana fa, alcuni studenti di un liceo palermitano erano stati ricoverati in ospedale dopo aver avvertito un malore improvviso mentre erano a scuola. Si era poi scoperto che i ragazzi avevano consumato una torta preparata con l’aggiunta di hashish prima di entrare in aula, e che questa aveva fatto effetto una volta entrati in classe. Anche in quel caso i giovani si erano sentiti male accusando sintomi quali vomito, tachicardia e vertigini.

Leggi anche: