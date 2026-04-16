Parità di genere nelle scuole: parte il progetto Mim-Indire con formazione triennale e piattaforma digitale

È operativa la fase di formazione del progetto “Rafforzare il ruolo della scuola per l’educazione al rispetto e alla parità di genere”, promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito in collaborazione con Indire. L’iniziativa, sostenuta dai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, si configura come un percorso strutturato di accompagnamento e monitoraggio rivolto agli istituti scolastici.

Il progetto risponde alla volontà del Ministro Valditara di fornire alle scuole un supporto concreto per costruire ambienti educativi più inclusivi e consapevoli, nei quali studentesse e studenti possano crescere come cittadini responsabili.

La piattaforma dedicata: strumenti e supporto alle scuole

Indire mette a disposizione degli istituti una piattaforma dedicata che integra competenze di ricerca, strumenti formativi e capacità di accompagnamento. Questa infrastruttura digitale è progettata per affiancare le scuole durante un percorso triennale, fornendo supporto continuativo e risorse operative concrete.

La piattaforma costituisce il punto di riferimento per gli istituti che partecipano al progetto, offrendo accesso a materiali didattici, linee guida metodologiche e strumenti di monitoraggio delle attività. Il sistema consente alle scuole di implementare le attività formative con il sostegno costante di esperti, garantendo coerenza e qualità nell’attuazione delle iniziative legate all’educazione al rispetto e alla parità di genere nel medio periodo.

La trasformazione interna: governance, programmi e modelli valoriali

La formazione rappresenta soltanto il punto di avvio di un più ampio processo di trasformazione che investe molteplici dimensioni della vita scolastica. Il progetto punta infatti a modificare gli strumenti di governance degli istituti, ridisegnando i meccanismi decisionali e organizzativi per integrare stabilmente le priorità legate al rispetto e alla parità di genere.

Oltre agli assetti di governo, il cambiamento riguarda i programmi didattici, i modelli valoriali e comportamentali di riferimento adottati dalle comunità scolastiche, nonché gli approcci comunicativi utilizzati quotidianamente nei rapporti tra docenti, studenti e personale. Indire sottolinea che questa visione trasformativa va oltre la semplice erogazione di contenuti formativi, richiedendo un ripensamento strutturale che coinvolga tutte le componenti dell’ambiente educativo e produca effetti duraturi sulla cultura organizzativa dell’istituto.

Le comunità educanti esplicite: obiettivi e impatto su studenti e famiglie

Il progetto punta a generare comunità educanti esplicite, ovvero contesti in cui la scuola dichiara e attua concretamente la volontà di favorire un cambiamento culturale positivo e duraturo. Come spiega il presidente Indire Francesco Manfredi, “educare alle relazioni, promuovere il rispetto, l’empatia e la parità di genere significa contribuire alla costruzione di programmi, progetti e ambienti educativi più inclusivi e consapevoli”.

Al centro di questo approccio c’è il ruolo attivo di studentesse e studenti, che crescono da protagonisti anche come cittadini responsabili. Il modello valorizza inoltre la collaborazione tra tutte le professionalità della scuola e il coinvolgimento strutturato di famiglie e comunità, trasformando l’intera rete educativa in motore del cambiamento culturale e valoriale.

I prossimi passi per gli istituti: accompagnamento e monitoraggio triennale

La fase di formazione è ora operativa e accompagnerà le scuole per i prossimi tre anni. Il progetto prevede un sistema di monitoraggio continuo che affiancherà gli istituti nell’implementazione delle attività educative, con la piattaforma Indire che fungerà da punto di riferimento costante per l’accesso a risorse, strumenti formativi e supporto tecnico.

L’accompagnamento si articolerà lungo l’intero arco triennale, garantendo alle comunità scolastiche la possibilità di consolidare progressivamente le competenze acquisite e di integrare i nuovi modelli valoriali nelle pratiche didattiche quotidiane.