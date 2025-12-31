Social media, il Parlamento europeo propone limite a 16 anni: le nuove regole sulla verifica dell'età

Il dibattito sull’età minima per l’accesso ai social media si intensifica in tutta Europa. Dati recenti mostrano che il 97% dei giovani europei utilizza Internet quotidianamente, mentre il 78% degli adolescenti tra 13 e 17 anni controlla i propri dispositivi almeno una volta ogni ora.

Un dato particolarmente significativo riguarda la dipendenza: un minore su quattro presenta un uso problematico o disfunzionale dello smartphone, con dinamiche comportamentali simili a quelle della dipendenza.

L’Eurobarometro 2025 evidenzia la pressione pubblica per interventi concreti: oltre il 90% degli europei ritiene urgente proteggere i minori online. Le preoccupazioni principali riguardano:

L’impatto negativo dei social sulla salute mentale (93%)

Il contrasto al bullismo online (92%)

La necessità di strumenti efficaci per limitare contenuti inadatti all’età dei ragazzi (92%)

Questi numeri fotografano una richiesta chiara di regole più stringenti e tutele adeguate.

Le linee guida della Commissione nel Digital Services Act

La Commissione europea ha pubblicato gli orientamenti previsti dall’articolo 28, paragrafo 4 del Digital Services Act per tutelare i minori online. Il documento riconosce che le piattaforme offrono vantaggi significativi: accesso a risorse educative, opportunità di esprimere opinioni, connessione con persone con interessi simili e sviluppo di abilità sociali e autostima.

Tuttavia, la Commissione evidenzia come privacy, sicurezza e benessere dei minori risultino oggi inadeguati. L’integrazione dell’intelligenza artificiale nelle piattaforme amplifica i rischi esistenti e ne genera di nuovi.

Per questo gli orientamenti propongono misure concrete:

Account con impostazioni più private per impostazione predefinita

Sistemi di verifica dell’età

Progettazione dei servizi digitali orientata alla sicurezza “by design”

La Commissione stabilisce che la protezione non può gravare esclusivamente sulle famiglie o sugli utenti. Deve essere integrata fin dalla progettazione dei servizi, fondata su standard elevati e verificabili e basata sui diritti dei minori sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dalla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia.

Il limite a 16 anni: la posizione del parlamento europeo

A fine novembre il parlamento europeo ha adottato una risoluzione non vincolante che propone una soglia minima di sedici anni per l’iscrizione ai social media e chiede di vietare le pratiche più dannose che alimentano la dipendenza. I deputati hanno accolto con favore l’app UE per la verifica dell’età e il portafoglio europeo di identità digitale (eID), sottolineando però che i sistemi devono garantire accuratezza e rispettare la privacy di ragazzi e ragazze, senza sollevare le piattaforme dalla responsabilità di offrire prodotti sicuri e appropriati.

Per incentivare una migliore conformità con il regolamento sui servizi digitali e con altre norme, la risoluzione propone che l’alta dirigenza possa essere chiamata a rispondere personalmente in caso di grave e persistente inosservanza delle disposizioni, soprattutto quelle legate alla protezione dei minori e alla verifica dell’età.

Il parlamento chiede inoltre alla Commissione di intervenire su più fronti:

Vietare le pratiche di dipendenza più dannose e disattivare per impostazione predefinita altre caratteristiche che creano dipendenza per i minori, tra cui scorrimento infinito, riproduzione automatica, aggiornamento tramite trascinamento verso il basso, cicli di ricompensa e pratiche dannose di gamification

e disattivare per impostazione predefinita altre caratteristiche che creano dipendenza per i minori, tra cui scorrimento infinito, riproduzione automatica, aggiornamento tramite trascinamento verso il basso, cicli di ricompensa e pratiche dannose di gamification Bloccare i siti web che non rispettano le norme dell’UE

che non rispettano le norme dell’UE Contrastare le tecnologie persuasive come annunci mirati, pubblicità degli influencer, progettazione che crea dipendenza e dark patterns, nell’ambito dell’imminente legge sull’equità digitale

Altre richieste riguardano:

Il divieto di sistemi di raccomandazione basati sul coinvolgimento per i minori

L’applicazione delle norme del DSA alle piattaforme di videogiochi online e il divieto di loot box e altri contenuti randomizzati

La tutela dallo sfruttamento commerciale, incluso il divieto di incentivi finanziari per i bambini influencer

L’urgenza di affrontare le sfide etiche e giuridiche dell’intelligenza artificiale generativa, come deepfake, chatbot da compagnia, agenti di IA e app per denudare basate sull’IA

La verifica dell’età: criteri, limiti e privacy

La Commissione europea distingue nettamente tra limiti di età per l’accesso e metodi di accertamento dell’età stessa. Questi ultimi comprendono autodichiarazione, stima e verifica vera e propria, ma nessuno rappresenta una soluzione universale: la verifica è uno strumento, non un fine.

I principi fondamentali richiamati sono proporzionalità e tutela della privacy. L’accertamento dell’età non può sostituire educazione digitale, progettazione responsabile dei servizi e governance efficace.

La discussione resta aperta su quali strumenti adottare, evitando l’obbligo di presentare documenti d’identità e salvaguardando i dati personali dei minori. Al momento non esistono scelte definitive condivise.

L’educazione civica digitale e il ruolo della scuola

Le linee guida europee rafforzano l’impegno della scuola nell’educazione alla cittadinanza digitale. L’obiettivo è educare alla consapevolezza dei rischi senza alimentare paura, promuovendo la partecipazione attiva e informata degli studenti.

Le competenze da sviluppare includono:

La tutela della privacy

La costruzione dell’identità digitale

Il benessere online

L’uso critico delle piattaforme

Particolare attenzione va dedicata all’intelligenza artificiale e ai contenuti sintetici, che pongono nuove sfide etiche e di discernimento. Gli studenti non sono semplici destinatari di regole e divieti, ma soggetti attivi chiamati a costruire consapevolezza e responsabilità personale nel proprio percorso digitale.