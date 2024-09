Premi Emmy 2024: tutti i vincitori della 76ª edizione

Vincitori degli Emmy 2024: trionfano “Shōgun” e “Hacks” nelle categorie principali

La notte degli Emmy 2024 ha regalato grandi sorprese e conferme, celebrando il meglio della televisione americana per la stagione 2023-2024. Nella cerimonia svoltasi a Los Angeles, la serie drammatica Shōgun e la serie comedy Hacks sono state le grandi protagoniste, conquistando i premi più ambiti.

Shōgun, il remake della famosa serie degli anni Ottanta, ha dominato la categoria delle serie drammatiche, aggiudicandosi il prestigioso titolo di miglior serie drammatica. Ambientata nel Giappone del XVII secolo, la serie ha impressionato per la sua qualità narrativa e la cura nei dettagli storici. Il successo di Shōgun è stato sottolineato anche dalle 25 nomination complessive e dai 18 premi vinti. Tra questi, spiccano i riconoscimenti per i protagonisti Hiroyuki Sanada, miglior attore protagonista in una serie drammatica, e Anna Sawai, miglior attrice protagonista.

La serie ha inoltre conquistato l’Emmy per la miglior regia, assegnato a Frederick E.O. Toye, riconfermando la sua eccellenza artistica e tecnica. Anche Néstor Carbonell, premiato come miglior guest star in una serie drammatica, ha contribuito al successo del remake.

Nella categoria delle serie comedy, Hacks ha ottenuto una vittoria inaspettata, superando il favorito The Bear, vincitore dello scorso anno. La serie ha ottenuto anche il premio per la miglior attrice protagonista, Jean Smart. Hacks ha ricevuto anche il riconoscimento per la migliore sceneggiatura, premiando il lavoro di Lucia Aniello, Paul W. Downs e Jen Statsky.

Nonostante la sconfitta nella categoria principale, The Bear ha comunque portato a casa 11 Emmy, tra cui quello per la miglior regia di Christopher Storer e per il miglior attore protagonista in una serie comedy, Jeremy Allen White. Ebon Moss-Bachrach e Liza Colón-Zayas, entrambi interpreti di The Bear, hanno vinto rispettivamente i premi come migliori attori non protagonisti.

Successo per Baby Reindeer nella categoria miniserie

Baby Reindeer, una miniserie basata su una storia vera di stalking, ha trionfato come miglior miniserie. Richard Gadd, protagonista e sceneggiatore, ha vinto gli Emmy sia per la miglior sceneggiatura che come miglior attore protagonista. Jessica Gunning, che interpreta Martha, la stalker di Gadd nella serie, è stata premiata come miglior attrice non protagonista, mentre Lamorne Morris ha ottenuto il riconoscimento come miglior attore non protagonista per Fargo.

Altri premi e omaggi

Tra gli altri vincitori della serata, si segnalano Billy Crudup, miglior attore non protagonista per The Morning Show, ed Elizabeth Debicki, miglior attrice non protagonista per The Crown. The Daily Show ha vinto come miglior talk show, mentre The Traitors ha portato a casa l’Emmy per il miglior reality.

Infine, la cerimonia ha omaggiato l’attore Bob Newhart, scomparso a luglio, e celebrato i 50 anni della serie cult Happy Days, regalando un momento di nostalgia agli spettatori.