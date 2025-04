Eurovision Song Contest 2025: chi sono i conduttori italiani

Per la 69esima edizione dell’Eurovision Song Contest che si terrà a Basilea, si preannuncia una conduzione inedita e sorprendente, frutto dell’inedita unione tra l’esperto volto di Gabriele Corsi e la debuttante BigMama.

Eurovision Song Contest 2025: chi sono i conduttori per l’Italia

Gabriele Corsi si appresta a condurre per la quinta volta consecutiva l’edizione italiana dell’Eurovision, raggiungendo la sua tredicesima serata complessiva legata all’evento. Per BigMama, cantante molto popolare tra il pubblico giovane e figura di spicco nella lotta per i diritti civili, si tratterà invece di un debutto assoluto in questo ruolo. Questa inedita combinazione tra un affermato speaker radiofonico e conduttore televisivo e un’artista carismatica promette di regalare al pubblico televisivo serate ricche di energia. BigMama segnerà un precedente, essendo la prima artista a commentare l’Eurovision italiano dopo aver partecipato come concorrente al Festival di Sanremo (ricordiamo che sarà anche alla conduzione del Concerto del Primo Maggio con Ermal Meta e Noemi).

Le tre serate in diretta dalla St. Jakobshalle di Basilea vedranno la partecipazione fuori concorso del cantante italiano Lucio Corsi durante la prima semifinale, in onda su Rai 2 martedì 13 maggio. Lucio Corsi sarà in gara poi nella finalissima di sabato 17 maggio, trasmessa su Rai 1, sfidando gli altri 25 finalisti. La seconda semifinale sarà trasmessa su Rai 2 il 15 maggio. L’attesissimo evento sarà inoltre disponibile su Rai Radio 2 e sul Canale 202 del Digitale Terrestre con un commento in simulcast delle tre serate, oltre che in streaming su RaiPlay. Il direttore Intrattenimento Prime Time Marcello Ciannamea ha dichiarato che la collaborazione con Mara Maionchi non è un addio definitivo, ma un arrivederci, sperando in un suo ritorno sulle reti Rai con la sua vivacità, il suo umorismo pungente e la sua grande professionalità, ringraziandola per le due edizioni condotte con Gabriele e augurando un caloroso in bocca al lupo a BigMama.

Chi è Gabriele Corsi

Gabriele Corsi, nato a Roma nel 1971, è uno showman, conduttore TV e radiofonico, comico e attore, noto come membro del Trio Medusa. Dopo il diploma e una breve parentesi all’Accademia d’arte drammatica, fonda la radio pirata “Radio Medusa”. In TV, interpreta un carabiniere in “Il maresciallo Rocca” e si laurea in Scienze Politiche. La sua carriera radiofonica decolla con il Trio Medusa su Radio Deejay. Dal 2016 conduce programmi in solitaria come “Take Me Out” e “Ninja Warrior Italia”, ed è comico a “Cartabianca”. Conduce anche “Boss in incognito” e “Reazione a catena”. Negli anni successivi, conduce “Deal With It” e “Il contadino cerca moglie”. Commenta l’Eurovision dal 2021, mentre nel 2024 pubblica il suo primo romanzo. Nel 2025 conduce il PrimaFestival di Sanremo e commenterà l’Eurovision per la quinta volta.

Chi è Big Mama

Marianna Mammone, in arte BigMama, è una rapper e cantautrice nata nel 2000 in provincia di Avellino. Dopo il liceo si trasferisce a Milano per studiare urbanistica. Inizia a scrivere a 13 anni, affrontando il bullismo e il body shaming. Nel 2016 pubblica i primi brani. Nel 2020 le viene diagnosticato un linfoma di Hodgkin, dal quale guarisce nel 2021. Nel 2022 pubblica l’EP “Next Big Thing” e si esibisce al Concerto del Primo Maggio. Partecipa a Sanremo 2023 nella serata dei duetti con Elodie e a Sanremo 2024 con “La rabbia non ti basta”. Nel 2024 pubblica l’album “Sangue” e l’autobiografia “Cento occhi”, conducendo anche un’anteprima del Concerto del Primo Maggio per RaiPlay. Vince il Premio Lunezia per il brano “Veleno” e collabora con Paola & Chiara. Nel 2025 pubblica il singolo “San Junipero”.