Università, nuovo protocollo Mur-Anac: come cambiano i concorsi con la legge 129/2026

Il 29 luglio 2026 la ministra dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini e il presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione Giuseppe Busìa hanno sottoscritto un protocollo d’intesa biennale per accompagnare l’attuazione della riforma del reclutamento universitario prevista dalla legge 129/2026. L’accordo mira a prevenire fenomeni corruttivi e promuovere la trasparenza nei concorsi accademici, superando definitivamente il precedente sistema dell’Abilitazione scientifica nazionale (Asn).

La collaborazione tra Mur e Anac si concentra sulla predisposizione dei principi e delle linee generali di indirizzo dei decreti ministeriali attuativi della riforma. L’intesa rappresenta un passaggio istituzionale che lega per la prima volta l’Authority anticorruzione alla definizione operativa delle procedure di selezione del personale universitario, rafforzando il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione già esistente e dotando il sistema di nuovi strumenti di controllo e verifica.

Le nuove regole per i concorsi: requisiti, liste dei commissari e sorteggi

Il protocollo definisce principi e linee generali per i decreti ministeriali attuativi della riforma. Sono previsti requisiti specifici di produttività e qualificazione scientifica per l’accesso ai concorsi, criteri per l’iscrizione nelle liste nazionali dei commissari e cause di esclusione precise. Le modalità di sorteggio delle commissioni giudicatrici dovranno garantire pubblicità e trasparenza.

L’obiettivo è offrire a ricercatori e docenti procedure sempre più credibili, imparziali e fondate sul merito. Per superare favoritismi nel reclutamento servono bandi trasparenti, criteri di valutazione oggettivi e commissioni selezionate in modo da evitare conflitti di interesse. Si punta a parametri chiari su risultati di ricerca e pubblicazioni, superando comportamenti che minano la credibilità dei giudizi.

Bisogna garantire piena controllabilità ed evitare che chi seleziona misuri la vicinanza col candidato anziché le capacità didattiche e di ricerca. Il sistema di sorteggio rappresenta una garanzia contro potentati universitari e bandi sartoriali, assicurando selezioni davvero aperte e verificabili.

Gli impegni per gli atenei: Piao e misure di prevenzione

L’intesa prevede l’elaborazione di strumenti operativi destinati a orientare le università nella definizione delle misure di prevenzione della corruzione e trasparenza da incorporare nei propri Piani integrati di attività e organizzazione (Piao). Si tratta di obblighi interni che ciascun ateneo sarà tenuto ad adottare per allinearsi al quadro di garanzie delineato dal protocollo Mur–Anac.

L’obiettivo è fornire linee guida chiare e uniformi, in coerenza con i principi di pubblicità e integrità che ispirano la riforma del reclutamento. Gli strumenti sviluppati in collaborazione tra il ministero e l’Autorità anticorruzione consentiranno agli atenei di strutturare politiche interne coerenti e verificabili, rafforzando la credibilità e l’affidabilità dei processi selettivi nel rispetto dell’autonomia accademica.

Le dichiarazioni ufficiali: trasparenza, merito e conflitti di interesse

La ministra Bernini ha sottolineato come «con la riforma del reclutamento universitario abbiamo costruito un sistema fondato su regole nazionali chiare, maggiore qualità della selezione e più responsabilità per gli atenei». Ha evidenziato che «l’autonomia deve sempre accompagnarsi a trasparenza, integrità e prevenzione dei conflitti di interesse», impegnandosi a «offrire a ricercatori e docenti procedure sempre più credibili, imparziali e fondate sul merito».

Il presidente Busìa ha ribadito che «per prevenire rischi di favoritismi nel reclutamento universitario servono trasparenza nei bandi, criteri di valutazione oggettivi e commissioni selezionate in modo da evitare conflitti di interesse». Ha dichiarato che «per superare potentati universitari e bandi sartoriali occorrono selezioni davvero aperte, parametri chiari su risultati di ricerca e pubblicazioni».

L’obiettivo è «garantire piena controllabilità ed evitare conflitti di interesse perché chi seleziona misuri in modo oggettivo capacità didattiche e di ricerca, non la vicinanza col candidato».

Le prossime tappe: tavolo tecnico e disciplina degli incarichi

L’intesa prevede l’istituzione di un tavolo tecnico congiunto tra Mur e Anac per avviare un confronto sulla disciplina degli incarichi istituzionali nel sistema universitario. L’obiettivo è definire criteri generali e uniformi che garantiscano trasparenza nelle nomine, nel rispetto dell’autonomia degli atenei.