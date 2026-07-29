Milano-Bicocca e Bolzano, le università dove si laurea prima: ma a Bolzano l'alloggio costa caro

All’Università di Milano-Bicocca l’età media alla laurea si ferma a 25,2 anni, quasi un anno in meno rispetto alla media nazionale di 26,3 anni. Gli studenti triennali conseguono il titolo intorno ai 23,9 anni, mentre chi completa la magistrale arriva a 26,8 anni, restando sempre sotto il dato italiano.

All’Università di Bolzano, secondo i dati AlmaLaurea rielaborati da Skuola.net, la laurea triennale arriva in media a 24 anni, contro i 24,5 nazionali. Quasi la metà degli studenti riesce a completare il percorso prima dei 23 anni, con tempi medi di completamento di circa 3,5 anni, inferiori a quelli di molte altre università italiane.

Il confronto continuo con la media nazionale evidenzia il primato di entrambe le sedi.

L’occupazione post‑laurea: i tassi di Bicocca e il profilo competitivo di Bolzano

A Milano‑Bicocca i dati sull’occupazione registrano valori decisamente superiori alla media nazionale. Tra i laureati triennali che non proseguono con la magistrale, lavora l’86,4% a un anno dal titolo, contro l’81,4% del resto d’Italia. Per i laureati magistrali la percentuale sale all’87,7%, rispetto all’80,8% nazionale.

Nel medio periodo i risultati si consolidano ulteriormente: a cinque anni dalla magistrale biennale risulta occupato il 96,6% dei laureati, mentre per le magistrali a ciclo unico si arriva al 97,6%, contro una media italiana del 94,4%. Oltre sei laureati su dieci ottengono un contratto a tempo indeterminato dopo cinque anni, dato migliore rispetto al quadro complessivo del paese.

A Bolzano il vantaggio competitivo si costruisce su elementi diversi: l’83,8% dei laureati ha già maturato esperienze lavorative prima del titolo e quasi tutti possiedono competenze avanzate in tedesco e inglese. Questo profilo, caratterizzato da forte integrazione tra studio e lavoro e da solide competenze linguistiche, rende il laureato particolarmente appetibile sul mercato del lavoro, soprattutto in contesti internazionali.

Le leve organizzative che accelerano i percorsi: lavoro durante gli studi e didattica su misura

A Milano‑Bicocca quasi otto laureati su dieci svolgono attività lavorative durante il percorso universitario, contro circa sette su dieci nel resto d’Italia. Questo approccio favorisce l’acquisizione di competenze trasversali, abitua a gestire contemporaneamente corsi ed esami con impegni professionali e facilita l’ingresso nel mercato del lavoro.

A Bolzano il modello punta su classi ridotte e contatto stretto con i docenti. Gli studenti seguono un percorso più personalizzato, con prove in itinere che evitano l’accumulo di esami e lavori di gruppo che allenano alla collaborazione. La quasi totalità dei laureati possiede un livello avanzato in due lingue straniere oltre all’italiano, elemento che pesa nella ricerca di lavoro in ambito internazionale.

Il nodo abitativo a Bolzano: costi elevati e interventi sugli studentati

A Bolzano il mercato privato degli affitti rappresenta un ostacolo concreto: una stanza può arrivare a 800 euro al mese, con picchi ancora superiori in alcuni casi. La carenza di alloggi ha spinto le istituzioni a intervenire con nuovi studentati.

In piazza Adriano sorgerà una residenza con oltre 200 posti letto, frutto di una collaborazione tra pubblico e privati. Al Noi Techpark, in zona Bolzano Sud, è previsto uno studentato con più di 300 posti, pensato come nucleo di un campus integrato.

Una quota di alloggi sarà offerta a tariffe calmierate grazie all’intervento della Provincia, per garantire l’accesso anche alle famiglie con redditi più bassi. Nell’area del Noi Techpark si trasferirà la facoltà di Agraria, accanto a Ingegneria e alle realtà innovative già presenti, con l’obiettivo di creare un ambiente dove aule, laboratori, spazi verdi e start‑up collaborano stabilmente.

Le ricadute per gli studenti: velocità di laurea, inserimento e accessibilità

Milano‑Bicocca e Bolzano rappresentano due modelli che consentono agli studenti di conseguire il titolo più rapidamente rispetto alla media nazionale e di accedere al mercato del lavoro con tempi significativamente ridotti. I dati mostrano come l’organizzazione didattica, l’integrazione studio‑lavoro e le competenze linguistiche favoriscano tassi di occupazione più alti già nel primo anno dopo la laurea e stabilità contrattuale nel medio termine.

Tuttavia, questi risultati rimangono esposti al rischio di diventare un privilegio per chi può sostenere costi abitativi elevati, soprattutto a Bolzano. Senza interventi strutturali sugli alloggi e tariffe calmierate, l’accesso a percorsi universitari performanti rischia di escludere le famiglie con redditi più bassi, limitando l’equità del sistema formativo.