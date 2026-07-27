Sostegno, abilitazione diretta per laureati in pedagogia e percorso ponte retribuito per educatori

L’Italia affronta una doppia criticità nel sistema scolastico: da un lato mancano docenti specializzati sul sostegno, dall’altro i laureati in pedagogia faticano a essere impiegati in questo ambito. Si tratta di una problematica sistemica che rallenta l’immissione di nuove figure professionali nelle scuole, con ricadute dirette sull’inclusione degli alunni con disabilità e sull’organizzazione didattica complessiva.

La testimonianza raccolta evidenzia come questa carenza non sia dovuta soltanto a numeri insufficienti di laureati, ma anche a ostacoli burocratici e formativi che rendono complesso l’accesso alla professione per chi possiede già competenze specifiche. Il problema richiede pertanto una riflessione sulle modalità di reclutamento e sulle soluzioni normative capaci di accelerare l’ingresso di personale qualificato nel mondo della scuola.

Il nodo della laurea in pedagogia e l’accesso al TFA sostegno

I laureati in pedagogia affrontano un paradosso procedurale per ottenere l’abilitazione al sostegno. Pur avendo già sostenuto durante il percorso accademico gran parte degli esami richiesti dal TFA sostegno, devono superare un test d’ingresso pubblico e frequentare un corso di formazione che ripropone contenuti già acquisiti.

La testimonianza evidenzia un’asimmetria significativa: chi possiede una laurea in pedagogia deve ripetere esami identici a quelli del proprio curriculum universitario, sostenendo costi e tempi aggiuntivi per accedere alla specializzazione. Questo meccanismo viene percepito come una duplicazione non giustificata dal punto di vista formativo.

Ulteriore elemento di contrasto emerge dalla possibilità di accesso al TFA per docenti in possesso del solo diploma professionale, come quelli degli istituti alberghieri o di altri indirizzi tecnici. Dopo un percorso di un anno, questi candidati ottengono l’abilitazione, risultando normativamente equiparati o superiori ai laureati in pedagogia che hanno maturato competenze specialistiche pluriennali.

La proposta di abilitazione diretta e l’ottica del lifelong learning

Per superare l’asimmetria rilevata, la proposta avanzata è quella di rendere abilitante al sostegno la laurea in pedagogia, con conseguente possibilità di immissione in ruolo. La ratio è che chi ha completato tale percorso universitario ha già sostenuto esami e acquisito competenze specifiche su didattica inclusiva, psicologia dell’apprendimento e metodologie educative per alunni con bisogni speciali.

La soluzione prospettata prevede che i laureati in pedagogia possano accedere all’insegnamento di sostegno senza ripetere un test pubblico o frequentare per intero il TFA, evitando così la ridondanza formativa. Qualora fossero necessari aggiornamenti o approfondimenti, si propone di integrarli attraverso materie o laboratori specifici, secondo un approccio di lifelong learning.

In questo scenario, i docenti interessati potrebbero iscriversi ai moduli integrativi pagando le tasse universitarie ma senza sostenere ulteriori selezioni d’ingresso. L’obiettivo è duplice: ridurre i tempi di reclutamento e valorizzare un titolo di studio già coerente con le esigenze della scuola inclusiva, accelerando l’inserimento di nuovi specialisti.

La figura dell’educatore scolastico tra ruoli e limiti normativi

L’educatore scolastico, impiegato generalmente da cooperative sociali, svolge assistenza agli alunni con disabilità all’interno degli istituti pubblici, operando con un contratto di natura privata in un contesto pubblico. Sebbene la normativa ministeriale distingua tra funzione educativa, affidata all’educatore, e didattica, riservata al docente di sostegno, nella pratica quotidiana i due ambiti si sovrappongono ampiamente.

L’educatore non può redigere il progetto formativo personalizzato né firmare presenze e documenti ufficiali, ma le sue mansioni operative risultano spesso indistinguibili da quelle del docente di sostegno. Questa sovrapposizione funzionale si scontra con un quadro normativo che mantiene separati i profili professionali, generando questioni organizzative per le scuole e interrogativi sulla coerenza dell’attuale configurazione di questo ruolo.

Il percorso ponte proposto: esperienza retribuita e riconoscimento ai fini TFA

La proposta prevede che la mansione di educatore scolastico venga affidata ad aspiranti insegnanti di sostegno privi ancora della specializzazione. In questo modo potrebbero familiarizzare concretamente con l’ambiente scolastico e con le dinamiche dell’inclusione, acquisendo competenze sul campo prima di accedere al percorso abilitante.

Il riconoscimento di almeno due anni di esperienza come educatore consentirebbe l’accesso diretto al TFA sostegno, senza dover sostenere il test d’ingresso. La retribuzione di questa fase transitoria sarebbe a carico del Ministero dell’Istruzione, non più delle cooperative sociali, garantendo condizioni economiche adeguate e parità di trattamento rispetto al personale scolastico.

Al periodo svolto come educatore verrebbe inoltre attribuito un punteggio per le graduatorie e il riconoscimento come tirocinio valevole ai fini dei 60 crediti formativi previsti dal nuovo regolamento sul reclutamento docenti. Questa soluzione persegue un duplice obiettivo: aumentare il numero di docenti di sostegno specializzati e assicurare il loro ingresso in ruolo con un bagaglio di esperienza pratica già consolidato.