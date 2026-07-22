Sapienza apre le candidature per PER-LEI-STEM: percorsi STEM inclusivi per docenti

Sapienza Università di Roma ha aperto una nuova call rivolta ai docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado per partecipare a PER-LEI-STEM, progetto dedicato alla formazione e alla co-progettazione di percorsi didattici STEM inclusivi. La partecipazione è gratuita e le candidature resteranno aperte fino al 5 settembre 2026.

L’invio delle domande avverrà attraverso il sito ufficiale per-lei-stem.uniroma1.it, dove sarà possibile consultare l’offerta formativa completa e individuare i percorsi più adatti alle esigenze del proprio istituto. A partire da settembre prenderanno il via i moduli disciplinari che accompagneranno i partecipanti nella progettazione di esperienze didattiche laboratoriali.

Il progetto e il perimetro operativo

PER-LEI-STEM è un progetto biennale promosso da Sapienza Università di Roma tramite il Teaching and Learning Center, destinato a concludersi il 30 settembre 2027. L’iniziativa si colloca nell’ambito dell’Avviso “STEM Università 2024” del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri e persegue obiettivi di laboratorialità, inclusione e superamento degli stereotipi di genere nei percorsi didattici STEM.

Il team interdisciplinare che guida il progetto conta oltre 30 docenti afferenti ad aree scientifica, ingegneristica, informatica e psicologica della Sapienza. La progettazione ha preso avvio dal confronto con 36 scuole secondarie di primo e secondo grado, coinvolte nella rilevazione delle esigenze formative e nell’individuazione delle principali criticità da affrontare nel contesto scolastico attuale.

La transizione dalla formazione alla sperimentazione

PER-LEI-STEM conclude le attività preparatorie sui metodi didattici trasversali, sull’autoefficacia e sul contrasto degli stereotipi di genere per entrare nella fase operativa di moduli disciplinari e co-progettazione. I docenti potranno costruire esperienze didattiche laboratoriali da applicare successivamente nelle proprie classi, assicurando così un legame diretto tra formazione e pratica educativa.

La candidatura è accessibile al singolo insegnante o alla scuola nel suo complesso. Il progetto incoraggia la partecipazione di più docenti dello stesso istituto per favorire la diffusione delle competenze acquisite e l’integrazione delle metodologie all’interno dell’intera comunità scolastica, amplificando l’impatto formativo oltre i singoli partecipanti.

I moduli e le metodologie didattiche

L’offerta formativa di PER-LEI-STEM comprende undici moduli disciplinari STEM integrati da attività su metodologie trasversali, problem solving, soft skills e apprendimento attivo. L’approccio didattico combina laboratorialità, progettazione di gruppo, gamification e metodologie inquiry-based per favorire un’esperienza concreta e partecipativa.

Tra i percorsi proposti, AI in Cattedra! introduce i concetti essenziali dell’intelligenza artificiale generativa e le sue applicazioni a supporto della didattica e dell’apprendimento. Coding for Future si concentra su programmazione, sviluppo di applicazioni per dispositivi mobili e robotica educativa, con esempi legati alla sostenibilità ambientale.

STEM e Sviluppo Sostenibile collega le discipline scientifiche e ingegneristiche agli Obiettivi dell’Agenda 2030, mentre Lab2Go è dedicato alla co-progettazione di esperimenti da realizzare nei laboratori delle scuole. Ciascun modulo mira a fornire strumenti applicabili direttamente in classe, integrando contenuti tecnici con l’attenzione all’inclusione e al superamento degli stereotipi di genere.

Le modalità di partecipazione e le risorse

La partecipazione a PER-LEI-STEM è completamente gratuita. I docenti interessati dovranno presentare la propria candidatura entro il 5 settembre 2026 utilizzando esclusivamente il portale per-lei-stem.uniroma1.it. Sul sito sono consultabili requisiti di ammissione, calendario delle attività, descrizione dettagliata dei contenuti di ciascun modulo e modalità operative di iscrizione.

Il portale funziona come hub informativo centrale e si aggiornerà progressivamente con materiali didattici, risorse operative, registrazioni degli incontri e contenuti co-prodotti insieme alle scuole partecipanti, costituendo un archivio dinamico a disposizione della comunità educativa coinvolta.