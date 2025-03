Prove Invalsi 2025: debutto delle competenze digitali nelle scuole superiori

Il 3 marzo 2025 prendono avvio le Prove Invalsi, un appuntamento fondamentale nel calendario scolastico italiano. Quest’anno le prove rappresentano un requisito imprescindibile per l’ammissione agli esami di Maturità. I primi a confrontarsi con i test saranno proprio i maturandi, chiamati a dimostrare le competenze acquisite durante il loro percorso scolastico.

La novità più significativa di questa edizione è l’introduzione, in via sperimentale, della rilevazione delle competenze digitali nelle classi seconde delle scuole superiori.

Dettagli delle Prove Invalsi 2025

Le prove Invalsi 2025 rappresentano un passaggio fondamentale per gli studenti maturandi, costituendo un requisito indispensabile per l’ammissione agli esami di Maturità. I test valuteranno le competenze in italiano e matematica attraverso prove standardizzate a livello nazionale.

Gli istituti scolastici possono selezionare due giornate specifiche tra quelle proposte per svolgere le valutazioni, seguendo un calendario predefinito. Ogni prova è strutturata per fornire una misurazione oggettiva delle competenze acquisite dagli studenti, offrendo un quadro completo della loro preparazione prima dell’esame conclusivo del percorso scolastico superiore.

Focus sulle competenze digitali: la novità

La grande novità delle Prove Invalsi 2025 è l’introduzione della rilevazione delle competenze digitali nelle classi seconde delle scuole superiori. Questa valutazione, implementata in via sperimentale, segue le indicazioni del framework DIGCOMP 2.2 e coinvolge esclusivamente le classi campione, selezionate come rappresentative del sistema scolastico italiano.

L’obiettivo è misurare l’attuale livello di competenze digitali degli studenti, creando un punto di riferimento iniziale che permetterà, in futuro, di sviluppare azioni mirate per supportare e promuovere queste competenze fondamentali nel percorso educativo.

Calendario e organizzazione delle prove

Le prove Invalsi 2025 avranno inizio il 3 marzo, con i maturandi come primi protagonisti. Per quanto riguarda la novità della prova sulle competenze digitali, le classi campione affronteranno i test il 12, 13 e 14 maggio. L’Invalsi consiglia di dedicare la terza data disponibile alla prova digitale.