Qui non è Hollywood: dove vedere in streaming la serie tv sul delitto Sarah Scazzi

Qui non è Hollywood streaming: dove e quando vederla

Dopo numerose polemiche, finalmente ha fatto il suo esordio lo scorso 30 ottobre in streaming la tanto attesa serie tv in quattro puntate dal titolo Qui non è Hollywood. In ottemperanza al provvedimento emesso dal Tribunale di Taranto e in attesa dell’udienza fissata per il 5 novembre, Groenlandia e Disney hanno cambiato il titolo per permettere il caricamento delle puntate su Disney+. Ricordiamo che l’abbonamento alla piattaforma di streaming è disponibile a partire da 5,99 euro al mese, senza costi aggiuntivi e con la possibilità di rimuovere il proprio account in qualsiasi momento.

Trama e cast

Dietro la macchina da presa troviamo il regista Pippo Mezzapesa che si è occupato anche della sceneggiatura insieme ad Antonella W. Gaeta, Davide Serino, Carmine Gazzanni e Flavia Piccinni. La serie è prodotta da Matteo Rovere con una produzione Groenlandia. Nel cast troviamo Vanessa Scalera nel ruolo di Cosima Misseri, Paolo De Vita in quello di Michele Misseri, Giulia Perulli nel ruolo di Sabrina Misseri, Imma Villa nei panni di Concetta Serrano, Federica Pala nel ruolo di Sarah Scazzi. E ancora Anna Ferzetti è invece la giornalista Daniela, Giancarlo Commare è Ivano e Antonio Gerardi veste i panni del Maresciallo Persichella. La serie è basata sul libro “Sarah la ragazza di Avetrana“, scritto da Carmine Gazzanni e Flavia Piccinni ed edito da Fandango Libri. Si tratta di una serie con un totale di quattro episodi ed ogni episodio ha come protagonista un personaggio diverso: il primo si chiama Sarah, il secondo Sabrina, il terzo Michele ed il quarto Cosima.

Le polemiche

La serie sarebbe dovuta uscire su Disney+ il 25 ottobre 2024 con il titolo Avetrana – Qui non è Hollywood, ma due giorni prima della pubblicazione il tribunale di Taranto ha sospeso temporaneamente la trasmissione della miniserie a seguito del ricorso cautelare d’urgenza fatto da Antonio Iazzi, sindaco di Avetrana, che ha richiesto di poter visionare in anteprima le puntate per valutarne la “portata diffamatoria” nei confronti degli abitanti del paese.

La vera storia del delitto di Avetrana

Il delitto di Avetrana è un vero caso di omicidio avvenuto il 26 agosto 2010 ad Avetrana in provincia di Taranto con vittima la quindicenne Sarah Scazzi. La storia ha avuto un grande riscontro a livello mediatico, tanto che l’annuncio del ritrovamento del cadavere è stato fatto in diretta sul programma di Rai 3 Chi l’ha visto?. Sette anni dopo la Corte suprema di cassazione ha definitivamente riconosciuto colpevoli e condannato all’ergastolo per concorso in omicidio volontario aggravato dalla premeditazione Sabrina Misseri e Cosima Serrano, rispettivamente cugina e zia della vittima. Michele Misseri, padre di Sabrina e marito di Cosima, invece è stato condannato alla pena di 8 anni di reclusione per soppressione di cadavere e inquinamento delle prove (il furto del cellulare di Sarah).

Potrebbe interessarti anche:

Ph. Lorenzo Pesce – via ufficio stampa