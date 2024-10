Catalogo Disney+ Novembre 2024: film e serie tv

Disney Plus Novembre 2024, film e serie tv: il catalogo

Cosa ci aspetta da Disney Plus nel mese di novembre? Ricordiamo che Disney+ è disponibile a partire da 5,99 euro al mese, senza costi aggiuntivi e con la possibilità di rimuovere l’account in qualsiasi momento. Cosa dobbiamo aspettarci dopo l’uscita – con tanto di polemiche di Qui non è Hollywood ed il grande finale di stagione di Agatha All Along? Torna The Old Man di FX con una nuova stagione che vede Dan Chase (Jeff Bridges) imbarcarsi nella sua missione più importante. Altra serie di FX è Non dire niente, basata sul libro best-seller del New York Times di Patrick Radden Keefe: na storia di omicidi e memoria durante il conflitto nordirlandese (The Troubles), interpretata da Lola Petticrew, Hazel Doupe, Anthony Boyle, Josh Finan e Maxine Peake.

E ancora per gli amanti della musica classica c’è Con le musiche di John Williams, il documentario che celebra il lavoro del compositore e direttore d’orchestra John Williams, che ha composto alcune delle colonne sonore più belle dei film più famosi al mondo. National Geographic propone con un documentario dal titolo Endurance: Alla ricerca della nave leggendaria in cui una squadra si mette alla ricerca della nave dell’esploratore Ernest Shackleton, affondata più di un secolo fa e recentemente riscoperta. Tra le serie più attese ovviamente troviamo la ventunesima stagione di Grey’s Anatomy, l’ottava stagione di 9-1-1, la seconda stagione di Tell Me Lies, senza dimenticare il film di successo Marvel Deadpool & Wolverine. Ma vediamo insieme tutte le altre uscite in questo mese su Disney Plus!

Catalogo Disney Plus, Novembre 2024: tutti i film

Il nostro lavoro certosino ci ha portato alla raccolta di materiale di condividere con voi, così vi riportiamo film da non perdere in questo mese su Disney Plus:

Con le musiche di John Williams (1 novembre 2024)

Endurance. Alla ricerca della nave leggendaria (2 novembre 2024)

Protecting Paradise (6 novembre 2024)

Deadpool & Wolverine (12 novembre 2024)

Jim Gaffigan: The Skinny (22 novembre 2024)

Out of my mind (22 novembre 2024)

Descendants: L’Ascesa di Red – Canta con noi (29 novembre 2024)

Catalogo Disney Plus, Novembre 2024: le serie tv

Per completare le nostre anticipazioni, ora vi riportiamo anche l’elenco delle tanto attese serie tv: