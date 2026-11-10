Rapporto Bes 2026, istruzione: calano Neet e abbandoni, ma peggiorano gli apprendimenti

Il capitolo del rapporto Bes dedicato all’istruzione presenta un quadro contrastato per il sistema formativo italiano. I dati mostrano progressi significativi con la riduzione di Neet e abbandoni scolastici, segnali positivi per l’inclusione dei giovani nei percorsi educativi. Allo stesso tempo emergono criticità rilevanti: gli apprendimenti degli studenti risultano in peggioramento, la quota di laureati rimane stagnante e persiste la scarsa presenza femminile nelle discipline Stem.

Questo scenario si inserisce in un contesto di rinnovato dibattito pubblico sull’istruzione, riacceso dai 7mila tagli all’organico di docenti e personale Ata previsti nella manovra 2027. Il rapporto Bes conferma il ruolo cruciale dell’istruzione per la realizzazione delle aspirazioni individuali e il progresso della società. Chi è più istruito ha un tenore di vita più alto e vive più a lungo, elementi che sottolineano l’importanza strategica degli investimenti nel settore educativo.

La riduzione di Neet e abbandoni scolastici

Il rapporto Bes documenta una diminuzione sia dei giovani Neet sia degli abbandoni scolastici, configurando un progresso significativo nel percorso formativo della popolazione giovanile. Questi indicatori rappresentano segnali incoraggianti per il sistema educativo italiano, suggerendo una maggiore capacità di trattenere gli studenti nei percorsi di istruzione e formazione.

La contrazione del fenomeno Neet indica che un numero crescente di giovani riesce a rimanere inserito in circuiti formativi o lavorativi, riducendo il rischio di esclusione sociale. Parallelamente, il calo degli abbandoni scolastici testimonia un rafforzamento della tenuta del sistema educativo, con potenziali ricadute positive sul capitale umano del Paese e sulle opportunità future delle nuove generazioni.

Il calo degli apprendimenti degli studenti

Il rapporto Bes evidenzia un peggioramento significativo degli apprendimenti degli studenti italiani, configurandosi come una delle criticità più rilevanti nell’attuale panorama formativo. Questo dato emerge in netto contrasto con i segnali positivi registrati sul fronte della riduzione di Neet e abbandoni scolastici, delineando un quadro complesso in cui la permanenza nei percorsi formativi non si traduce automaticamente in qualità dell’apprendimento.

Il calo della performance degli studenti rappresenta un campanello d’allarme per il sistema educativo nazionale. La diminuzione dei livelli di competenze acquisite incide direttamente sulle opportunità future dei giovani, limitando le loro possibilità di accesso a percorsi universitari qualificati e al mercato del lavoro.

Quando gli apprendimenti si indeboliscono, si compromette non solo il rendimento individuale, ma anche la capacità del sistema formativo di preparare cittadini capaci di contribuire attivamente allo sviluppo sociale ed economico del Paese.

La stagnazione dei laureati e il gap di genere nelle Stem

Il rapporto Bes conferma che l’Italia rimane sostanzialmente ferma sulla quota di laureati, un dato che evidenzia la difficoltà del sistema universitario nell’ampliare la propria platea. Parallelamente, emerge una persistente sottorappresentazione femminile nelle discipline Stem, ambiti che rappresentano oggi un asse strategico per l’innovazione e la competitività.

La bassa incidenza di laureati costituisce un nodo strutturale che limita il capitale umano qualificato disponibile sul mercato del lavoro e frena il potenziale di crescita del Paese. Il divario di genere nelle Stem, inoltre, priva il sistema formativo e produttivo di talenti e prospettive, riducendo la capacità di rispondere alle sfide tecnologiche contemporanee.

Le ricadute per studenti e sistema formativo

L’istruzione si conferma cruciale per consentire alle persone di realizzare le proprie aspirazioni e di contribuire attivamente al progresso della società. Chi raggiunge livelli più elevati di istruzione accede a un tenore di vita migliore e a un’aspettativa di vita più lunga, beneficiando di opportunità personali e professionali maggiori.