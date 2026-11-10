Zaini scolastici, il limite del 10-15% del peso: come l'IC Gatti Manzoni Augruso protegge la salute degli studenti

L’Istituto comprensivo “Gatti Manzoni Augruso” di Lamezia Terme ha formalizzato con una circolare della dirigente Antonella Mongiardo una regola precisa: lo zaino sulle spalle degli alunni non potrà superare il 10-15% del loro peso corporeo. La soglia si allinea alle indicazioni del Ministero della Salute e del Ministero dell’Istruzione e del Merito, traducendo linee guida nazionali in una prassi scolastica concreta e vincolante.

L’obiettivo è triplice: tutelare la salute e il riposo degli studenti, prevenire i problemi posturali legati al trasporto di carichi eccessivi e garantire una distribuzione più equilibrata del carico di studio durante la settimana. La circolare rende esplicito un impegno che molte scuole lasciano implicito, offrendo a docenti e famiglie un riferimento chiaro per orientare le scelte quotidiane.

Le misure per la primaria: condivisione e materiali leggeri

Alla scuola primaria, l’istituto punta su tre interventi concreti per alleggerire lo zaino. Innanzitutto, i libri di testo vengono condivisi direttamente al banco tra compagni, eliminando la necessità di trasportare volumi pesanti ogni giorno. Questa pratica riduce il carico individuale senza compromettere l’accesso ai contenuti didattici.

In secondo luogo, la scuola raccomanda l’uso di quaderni sottili e leggeri al posto di quelli tradizionali più spessi. La scelta di materiali più contenuti permette di risparmiare grammi preziosi, facilitando il trasporto quotidiano senza penalizzare la capacità di prendere appunti o svolgere esercizi.

Infine, il team docenti è chiamato a pianificare con attenzione la quantità di compiti assegnati, distribuendoli in modo equilibrato durante la settimana. Questa programmazione evita picchi di lavoro che obbligherebbero gli alunni a portare a casa troppo materiale in una sola giornata, garantendo al contempo una routine di studio sostenibile e regolare.

Le misure per la secondaria di primo grado: digitale e organizzazione in isole

Alla secondaria di primo grado, l’Istituto punta sull’adozione di libri “a blocchi”, volumi suddivisi in sezioni modulari che consentono di portare a scuola solo la parte effettivamente necessaria per le lezioni della giornata. Questa soluzione riduce drasticamente il peso cartaceo senza privare gli studenti dei contenuti completi.

Accanto ai testi modulari, l’istituto fa un uso costante delle risorse digitali e della LIM in classe. Materiali interattivi, esercizi online e contenuti multimediali accessibili tramite piattaforme dedicate limitano la necessità di trasportare fotocopie, fascicoli aggiuntivi o quaderni supplementari.

La disposizione dei banchi a isole rappresenta un altro elemento chiave: favorisce la condivisione di libri, atlanti e strumenti tra compagni, evitando che ogni studente debba portare l’intero corredo in autonomia. Questo assetto promuove anche la collaborazione e l’apprendimento cooperativo.

Infine, i docenti dosano in modo equilibrato i compiti per casa, distribuendo il carico in maniera omogenea lungo la settimana ed evitando accumuli che si traducano in zaini sovraccarichi nei giorni di rientro.

Il ruolo di docenti e famiglie nel monitoraggio del carico

Il successo dell’iniziativa si fonda sulla collaborazione attiva tra scuola e nuclei familiari. All’interno dell’istituto, i coordinatori di classe assumono una funzione di vigilanza sull’orario settimanale, verificando che nessuna giornata presenti un accumulo eccessivo di materie e materiali. Questo controllo preventivo permette di distribuire in modo equilibrato il carico di studio lungo la settimana.

Parallelamente, le famiglie sono chiamate a svolgere un ruolo quotidiano essenziale. Ogni giorno devono verificare che gli spallacci dello zaino siano regolati correttamente, assicurando una distribuzione uniforme del peso sulle spalle.

Inoltre, occorre rimuovere dallo zaino tutti gli oggetti non necessari per le lezioni della giornata, evitando che accessori superflui o materiali dimenticati incrementino inutilmente il carico.

Queste azioni semplici e ripetibili, se inserite nella routine quotidiana, prevengono l’insorgenza di abitudini scorrette e riducono concretamente il rischio di sovraccarico posturale.

La genesi dell’iniziativa e l’alleanza scuola-famiglia

L’iniziativa dell’Istituto comprensivo “Gatti Manzoni Augruso” nasce direttamente dalle segnalazioni e dalle riflessioni dei genitori, che hanno posto all’attenzione della scuola il problema degli zaini troppo pesanti. La dirigente Antonella Mongiardo ha raccolto queste istanze trasformandole in una direttiva operativa, dimostrando un modello di governance scolastica aperto e inclusivo.

Non servono rivoluzioni, ha spiegato Mongiardo: rispondere ai bisogni fisici e psicologici degli studenti richiede piuttosto un impegno organizzativo costante e una forte alleanza tra scuola e famiglie, capace di tradurre il dialogo in azioni concrete e sostenibili nel tempo.