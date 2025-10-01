Riscatto della laurea per docenti e ATA: nuova proposta legislativa per il pensionamento anticipato

La senatrice Carmela Bucalo di Fratelli d’Italia ha presentato una proposta di legge che potrebbe rivoluzionare le modalità di accesso al pensionamento anticipato per docenti e personale ATA. L’iniziativa legislativa mira ad agevolare significativamente il percorso pensionistico attraverso un meccanismo di riscatto agevolato degli anni universitari.
La misura rappresenta un importante riconoscimento della dignità e della peculiarità del lavoro svolto da insegnanti, personale tecnico-amministrativo e operatori di università, accademie, conservatori ed enti di ricerca.
La proposta legislativa
Il disegno di legge presentato dalla senatrice Bucalo introduce un meccanismo di riscatto agevolato della laurea fissato a 900 euro annui, rappresentando una significativa riduzione rispetto ai costi attuali. La misura consente al personale docente e ATA di riscattare gli anni di studio universitario con condizioni economiche vantaggiose, modificando sostanzialmente l’attuale sistema contributivo.
L’iniziativa normativa estende i benefici anche al personale di università, accademie, conservatori ed enti di ricerca, configurandosi come una riforma strutturale del sistema pensionistico per il comparto educativo. Il riscatto agevolato mira a riconoscere il valore formativo degli anni universitari nel calcolo contributivo complessivo.
Le implicazioni per docenti e ATA
La proposta di riscatto agevolato a 900 euro annui rappresenta un’opportunità concreta per il personale scolastico di anticipare il pensionamento, riducendo significativamente i costi rispetto alle attuali modalità. Per docenti e ATA, questa misura potrebbe tradursi in un risparmio di migliaia di euro nel processo di valorizzazione degli anni universitari ai fini pensionistici.
L’iniziativa riconosce la specificità professionale del settore educativo, dove spesso il percorso formativo prolungato ritarda l’ingresso nel mondo del lavoro. Tuttavia, restano da chiarire i criteri di accesso e le modalità operative, mentre il settore attende con interesse gli sviluppi normativi che potrebbero finalmente offrire una risposta alle richieste di maggiore flessibilità pensionistica.