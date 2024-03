SAE Institute ospiterà l’esclusiva masterclass “Ascolto consapevole”, con il chitarrista dei Bluvertigo Livio Magnini

Mercoledì 6 marzo il Campus SAE apre le porte a un’esperienza unica, un’opportunità di crescita musicale assieme a Livio Magnini, storico chitarrista dei Bluvertigo.

Mercoledì 6 marzo 2024, dalle 11:00 alle 17:00, lo Studio 7 del Campus SAE ospiterà una straordinaria masterclass sull’ascolto consapevole con Livio Magnini. Musicista poliedrico, produttore e sound engineer di fama, noto soprattutto come chitarrista dei Bluvertigo, Magnini condurrà un incontro dedicato alla profonda esperienza dell’ascolto musicale.

L’incontro, che nasce dalla combinazione di esperienze personali e approfondimenti scientifici, rappresenta un’opportunità unica per tutti gli appassionati di musica di approfondire la propria comprensione e sensibilità emotiva attraverso l’ascolto consapevole.

Un’opportunità per esplorare la psicologia della musica

Durante la giornata, i partecipanti avranno l’opportunità di esplorare due macrotemi fondamentali: la psicologia della e nella musica e il recupero della capacità di ascolto emotivo. Attraverso ascolti guidati e discussioni approfondite, verranno analizzate le reazioni mentali ed emotive scatenate dalla musica, nonché la capacità di percepire e generare emozioni attraverso la creazione e la fruizione musicale.

La masterclass si concentrerà sulla funzione terapeutica della musica, esplorando le frequenze basali e le loro influenze sul nostro stato mentale ed emotivo. Dalle onde alfa, beta e teta al rilassamento e alla concentrazione, i partecipanti avranno modo di approfondire la relazione tra musica e benessere psicofisico.

Una masterclass gratuita con registrazione obbligatoria

Il programma della giornata prevede due sessioni principali, intervallate da una pausa pranzo e seguite da una sessione di domande e risposte. L’evento è gratuito ma richiede di registrarsi online in quanto è riservato a un numero limitato di 25 partecipanti. Per ulteriori informazioni e per registrarsi, è possibile contattare [email protected].

SAE Institute: l’organizzatore dell’evento

SAE Institute è un brand globale per la formazione nei creative media che eroga corsi progettati in base alle reali esigenze del mercato per preparare le prossime generazioni di professionisti nei settori più richiesti dell’industria culturale e creativa.

Parte di una rete di oltre 50 campus in 26 Paesi, la sede a Milano è l’unica nel territorio italiano; è stata inaugurata nel 1996 e negli anni ha saputo affermarsi e consolidare la propria presenza sul territorio e relazioni con i partner dell’industria. Oggi può contare su un programma molto diversificato che vanta percorsi formativi anche in ambito cinetelevisivo, nel mondo games e nel music business.

Dal 2013 la sede di Milano si è ampliata e, nel nuovo campus di via Trentacoste 14, ha aperto una struttura di 2000 mq che ospita ben 20 studi di registrazione e produzione per consentire ai suoi studenti la migliore esperienza pratica di apprendimento.

Nel 2017, grazie alla qualità dei percorsi formativi in ambito Audio e Video, SAE Institute Milano ha ottenuto un importante riconoscimento: l’autorizzazione, da parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ad attivare e rilasciare titoli di diploma accademico di primo livello per i corsi in Produzione Audio e Produzione Cinetelevisiva e Nuovi Media. L’offerta formativa si completa poi con il corso biennale in Music Business, i percorsi triennali in Game Design e Game Art e i corsi professionali in Electronic Music Production e Urban Music Production.