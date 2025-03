Sammy Basso: una scuola intitolata in suo nome

L’istituto comprensivo di Campobasso si prepara a rendere omaggio a una figura simbolo di determinazione e amore per la conoscenza. La scuola molisana sarà infatti la prima in Italia a essere intitolata a Sammy Basso, il giovane affetto da progeria diventato un esempio di resilienza per intere generazioni.

L’iniziativa rappresenta un importante messaggio educativo per gli studenti, proponendo un modello di vita che, nonostante le difficoltà, ha fatto della ricerca e dell’apprendimento la propria missione. La scelta di dedicare un istituto scolastico alla memoria di Sammy assume un significato profondo: trasmettere ai giovani valori come la perseveranza, la curiosità intellettuale e la capacità di affrontare le sfide con positività.

I dettagli della cerimonia

La cerimonia di inaugurazione si terrà la mattina del 31 marzo presso l’istituto comprensivo della provincia di Campobasso. All’evento parteciperanno i genitori del giovane insieme al ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, che renderanno omaggio alla memoria di Sammy.

La direttrice dell’Ufficio scolastico regionale, Maria Chimisso, ha sottolineato come questa intitolazione rappresenti un’importante eredità valoriale: “Sammy Basso è stato un esempio di come la conoscenza possa essere un potente strumento di emancipazione e di lotta contro le difficoltà della vita”. Un tributo che, nelle parole della Chimisso, “va oltre il Molise, toccando tutto il mondo della scuola italiana”.

Sammy Basso: biografia e percorso

Nato il 1° dicembre 1995 a Schio, Sammy era il più longevo malato al mondo affetto dalla sindrome della progeria di Hutchinson-Gilford, una patologia ultra-rara caratterizzata da un invecchiamento precoce dell’organismo. La diagnosi arrivò quando aveva poco più di due anni, in seguito a una consulenza genetica consigliata dai medici del Dipartimento di pediatria dell’Azienda Ospedaliera-Universitaria di Padova.

Nonostante la malattia, Sammy ha costruito un percorso straordinario. È diventato noto al grande pubblico grazie alle sue apparizioni televisive e al docu-film di National Geographic “Il Viaggio di Sammy”, che racconta la sua avventura lungo la Route 66. Dopo aver conseguito la maturità scientifica a Bassano del Grappa, si è laureato in Scienze naturali e Molecular Biology all’Università di Padova, dimostrando come la determinazione possa superare qualsiasi ostacolo.

Significato e impatto dell’intitolazione

La decisione di intitolare l’istituto comprensivo molisano a Sammy Basso rappresenta un potente messaggio simbolico per le nuove generazioni. Come sottolineato dalla direttrice Chimisso, questa intitolazione lascia un’eredità di valori fondamentali agli studenti: la passione per la conoscenza, la determinazione nell’affrontare le difficoltà con il sorriso e il desiderio di contribuire attivamente al bene comune nonostante gli ostacoli.