San Patrizio: giorno della festa, simboli ed eventi in Italia

Conoscete la festa di San Patrizio, le origini e la data in cui si festeggia? Oggi vogliamo tingerci di verde, come il colore che rappresenta questa festa, e portarvi in Irlanda per scoprirne le origini.

Anche se bisogna precisare che ormai si tratta di una festa uscita fuori dai propri confini: infatti in tutta Italia sono previsti degli eventi a tema. Nell’articolo esploreremo anche questo tema!

La Festa di San Patrizio in Irlanda

Il St. Patrick’s Day, o festa di San Patrizio, è celebrato il 17 marzo ed è considerato l’evento più significativo dell’anno in Irlanda (al contrario di quanto ritengono in molti, San Patrizio non è una festa americana). Questa festività vede l’intera isola, e in particolare la capitale Dublino, vestirsi di verde e animarsi con una varietà di festeggiamenti che includono concerti, parate, fuochi d’artificio, e un’atmosfera di generale divertimento.

La festa di San Patrizio è profondamente radicata nella cultura irlandese, tanto da essere celebrata con entusiasmo anche dagli irlandesi residenti all’estero, per i quali rappresenta un forte simbolo di identità nazionale.

La festa di San Patrizio a Dublino trasforma la città in un epicentro di festività, ospitando una settimana intera di eventi che attraggono visitatori da tutto il mondo. La città si riempie di musica, danza, e colori, con artisti di strada e gruppi musicali che si esibiscono in ogni angolo. Il clou delle celebrazioni è la parata del 17 marzo, che parte da Parnell Square e si snoda attraverso le strade della città, offrendo spettacoli di artisti sia locali che internazionali.

La tradizione vuole che il giorno di San Patrizio si indossi qualcosa di verde, colore che simboleggia l’Irlanda, e il trifoglio, entrambi simboli della Festa di San Patrizio. Gli irlandesi celebrano questa giornata in casa o nei pub con amici e familiari, immergendosi in un’atmosfera di gioia e comunità. La musica e la birra, in particolare la Guinness, sono elementi indispensabili di questa festa, garantendo divertimento e allegria.

Partecipano ai festeggiamenti anche altre città, quali Cork, Galway, Down e Armagh e Belfast. A Belfast si usa organizzare una parata in costume, rigorosamente in verde, e si festeggia con inni, canti e balli per le vie della città.

San Patrizio: le origini della festa

San Patrizio non era irlandese, come molti erroneamente pensano, era di origini scozzesi e il suo vero nome era Maewyin Scott, all’età di 16 anni fu rapito e venduto come schiavo al re di Dalriada, il regno che univa la Scozia e l’Irlanda.

Rimase schiavo per circa 6 anni, periodo in cui venne a contatto con la lingua e la cultura celtica, e, quando riuscì a fuggire, tornando a casa si convertì alla religione cristiana prendendo il nome di Patrizio e intraprese la carriera sacerdotale. Papa Celestino I notò e ammirò questo vescovo tanto da chiedergli di tornare nei luoghi della sua prigionia e diffondere la religione cattolica. Patrizio si prodigò molto per la sua religione e arrivò a spiegare la trinità con il simbolo del quadrifoglio, simbolo che diventa caratteristico della nazione irlandese insieme al colore verde.

Festa di San Patrizio a Roma 2024

Il 17 marzo, Roma celebrerà il St. Patrick’s Day con un’atmosfera tutta verde e festeggiamenti che inizieranno già dal 16 marzo. Ecco alcuni eventi imperdibili:

San Patrick Day a Città dell’Altra Economia: un lungo weekend di festa, con ingresso gratuito, in collaborazione con Guinness. Da mezzogiorno a mezzanotte, si potrà godere di un vero Irish village, con musica celtica dal vivo, birra, street food, e molto altro.

The Irish Village a Parco Avventura Fregene: per due giorni, il Parco Avventura di Fregene si trasformerà in un regno celtico, offrendo un’esperienza unica tra la natura, la birra irlandese e le tradizioni dell’Irlanda.

Il tour di San Patrizio dei The Foggy Brew: questa band di musica irlandese si esibirà in varie location di Roma, portando le loro interpretazioni delle storie e canzoni d’Irlanda.

San Patrizio nei locali della Capitale: diverse iniziative nei pub e cocktail bar di Roma, tra cui la manifestazione diffusa “San Patrizio, a Roma come se fossi in Irlanda” che coinvolgerà 4 locali della città, oltre a eventi speciali al Defrag, al Let it Beer e al pub Mashroom.

Festa di San Patrizio a Milano 2024

La terza edizione della Ireland Week si svolge a Milano dal 10 al 17 marzo 2024, organizzata da Turismo Irlandese. Questo evento, ormai atteso con grande interesse, trasforma Milano in un angolo d’Irlanda per una settimana, offrendo un programma ricco di danza, musica, cinema, gastronomia, mostre fotografiche, travel talks e laboratori interattivi gratuiti.

L’edizione di quest’anno si arricchisce di nuove iniziative, tra cui la mostra fotografica “Irlanda on the road” e la giornata a porte aperte “Experience Ireland”. Tra gli ospiti ci saranno artisti e rappresentanti dell’industria turistica irlandese, che parteciperanno a varie attività, tra cui laboratori dedicati all’arte del pane irlandese, danze tradizionali, degustazioni di distillati e cioccolato, e molto altro.

I bambini avranno spazi dedicati con laboratori creati appositamente per loro. La musica e le danze tradizionali irlandesi saranno presenti in tutta la città, con eventi speciali come concerti tributo ai Cranberries e agli U2, e il festival Spirit of Ireland. Infine, l’Ireland Film Festival offrirà proiezioni di film irlandesi al cinema Anteo Palazzo Del Cinema.

