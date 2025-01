Sanremo 2025: cantanti in scaletta al Suzuki Stage, l'elenco completo

Sanremo 2025: ufficiale il cast del Suzuki Stage

In occasione del 75esima edizione del Festival di Sanremo, è stato svelato il programma ufficiale degli artisti che si esibiranno sul Suzuki Stage che come sempre sarà montato a Piazza Colombo. Come da tradizione, il padrone di casa e direttore artistico della kermesse canora di mamma Rai, Carlo Conti, si collegherà con la piazza per presentare gli artisti che si esibiranno nel corso delle cinque serate. Il pubblico da casa avrà così la possibilità di ascoltare una canzone di ogni artista, anche non essendo presente fisicamente nella città dei fiori. Secondo quanto dichiarato dai rappresentanti di Rai Pubblicità nel corso della conferenza stampa di presentazione degli eventi nella città sanremese, il Suzuki Stage rappresenta un importante evento collaterale, che offre agli spettatori una esperienza musicale coinvolgente al di fuori del Teatro Ariston.

Chi canterà a Piazza Colombo

Sabato 8 febbraio 2025 alle ore ore 18 ci sarà l’inaugurazione ufficiale del Suzuki Stage con uno show dedicato ai giovani talenti. Non a caso performeranno alcuni dei cantanti che arrivano da Area Sanremo (contest vinto da Maria Tomba che è finita così di diritto nella rosa dei quattro finalisti delle Nuove Proposte del Festival della Canzone Italiana), preceduti dagli Urban Theory. La serata inaugurale sarà presentata da Jody Cecchetto e Mattia Stanga. Tornando ai concerti che andranno in scena dall’11 al 15 febbraio, Raf aprirà le danze martedì 11, mentre mercoledì 12 febbraio ci sarà BigMama. E ancora giovedì 13 febbraio sarà la volta di Ermal Meta, per la serata di San Valentino venerdì 14 febbraio toccherà a Benji & Fede, mentre chiuderà la settimana sabato 15 febbraio Tedua.

Gli altri eventi collaterali

Ma le sorprese non sono finite qui. Torna anche la nave Costa Toscana e così anche il famoso palco galleggiante: nella serata finale di sabato 15 febbraio si esibiranno i Planet Funk. Al momento non sono stati confermati altri artisti. Sul palco del Teatro Ariston nelle varie puntate del Festival invece vedremo come super ospiti Jovanotti (nella prima serata), Damiano David ormai ex leader del Maneskin (in questo caso nella seconda serata), Iva Zanicchi ed Antonello Venditti, entrambi protagonisti assoluti in quanto riceveranno il premio alla carriera, come rivelato in anteprima da Carlo Conti nel corso di una diretta al Tg1.