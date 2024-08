Sanremo 2025: il toto-nomi dei possibili cantanti

Sanremo 2025, cosa sappiamo?

Non facciamoci prendere dall’euforia: per sapere qualcosa di certo su Sanremo 2025 e sui possibili cantanti che parteciperanno, l’anno prossimo, al Festival della Canzone italiana, è ancora troppo presto. Fatte le dovute premesse, però, chi ci vieta di iniziare a ipotizzare un toto-nomi? E lo facciamo sia grazie ad un articolo uscito sul Messaggero, nel quale si iniziano a fare delle supposizioni in merito, che al lavoro nel quale è attualmente impegnato il nuovo conduttore dopo Amadeus, ovvero Carlo Conti. Nel frattempo, è già stato reso noto il nuovo regolamento del Festival.

Il nuovo regolamento ufficiale

Secondo quanto si legge nel nuovo regolamento ufficiale, il Festival andrà in onda, in diretta dal Teatro Ariston di Sanremo, su Rai Uno, dall’11 al 15 febbraio 2025, per un totale di 5 prime serate che, come ben sappiamo, probabilmente termineranno a notte fonda. (Anche se sembrerebbe che Carlo Conti abbia scartato l’idea che possano concludersi alle 2 di notte come accaduto fino ad ora).

La prima novità rispetto agli ultimi anni consiste nel ritorno alle due grandi categorie. La prima, quella dei “Big”, con 24 canzoni nuove interpretate da altrettanti artisti (un numero minore rispetto a quello degli anni passati). La seconda, quella delle “Nuove Proposte”, alla quale prenderanno parte i 4 artisti scelti all’esito della Serata Finale di Sanremo Giovani edizione 2024.

In sostanza, queste ultime parteciperanno a una gara separata da quella dei Big.

Ci sarà anche la tanto amata serata cover le cui votazioni, però, l’anno prossimo non influiranno su quelle della finale. Anche per non dare adito ad eventuali polemiche (vedi quella che ha fatto tanto parlare durante l’ultima edizione e che ha coinvolto Geolier e Angelina Mango).

Sanremo 2025: i cantanti possibili

Ma veniamo alla parte più succulenta, quella che riguarda i possibili cantanti in gara all’edizione di Sanremo 2025. Secondo quanto ha riportato il Messaggero, tra i partecipanti potrebbero esserci due grandi nomi della musica italiana che, nonostante siano saliti sul palco dell’Ariston come ospiti, non hanno mai figurato tra i concorrenti. Si tratta di Tiziano Ferro e Gianna Nannini. Quest’ultima, durante la serata cover dell’ultima edizione ha interpretato, insieme a Rose Villain, un medley delle sue canzoni.

Insieme a loro, potrebbero partecipare anche Noemi, Elodie, Coma_Cose, Achille Lauro, The Kolors, Benji & Fede.

Tra le più giovani figurerebbero, invece, Gaia Gozzi e Anna Pepe. La prima, diventata nota al grande pubblico partecipando a X Factor Italia nel 2016, dove è arrivata seconda, e alla diciannovesima edizione di Amici di Maria De Filippi, nel 2020, è attualmente in cima alle classifiche con il singolo “Sesso e Samba” nel quale duetta con Tony Effe, grazie al quale ha vinto il doppio disco di platino FIMI.

La seconda, classe 2003, è diventata famosa nel 2020 con il singolo andato virale “Bando“, che ha spopolato su TikTok facendole raggiungere un successo tale da catapultarla sulla scena musicale. Anna ha uno stile fresco, diretto ed ha la capacità di connettersi con il pubblico più giovane. E’ rimasta al primo posto degli album più venduti con “Vera Baddie“ per ben 6 settimane consecutive. Un vero successo.

Photo Credit Apertura | Facebook Teatro Ariston Sanremo