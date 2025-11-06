Sanremo 2026, il backstage con Aurora Ramazzotti, Jolanda Renga e Anna Lou Castoldi

Secondo indiscrezioni della rubrica “C’è chi dice” di Chi, Aurora Ramazzotti, Jolanda Renga e Anna Lou Castoldi potrebbero condurre interviste nel backstage dell’Ariston durante il Festival, in programma dal 24 al 28 febbraio 2026. “Per il momento, però, va ribadito che si tratta solo di un rumor, niente è ufficiale.” Le clip registrate sarebbero poi disponibili in anteprima su RaiPlay.

Il formato previsto: backstage e RaiPlay

Il nuovo format parallelo prevede interviste ai cantanti nel backstage dell’Ariston, condotte dalle tre figlie d’arte. Secondo l’indiscrezione, l’iniziativa punta a rinfrescare il backstage e ad avvicinare il Festival al pubblico giovane.

“Queste interviste, una volta registrate, saranno disponibili in anteprima sulla piattaforma Raiplay.” Le clip, pensate come contenuti digitali paralleli alla kermesse, servirebbero a ampliare la copertura mediatica e a coinvolgere gli utenti social, sfruttando la popolarità delle conduttrici scelte. Il format sarà digitale, breve e pensato per social.

Le tre intervistatrici: profili e legami d’arte

La figura di Aurora Ramazzotti

Figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, Aurora è proposta come una delle intervistatrici del backstage; vanta esperienza televisiva, avendo già condotto il Daily di X Factor, e porta al progetto familiarità mediatica e seguito social utile per avvicinare il pubblico giovane della generazione Z.

La figura di Jolanda Renga

Figlia di Francesco Renga e Ambra Angiolini, Jolanda viene descritta come talentuosa figlia d’arte; nel progetto è indicata come possibile intervistatrice del backstage, portando autenticità e legami con il mondo musicale italiano e visibilità sui social utile per pubblico giovane.

La figura di Anna Lou Castoldi

Figlia di Morgan (Marco Castoldi) e Asia Argento, Anna Lou unisce un patrimonio artistico evidente; di recente è stata concorrente a Ballando con le stelle 2024 e viene proposta come intervistatrice nel backstage dell’Ariston con sensibilità e stile proprio.

Il contesto e la fonte dell’indiscrezione

L’indiscrezione è stata lanciata dalla rubrica “C’è chi dice” della rivista Chi: secondo la segnalazione, Aurora Ramazzotti, Jolanda Renga e Anna Lou Castoldi potrebbero condurre interviste nel backstage. Per il momento, però, va ribadito che si tratta solo di un rumor: non c’è alcuna conferma ufficiale da parte della Rai o degli organizzatori del Festival ufficialmente né da fonti istituzionali.

Il pubblico target: la generazione Z e la strategia di ringiovanimento

Il progetto punta ad avvicinare il Festival al pubblico della Generazione Z: la presenza di volti molto seguiti sui social dovrebbe rinfrescare il backstage e attrarre ascoltatori molto più giovani. L’articolo sottolinea la forte risonanza mediatica dei profili scelti e si chiede se le interviste saranno «scomode, curiose o semplicemente divertenti» per i cantanti, secondo la rubrica «C’è chi dice».