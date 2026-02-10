Sanremo 2026, dal 24 al 28 febbraio: Carlo Conti conduttore, 30 big e Laura Pausini co-conduttrice

Il 76esimo Festival della canzone italiana si svolgerà al Teatro Ariston di Sanremo dal 24 al 28 febbraio 2026, con un lieve slittamento rispetto alla consuetudine per evitare la sovrapposizione con le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. L’evento sarà trasmesso in diretta su Rai 1, Rai Radio2 e RaiPlay, con streaming disponibile anche su Rainews.it, garantendo così massima accessibilità su tutte le piattaforme.

I conduttori e la direzione artistica: conferme e ruoli

Carlo Conti torna per il secondo anno consecutivo alla conduzione e direzione artistica del Festival, confermando così il quinto incarico complessivo dopo le edizioni 2015, 2016, 2017 e 2025. Ad affiancarlo in tutte le cinque serate sarà Laura Pausini, co-conduttrice fissa di questa edizione.

A rotazione saliranno sul palco dell’Ariston altri co-conduttori: Can Yaman aprirà la kermesse nella prima serata, Achille Lauro prenderà il testimone nella seconda e Lillo chiuderà il cerchio nella quarta.

Presenza significativa sarà quella di Gianluca Gazzoli, volto di Deejay, che dopo aver condotto l’ultimo Sanremo Giovani approda all’Ariston per introdurre le Nuove proposte nella seconda e terza serata.

I big e le nuove proposte: lineup ufficiale e titoli dei brani

Il Festival 2026 schiera 34 artisti totali, suddivisi in 30 Big – di cui dieci esordienti – e 4 Nuove proposte.

Tra i Campioni figurano nomi affermati come Arisa con Magica favola, Dargen D’Amico con AI AI, Elettra Lamborghini con Voilà, J-Ax con Italia starter pack e Patty Pravo con Opera, cui si affiancano presenze trasversali come Fedez & Marco Masini con Male necessario e LDA & Aka7even con Poesie clandestine.

Gli emergenti in lizza sono Angelica Bove (Mattone), Nicolò Filippucci (Laguna), Blind, El Ma & Soniko (I miei DM) e Mazzariello (Manifestazione d’amore).

Il vincitore dei Campioni otterrà il diritto di rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest 2026, che si svolgerà a Vienna dal 12 al 16 maggio. L’orchestra sarà diretta dal maestro Pinuccio Pirazzoli.

Il programma delle cinque serate: votazioni e classifica

La prima serata vede esibirsi tutti i 30 Campioni con i brani inediti, valutati dalla giuria della sala stampa, TV e web. Al termine si annunciano le prime cinque posizioni provvisorie, senza ordine di piazzamento.

Nella seconda serata si disputano le sfide delle quattro Nuove proposte in due duelli diretti: i due vincitori accedono alla finale del giorno successivo. Le esibizioni ricevono voti da sala stampa, TV e web (33%), radio (33%) e televoto (34%). Seguono 15 dei 30 Big, votati da radio (50%) e televoto (50%), con classifica provvisoria che svela solo le prime cinque posizioni.

La terza serata presenta i restanti 15 Campioni con la stessa formula di voto e classifica della sera precedente, seguita dalla finale delle Nuove proposte con sistema di voto 33/33/34.

La quarta serata è dedicata alle cover con ospiti. Ogni esibizione raccoglie voti da sala stampa, TV e web (33%), radio (33%) e televoto (34%). Si proclama il vincitore della serata cover, ma questa classifica non influenza il risultato complessivo del Festival.

Nella quinta serata i 30 Big ripropongono per l’ultima volta il brano in gara. Le votazioni – sala stampa, TV e web (33%), radio (33%), televoto (34%) – si sommano alle percentuali delle serate precedenti e generano la classifica finale dal 30° al 6° posto. Una nuova votazione con lo stesso sistema decreterà infine il vincitore del Festival di Sanremo 2026.

Gli ospiti e i duetti: serata cover e presenze speciali

Max Pezzali è l’ospite fisso ufficiale del Festival 2026, presente in tutte e cinque le serate in collegamento dalla Costa Toscana per eseguire i suoi brani storici.

Circolano indiscrezioni sulla possibile presenza di Pooh e Checco Zalone, mentre tra i nomi caldi del cinema figurano Luca Argentero e Sabrina Ferilli, ma si tratta ancora di rumor non confermati.

La serata cover propone duetti che spaziano dal repertorio italiano a quello internazionale:

Arisa interpreta “Quello che le donne non dicono” con il Coro del Teatro Regio di Parma

interpreta “Quello che le donne non dicono” con il Coro del Teatro Regio di Parma Elettra Lamborghini riporta sul palco “Aserejé” insieme alle Las Ketchup

riporta sul palco “Aserejé” insieme alle Las Ketchup Raf canta “The Riddle” con The Kolors

canta “The Riddle” con The Kolors Patty Pravo esegue “Ti lascio una canzone” con Timofej Andrijashenko

Il contorno televisivo: PrimaFestival e DopoFestival

Il Festival sarà preceduto dal PrimaFestival, in onda dal 21 al 28 febbraio con la conduzione di Ema Stokholma, Manola Moslehi e Carolina Rey. Il programma offrirà indiscrezioni sulle canzoni in gara, sugli artisti e sugli ospiti attesi.

Torna inoltre il DopoFestival, che andrà dal 24 al 27 febbraio con Nicola Savino, affiancato da Aurora Leone, Federico Basso ed Enrico Cremonesi alla direzione musicale. L’appuntamento raccoglierà il meglio delle serate e le reazioni a caldo alle esibizioni.